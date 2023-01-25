День 336: туроператорам предложили нулевой НДС, цены на услуги каршерингов выросли из-за санкций Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 25 января: доллар — 68,75 рубля, евро — 74,69 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 71,80 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 74,58 рубля, евро — по 80,92 рубля.
«Вымпелком» (бренд «Билайн») оспорит в суде решение Банка России о необходимости погашения облигаций иностранных компаний их российскими «дочками».
Кто и как адаптируется
Экспортные цены на стальную продукцию из России подскочили с 16 по 20 января 2023 года на 10%. По словам источника «Ведомостей», Китай, который раньше поставлял товар по конкурентным ценам в Турцию и страны Ближнего Востока, теперь сам нуждается в стали, поэтому нишу заполняют российские компании, выставляя более высокие цены на фоне ослабшего рубля.
Глава Минэкономики предложил освободить туроператоров с фокусом на внутреннем и въездном туризме, от уплаты НДС с 1 января 2023 года до конца 2027 года. Это должно помочь им «активнее конкурировать с прямыми продажами отельеров», у которых уже есть налоговые послабления.
Три бывших ресторана McDonald’s в Казахстане открылись вслед за Алматы и в Астане — по-прежнему без названия.
Какие есть проблемы и трудности
Французский спортивный ретейлер Decathlon начал искать покупателя на активы в России, пишет РБК со ссылкой на источники. Сеть приостановила работу в стране ещё в марте 2022 года.
Американский брокер TradeStation решил работать с россиянами при условии, что они подтвердят своё нахождение за рубежом и обязуются не пользоваться услугами платформы из России, рассказал РБК. Через TradeStation инвесторы приобретают, помимо прочего, иностранные ценные бумаги.
Минтранс подтвердил, что сократит объёмы господдержки для авиакомпаний. По словам ведомства, снижать их будут пропорционально количеству выкупаемых из финансового лизинга самолётов. Последнее должно наладить ситуацию с полётами.
Контекст
Автомобили Lada Granta стали самой популярной маркой для покупки в России в 2022 году. В денежном выражении продажи составили 66,7 млрд рублей, что почти вдвое больше, чем в 2021 году (35,4 млрд рублей.). У жителей страны с невысоким доходом было мало других недорогих альтернатив.
Дистрибутор данных о загрузках контента Peer Trace изучил загрузки и раздачи в России фильмов через торренты на конец 2022-го и начало 2023 года. Наибольшей популярностью пользовались иностранные картины, не вышедшие в официальный прокат после 24 февраля.
На фоне отсутствия зарубежных новинок в кинотеатрах выросла также доля отечественного кино в кассовых сборах по итогам 2022 года — она впервые как минимум с 2015 года превысила 50% и достигла 52,1%.
По итогам 2022 года средний чек на поездку в каршеринговых сервисах вырос на 28% год к году — до 331 рубля. Причина подорожания, помимо прочего, — это рост стоимости закупок и автообслуживания на фоне ограничений в поставках и санкций в целом.
В пятёрку лидеров рейтинга лучших работодателей FutureToday в 2022 году не вошла ни одна иностранная компания. Все пять мест заняли «Яндекс», «Сбер», Ozon, VK и «Тинькофф». Бывшие лидеры вроде Google и McKinsey ушли после 24 февраля из России, поэтому покинули и список.
В 2022 году в Москве заключили минимальное количество сделок в элитных новостройках за последние пять лет — всего около 860 штук.
Депутаты Госдумы теперь обязаны уведомлять руководство и комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах о поездках за границу. О недовольстве такими поездками говорили ещё в середине января 2023 года.
По итогам 2022 года количество новых договоров лизинга в России упало на 25% — до 272 тысяч, а число переданных предметов лизинга в рамках этих договоров сократилось на 30%, до 390 тысяч штук. Эти показатели оказались лучше прогнозируемых, но особого роста в 2023 году аналитики не ожидают: в лучшем случае рынок начнёт восстанавливаться во втором полугодии, так как сохранились проблемы с логистикой и привлечением новых брендов.
Продажи радиорекламы выросли в 2022 году по сравнению с 2021 годом в среднем на 5-10%. Улучшить позиции помогли инвестиции от застройщиков и государства. Прирост мог составить больше, если бы не отток вложений от автопроизводителей, которые, как правило, лидировали по рекламным затратам на радио.
Новости предыдущего дня, 24 января — здесь.
"Россияне в 2022 г. купили автомобилей Lada Granta на 66,7 млрд руб. – это почти в 2 раза больше, чем годом ранее (35,4 млрд руб.)"
"Всего было куплено 95 879 экземпляров этой модели, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса. Это на 14% меньше, чем в 2021 г."
Простейшая математика говорит нам о том, что цены на этот тазик за год выросли более чем в два раза. Остаётся только позавидовать сверхпатриотизму и оптимизму стотысячной армии покупателей Гранты.
У жителей страны с невысоким доходом было мало других недорогих альтернатив.
Альтернатива: б/у иномарка.
1. Во-первых наши лады уже ничем не хуже иномарок. Даже в ЕС и США понемногу начинают интересоваться.
2. Не надо забывать, что когда люди покупают иномарки доход получают иностранцы, а когда покупают наши лады - доход получаем мы.
Не надо так, я чуть от смеха не обоссался))) Возьми Краун 1998 года, можно даже еще старее, и там о половине опций и конструкций будет неизвестно инженерам лады.
Слишком толсто.
(нараспев) ...и превратились в белых жигулеееей!
ЗЫ: Думается, что по итогам этого года, армия покупателей лады удвоится, если не учетверится от текущих значений)))
Не все будут покупателями, кому-то подарят как обещали
Так даже подаренная лада, это лада купленная так или иначе у завода, а только потом подаренная.
Хотя, есть ещё один вариант - ранее подаренные лады начнут изымать за проступки и дарить уже новым счастливым семьям!
Но в это я не верю, т.к. это уже обман, а вы видели, что бы наше правительство хоть раз кого-то обманывало? Вот и я не видел! Так что советую инвестировать все свободные деньги в АвтоВаз, рост продаж обещает быть от 100 до 300 процентов!
ТАК ПОБЕДИМ!!!11
Ну, видимо, в этом и смысл подачи новости в таком ключе - смотрите, как мы сколен ту зе мун, ухх, епта.
День студента сегодня. С праздником!
Как дорожала сталь — экспортные цены растут.
Туроператоры — правильные, внутренние (а другие будут, если Абхазия считается внутренним туризмом) — могут получить освобождение от НДС.
Продаётся Decathlon, б/у. Возможен торг.
Если ты за рубежом — вот тебе и брокер. TradeStation поделил россиян на сорта. Ничего нового.
На авиакомпании плюют из высоких кабинетов и сокращают господдержку.
Лада граната самое популярное авто. Победа при неявке соперника.
Оказалось, что с торрентов качают популярные фильмы.
Лучшие работодатели — отечественные. Неявка соперника решила исход "битвы".
Реклама на радио наращивает обороты, хотя куда уж больше.
Хорошего дня 🤘🏻
Всё идет по плану, говорили они…
Все верно. просто план еще не придуман))
Как и любые люди, при принятии сложных решений, которые могут подорвать их основы — они сомневается как поступить. Так и возникает неопределенность, которую "эксперты" трактуют как "хитрый план".
На счёт Декатлона новость наверное хорошая. Один из немногих магазинов где шмотки не превращаются в тряпку после двух стирок и было бы хорошо ему вернуться.
Какие предпосылки для этого вы увидели в новостной заметке?
В моих розовых мечтах "продажа кому-то" означает последующее открытие под тем же брендом, но через франчайзи, например. Ну или под другим брендом, но с теми же шмотками.
Поставок не будет.
Но будет как в Спортмастере – третьесортные марки по цене среднего по качеству сегмента.
Мы с вами по-разному новость прочитали )
Я вот в этой новости увидел, что собственники Ашана наконец-то решили что пора и им на выход.
Ну, сейчас найдут покупателя и все будет в порядке, шмотки как положено начнут превращаться в тряпки
Хочется надеяться, что качество останется тем же, вырастет только цена.
Если бы они шили свои шмотки у себя в подвале, то да. Но они их импортировали и новому покупателю активов импортировать легче не будет. Более того, продаются именно активы - помещения, оборудование, возможно, какой-то товарный остаток.
Лада гранта это уже что-то на богатом
"Глава Минэкономики предложил освободить туроператоров с фокусом на внутреннем и въездном туризме, от уплаты НДС с 1 января 2023 года до конца 2027 года" - кто-то из серьезных дядек решил заняться внутренним туризмом?
Не заняться а отжать.
з.ы. Классный ник.
Способ перехода права собственности не так важен )) Может это будет добровольная передача активов за 1 рубль? Или по договору дарения, заверенному у нотариуса.
Главное: отрасли которые получают деньги из бюджета - кого надо отрасли. - это правило самой разивающейся экономикив мире