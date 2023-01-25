Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 25 января: доллар — 68,75 рубля, евро — 74,69 рубля.

Курсы на Мосбирже на 7:25 мск: доллар — 68,95 рубля, евро — 75,10 рубля.

Курсы на Forex на 7:26 мск: доллар — 69,01 рубля, евро — 75,17 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 71,80 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 74,58 рубля, евро — по 80,92 рубля.

«Вымпелком» (бренд «Билайн») оспорит в суде решение Банка России о необходимости погашения облигаций иностранных компаний их российскими «дочками».

Кто и как адаптируется

Экспортные цены на стальную продукцию из России подскочили с 16 по 20 января 2023 года на 10%. По словам источника «Ведомостей», Китай, который раньше поставлял товар по конкурентным ценам в Турцию и страны Ближнего Востока, теперь сам нуждается в стали, поэтому нишу заполняют российские компании, выставляя более высокие цены на фоне ослабшего рубля.

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Глава Минэкономики предложил освободить туроператоров с фокусом на внутреннем и въездном туризме, от уплаты НДС с 1 января 2023 года до конца 2027 года. Это должно помочь им «активнее конкурировать с прямыми продажами отельеров», у которых уже есть налоговые послабления.

Три бывших ресторана McDonald’s в Казахстане открылись вслед за Алматы и в Астане — по-прежнему без названия.

Какие есть проблемы и трудности

Французский спортивный ретейлер Decathlon начал искать покупателя на активы в России, пишет РБК со ссылкой на источники. Сеть приостановила работу в стране ещё в марте 2022 года.

Американский брокер TradeStation решил работать с россиянами при условии, что они подтвердят своё нахождение за рубежом и обязуются не пользоваться услугами платформы из России, рассказал РБК. Через TradeStation инвесторы приобретают, помимо прочего, иностранные ценные бумаги.

Минтранс подтвердил, что сократит объёмы господдержки для авиакомпаний. По словам ведомства, снижать их будут пропорционально количеству выкупаемых из финансового лизинга самолётов. Последнее должно наладить ситуацию с полётами.

Контекст

Автомобили Lada Granta стали самой популярной маркой для покупки в России в 2022 году. В денежном выражении продажи составили 66,7 млрд рублей, что почти вдвое больше, чем в 2021 году (35,4 млрд рублей.). У жителей страны с невысоким доходом было мало других недорогих альтернатив.

Дистрибутор данных о загрузках контента Peer Trace изучил загрузки и раздачи в России фильмов через торренты на конец 2022-го и начало 2023 года. Наибольшей популярностью пользовались иностранные картины, не вышедшие в официальный прокат после 24 февраля.

Источник: «Ъ»

На фоне отсутствия зарубежных новинок в кинотеатрах выросла также доля отечественного кино в кассовых сборах по итогам 2022 года — она впервые как минимум с 2015 года превысила 50% и достигла 52,1%.

По итогам 2022 года средний чек на поездку в каршеринговых сервисах вырос на 28% год к году — до 331 рубля. Причина подорожания, помимо прочего, — это рост стоимости закупок и автообслуживания на фоне ограничений в поставках и санкций в целом.

В пятёрку лидеров рейтинга лучших работодателей FutureToday в 2022 году не вошла ни одна иностранная компания. Все пять мест заняли «Яндекс», «Сбер», Ozon, VK и «Тинькофф». Бывшие лидеры вроде Google и McKinsey ушли после 24 февраля из России, поэтому покинули и список.

В 2022 году в Москве заключили минимальное количество сделок в элитных новостройках за последние пять лет — всего около 860 штук.

Источник: РБК, NF Group

Депутаты Госдумы теперь обязаны уведомлять руководство и комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах о поездках за границу. О недовольстве такими поездками говорили ещё в середине января 2023 года.

По итогам 2022 года количество новых договоров лизинга в России упало на 25% — до 272 тысяч, а число переданных предметов лизинга в рамках этих договоров сократилось на 30%, до 390 тысяч штук. Эти показатели оказались лучше прогнозируемых, но особого роста в 2023 году аналитики не ожидают: в лучшем случае рынок начнёт восстанавливаться во втором полугодии, так как сохранились проблемы с логистикой и привлечением новых брендов.

Продажи радиорекламы выросли в 2022 году по сравнению с 2021 годом в среднем на 5-10%. Улучшить позиции помогли инвестиции от застройщиков и государства. Прирост мог составить больше, если бы не отток вложений от автопроизводителей, которые, как правило, лидировали по рекламным затратам на радио.