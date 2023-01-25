Финансы
Полина Лааксо

Поставщик 50% всех POS-терминалов в России Ingenico начал готовиться к уходу из страны — РБК Статьи редакции

Его устройства также занимают «основную долю» в POS-сетях «Сбера», ВТБ и ПСБ.

Источник: TechPOS
  • Французский производитель терминалов для приёма платежей Ingenico может уйти из России, сообщило издание РБК со ссылкой на источники в финансовой отрасли. По данным трёх из них, контракты с сотрудниками у компании действуют до 15 февраля 2023 года, уход намечен на 1 марта, а отключение техподдержки устройств — на конец марта.
  • Сама Ingenico об уходе не объявляла, а переговоры с банками ведёт «неофициально», рассказал другой собеседник РБК. Но России нет ни среди партнёров компании, ни в списке офисов. Издание также заметило, что в российском юрлице Ingenico, отвечающем за оптовую торговлю, назначен ликвидатор.

Назначение ликвидатора — внешний признак начала процесса прекращения бизнеса. Цель ликвидатора — собрать всё имущество ликвидируемого лица, исполнить или завершить невыполненные обязанности юрлица, желательно без споров, провести торги имуществом, если денежных средств не хватает.

Олег Пермяков, партнёр юрфирмы «Рустам Курмаев и партнёры»
  • Доля работающих терминалов Ingenico в России составляет около 50%, замечает директор поставщика платёжных решений INPAS Илья Коробов. По словам двух источников РБК, устройства компании также занимают «основную долю» в POS-сетях «Сбера», ВТБ и Промсвязьбанка. Последний не уточнил процент, но сказал, что давно занят замещением терминалов и ПО.
  • Если Ingenico уйдёт, у российских фирм возникнут проблемы с ремонтом оборудования и техподдержкой ПО. Чинить устройства можно через посредников, но неизвестно, будут ли они получать запчасти от Ingenico после её ухода, говорят в INPAS. А обновлением ПО сторонние поставщики вообще не занимались — за это отвечала сама компания.
  • Один терминал стоит около $150-160, поэтому банкам будет невыгодно заменять сразу все устройства. По словам Коробова, они, скорее всего, будут обновлять их поштучно — после поломки и устаревания критически важных функций. Среди возможных альтернатив — оборудование из Азии и приём платежей через СБП.
  • Французская Ingenico работает в России с 2007 года. По данным ЦБ, на конец третьего квартала 2022 года в стране было установлено около 4 млн POS-терминалов.

#новость #платежи

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30 комментариев
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 Andrei M

всё в порядке

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Сергей Исаков
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Kristina Samoilova

или так😄

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Handsome

И чем вам не угодили счёты? Наличка в миллион раз надёжнее западных платёжных систем. В случае ядерной войны вся их техника накроется за 5 минут.

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Александр Привалов

Мсье в случае ядерной войны собирается заняться шопингом?

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Сидор

Каждый в последние дни жизни делает то, что он не сделал до этого и сожалеет о несделанном.
Человек не находился по ТЦ и продуктовым - что ту такого? У каждого свои недостатки

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Вадим Д.

Мсье в случае ядерной войны пойдёт искать скрепные магазины со счётами, дабы расплачиваться наличкой.

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Andrei M

в случае ядерной войны..? ну на счётах одну костяшку перегнать конечно останется секундочка.

привет, Оскар! :)

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Jeronimo

Тогда уж тетрадочка, бесконтактный способ оплаты из прошлых веков

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Сидор

Это кредитка золотая. А временя нынче тяжелые, кредитки не всем выдают

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Сидор

Переживать вообще не о чем
Ну сейчас Сбербанк, ростелеком и создатель самой популярной ОС Астра Линукс за 1 000 000 000 000 рублей в год на инновационном заводе Горизонт за два месяца сделают свои POS

Только стоить будут от 30 000 рублей и чур наклейки не срывать. А то не получится импортозамещение!

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Impossible

Откуда 50 % рынка, где данные берете? По опыту Ingenico самые капризные терминалы и быстровыходящие из строя. Батарея очень быстро разряжалась, периодически вылетали те или иные ошибки, терял сеть. 3 года назад поменяли их на китайские PAX S 90, работают стабильно и очень долго держит батарея, GSM модуль хорошо ловит.
В работе используем переносные терминалы для курьеров.

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Pavel Cree

Так и запишем: только выиграли.

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Hex Jeans

Ципсо уже с утра срет на вс

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Impossible

П..ть не мешки ворочать.

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Alexey Dymov

Абсолютно ничего не произойдет с платежной отраслью. Просто Инженико уступит рынок российским решениям.
Хотя, скорее всего, ТОПы компании уже проработали параллельные каналы доставки запчастей

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Pavel Cree

Абсолютно ничего не произойдет с авиационной отраслью. Просто Боинг и Эйрбас уступят рынок российским решениям.
Хотя, скорее всего, ТОПы компаний уже проработали параллельные каналы доставки запчастей

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Alexey Dymov

Да, всё верно. Уход Боинг и АЭйрбас - даже более положительный фактор

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Печенька

Настолько положительный, что Россия вымолила ослабить часть санкций против самолётов, чтобы они не попадали

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Sergey Krupskiy

Не ну в долгосрочной перспективе 5-10 лет это норм. Наконец-то расдуплятся местные производители. Посмотрите как сработало продуктовое эмбарго для сельхоз РФ. Но вот в краткосрочной это да полная жопа.

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Danila Poyarkov

А вот допустим, если ногу ампутировать, то на одну конечность меньше надо в душе мыть, да и носки непарные вдруг снова пригодятся

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alexstellar

Есть такая психологическая ловушка - обесценивать все что тебе недоступно

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Персональный хичхакер

Ну из Китая закажут новые - делов то.
Правда не знаю как локализировать будут

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Невкусно и грустно

СТАНЕТ.
ТОЛЬКО.
ЛУЧШЕ.

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Andrey Kuznetsov

ЖИЗНЬ
БУДЕТ
ВЕСЕЛЕЕ

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Андрей

На самом деле был бы кэшбэк за оплату по qr коду, то проще было бы по нему платить

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Andrei M

заходишь такой по qr коду... а там... фишинговая ссылка :)

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Руслан Астафьев

Ни nfc не нужен, ни расходов лишних транзакционных всем сторонам.
Лобби банков держит терминалы

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Филипп

Ушли и ушли.

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Вадим Д.

Заменят передовыми разработками типа долговых амбарных тетрадей?

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