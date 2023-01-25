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Финансы
Полина Лааксо

День 336: туроператорам предложили нулевой НДС, цены на услуги каршерингов выросли из-за санкций Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: РБК

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 25 января: доллар — 68,75 рубля, евро — 74,69 рубля.

Курсы на Мосбирже на 7:25 мск: доллар — 68,95 рубля, евро — 75,10 рубля.

Курсы на Forex на 7:26 мск: доллар — 69,01 рубля, евро — 75,17 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 71,80 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 74,58 рубля, евро — по 80,92 рубля.

«Вымпелком» (бренд «Билайн») оспорит в суде решение Банка России о необходимости погашения облигаций иностранных компаний их российскими «дочками».

Кто и как адаптируется

Экспортные цены на стальную продукцию из России подскочили с 16 по 20 января 2023 года на 10%. По словам источника «Ведомостей», Китай, который раньше поставлял товар по конкурентным ценам в Турцию и страны Ближнего Востока, теперь сам нуждается в стали, поэтому нишу заполняют российские компании, выставляя более высокие цены на фоне ослабшего рубля.

Глава Минэкономики предложил освободить туроператоров с фокусом на внутреннем и въездном туризме, от уплаты НДС с 1 января 2023 года до конца 2027 года. Это должно помочь им «активнее конкурировать с прямыми продажами отельеров», у которых уже есть налоговые послабления.

Три бывших ресторана McDonald’s в Казахстане открылись вслед за Алматы и в Астане — по-прежнему без названия.

Какие есть проблемы и трудности

Французский спортивный ретейлер Decathlon начал искать покупателя на активы в России, пишет РБК со ссылкой на источники. Сеть приостановила работу в стране ещё в марте 2022 года.

Американский брокер TradeStation решил работать с россиянами при условии, что они подтвердят своё нахождение за рубежом и обязуются не пользоваться услугами платформы из России, рассказал РБК. Через TradeStation инвесторы приобретают, помимо прочего, иностранные ценные бумаги.

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Минтранс подтвердил, что сократит объёмы господдержки для авиакомпаний. По словам ведомства, снижать их будут пропорционально количеству выкупаемых из финансового лизинга самолётов. Последнее должно наладить ситуацию с полётами.

Контекст

Автомобили Lada Granta стали самой популярной маркой для покупки в России в 2022 году. В денежном выражении продажи составили 66,7 млрд рублей, что почти вдвое больше, чем в 2021 году (35,4 млрд рублей.). У жителей страны с невысоким доходом было мало других недорогих альтернатив.

Дистрибутор данных о загрузках контента Peer Trace изучил загрузки и раздачи в России фильмов через торренты на конец 2022-го и начало 2023 года. Наибольшей популярностью пользовались иностранные картины, не вышедшие в официальный прокат после 24 февраля.

Источник: «Ъ»

На фоне отсутствия зарубежных новинок в кинотеатрах выросла также доля отечественного кино в кассовых сборах по итогам 2022 года — она впервые как минимум с 2015 года превысила 50% и достигла 52,1%.

По итогам 2022 года средний чек на поездку в каршеринговых сервисах вырос на 28% год к году — до 331 рубля. Причина подорожания, помимо прочего, — это рост стоимости закупок и автообслуживания на фоне ограничений в поставках и санкций в целом.

В пятёрку лидеров рейтинга лучших работодателей FutureToday в 2022 году не вошла ни одна иностранная компания. Все пять мест заняли «Яндекс», «Сбер», Ozon, VK и «Тинькофф». Бывшие лидеры вроде Google и McKinsey ушли после 24 февраля из России, поэтому покинули и список.

В 2022 году в Москве заключили минимальное количество сделок в элитных новостройках за последние пять лет — всего около 860 штук.

Источник: РБК, NF Group

Депутаты Госдумы теперь обязаны уведомлять руководство и комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах о поездках за границу. О недовольстве такими поездками говорили ещё в середине января 2023 года.

По итогам 2022 года количество новых договоров лизинга в России упало на 25% — до 272 тысяч, а число переданных предметов лизинга в рамках этих договоров сократилось на 30%, до 390 тысяч штук. Эти показатели оказались лучше прогнозируемых, но особого роста в 2023 году аналитики не ожидают: в лучшем случае рынок начнёт восстанавливаться во втором полугодии, так как сохранились проблемы с логистикой и привлечением новых брендов.

Продажи радиорекламы выросли в 2022 году по сравнению с 2021 годом в среднем на 5-10%. Улучшить позиции помогли инвестиции от застройщиков и государства. Прирост мог составить больше, если бы не отток вложений от автопроизводителей, которые, как правило, лидировали по рекламным затратам на радио.

Новости предыдущего дня, 24 января — здесь.

#новость

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26 комментариев
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 Слегка Придурковатый

"Россияне в 2022 г. купили автомобилей Lada Granta на 66,7 млрд руб. – это почти в 2 раза больше, чем годом ранее (35,4 млрд руб.)"

"Всего было куплено 95 879 экземпляров этой модели, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса. Это на 14% меньше, чем в 2021 г."

Простейшая математика говорит нам о том, что цены на этот тазик за год выросли более чем в два раза. Остаётся только позавидовать сверхпатриотизму и оптимизму стотысячной армии покупателей Гранты.

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Юрий Б.

У жителей страны с невысоким доходом было мало других недорогих альтернатив.

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Слегка Придурковатый

Альтернатива: б/у иномарка.

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Handsome

1. Во-первых наши лады уже ничем не хуже иномарок. Даже в ЕС и США понемногу начинают интересоваться.
2. Не надо забывать, что когда люди покупают иномарки доход получают иностранцы, а когда покупают наши лады - доход получаем мы.

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Alex Nosov

Не надо так, я чуть от смеха не обоссался))) Возьми Краун 1998 года, можно даже еще старее, и там о половине опций и конструкций будет неизвестно инженерам лады.

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Слегка Придурковатый

Слишком толсто.

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Роботы из зубной пасты
стотысячной армии

(нараспев) ...и превратились в белых жигулеееей!

ЗЫ: Думается, что по итогам этого года, армия покупателей лады удвоится, если не учетверится от текущих значений)))

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Alex Nosov

Не все будут покупателями, кому-то подарят как обещали

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Роботы из зубной пасты

Так даже подаренная лада, это лада купленная так или иначе у завода, а только потом подаренная.

Хотя, есть ещё один вариант - ранее подаренные лады начнут изымать за проступки и дарить уже новым счастливым семьям!

Но в это я не верю, т.к. это уже обман, а вы видели, что бы наше правительство хоть раз кого-то обманывало? Вот и я не видел! Так что советую инвестировать все свободные деньги в АвтоВаз, рост продаж обещает быть от 100 до 300 процентов!

ТАК ПОБЕДИМ!!!11

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Заводная Лягушка

Ну, видимо, в этом и смысл подачи новости в таком ключе - смотрите, как мы сколен ту зе мун, ухх, епта.

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Вадим Д.

День студента сегодня. С праздником!

Как дорожала сталь — экспортные цены растут.
Туроператоры — правильные, внутренние (а другие будут, если Абхазия считается внутренним туризмом) — могут получить освобождение от НДС.
Продаётся Decathlon, б/у. Возможен торг.
Если ты за рубежом — вот тебе и брокер. TradeStation поделил россиян на сорта. Ничего нового.
На авиакомпании плюют из высоких кабинетов и сокращают господдержку.
Лада граната самое популярное авто. Победа при неявке соперника.
Оказалось, что с торрентов качают популярные фильмы.
Лучшие работодатели — отечественные. Неявка соперника решила исход "битвы".
Реклама на радио наращивает обороты, хотя куда уж больше.

Хорошего дня 🤘🏻

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Ivelevit

Всё идет по плану, говорили они…

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Alex Nosov

Все верно. просто план еще не придуман))

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Яркий Мика

Как и любые люди, при принятии сложных решений, которые могут подорвать их основы — они сомневается как поступить. Так и возникает неопределенность, которую "эксперты" трактуют как "хитрый план".

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Дмитрий Вербняков

На счёт Декатлона новость наверное хорошая. Один из немногих магазинов где шмотки не превращаются в тряпку после двух стирок и было бы хорошо ему вернуться.

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Юрий Б.

Какие предпосылки для этого вы увидели в новостной заметке?

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Дмитрий Вербняков

В моих розовых мечтах "продажа кому-то" означает последующее открытие под тем же брендом, но через франчайзи, например. Ну или под другим брендом, но с теми же шмотками.

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Сидор

Поставок не будет.
Но будет как в Спортмастере – третьесортные марки по цене среднего по качеству сегмента.

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Сергей С.

Мы с вами по-разному новость прочитали )
Я вот в этой новости увидел, что собственники Ашана наконец-то решили что пора и им на выход.

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Alex Nosov

Ну, сейчас найдут покупателя и все будет в порядке, шмотки как положено начнут превращаться в тряпки

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Дмитрий Вербняков

Хочется надеяться, что качество останется тем же, вырастет только цена.

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Alex Nosov

Если бы они шили свои шмотки у себя в подвале, то да. Но они их импортировали и новому покупателю активов импортировать легче не будет. Более того, продаются именно активы - помещения, оборудование, возможно, какой-то товарный остаток.

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Мурад Муртазалиев

Лада гранта это уже что-то на богатом

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Сидор

"Глава Минэкономики предложил освободить туроператоров с фокусом на внутреннем и въездном туризме, от уплаты НДС с 1 января 2023 года до конца 2027 года" - кто-то из серьезных дядек решил заняться внутренним туризмом?

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Andrew Simon

Не заняться а отжать.
з.ы. Классный ник.

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Сидор

Способ перехода права собственности не так важен )) Может это будет добровольная передача активов за 1 рубль? Или по договору дарения, заверенному у нотариуса.

Главное: отрасли которые получают деньги из бюджета - кого надо отрасли. - это правило самой разивающейся экономикив мире

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