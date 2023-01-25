Спортивный ритейлер Decathlon продаст активы в России — РБК Статьи редакции
Возможную сумму сделки не раскрывают.
- Французская сеть спортивных товаров Decathlon ищет покупателя на российские активы, сообщило издание РБК со ссылкой на источники в торговых сетях и консалтинговых компаниях. По словам трёх из них, ритейлер хочет продать весь бизнес целиком, ещё один говорит, что недвижимость он готов передать отдельно.
- Предварительную сумму сделки не назвали. Аналитики InfoLine полагают, что активы Decathlon в России могут продать за 13-15 млрд рублей — с учётом, что один из критериев правительственной комиссии при одобрении сделок — это дисконт в размере не менее 50% от стоимости, определённой в ходе независимой экспертизы.
- Активы заинтересуют розничных торговцев, девелоперов и крупных институциональных инвесторов, которые потом могут перепродать их «профильным игрокам», полагают опрошенные РБК аналитики. Директор InfoLine Иван Федяков тем временем считает, что передать российский бизнес целиком не получится.
- Decathlon также не всегда занимала «удачные» торговые площади и привлекала покупателей во многом только благодаря «силе бренда», отмечает Федяков. По его словам, активы подошли бы компаниям из сегмента DIY (например, «Леруа Мерлен» — vc.ru), так как на крупных площадках удобно хранить стройматериалы, но «в текущих реалиях» они будут приносить убытки. Вместо этого помещения можно использовать как дарксторы и небольшие производства, считает эксперт.
- Основанная в 1976 году сеть Decathlon пришла в Россию в 2006 году. В стране ей принадлежит не менее 135 тысяч м² недвижимости, подсчитали в консалтинговой фирме CORE.XP: это отдельные гипермаркеты, офисы, склады и незастроенные земельные участки.
- Основных юрлица два — это «Октоблу», через которое идут продажи, и «Блу Хаус», на которое оформлена недвижимость в собственности, пишет РБК. По данным «Контур.Фокуса», в 2021 году выручка и чистая прибыль (убыток) первого составили 28,6 млрд рублей и 1,48 млрд соответственно. В случае с «Блу Хаус» речь о 948 млн и 123 млн рублей соответственно.
- В марте 2022 года Decathlon заявила о приостановке работы в России. Тогда у неё было 57 магазинов в стране. На момент публикации, согласно информации на официальном сайте, их 28: большинство — в Москве и Санкт-Петербурге.
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За декатлон реально обидно. Много хорошего там продавалось. СТМ были по большей части качественней, чем у Спортмастера.
Лучший магазин спортивных товаров для любителей. Очень жаль
Цап Царапыч вдавил страну в грязь с пузырями
Продаётся Decathlon, б/у, один владелец, цена договорная, торг.
Хорошо бы остались товары с прежними ценами. Но мечтать вредно.
Наверное, это уже в прошлом. Может быть, когда-нибудь, кто-нибудь..
* это я про товары
Эх, жаль, хороший магазин был
Самая большая боль после ухода ИКЕИ (а может и перед)
Да уж после декатлон зашёл в спортмастер: ох🤯 от цен и качества, обидно и жаль, в чем теперь ходить в 🏔️
Непонятно чего Ашан с леруа тянет