Назначение ликвидатора — внешний признак начала процесса прекращения бизнеса. Цель ликвидатора — собрать всё имущество ликвидируемого лица, исполнить или завершить невыполненные обязанности юрлица, желательно без споров, провести торги имуществом, если денежных средств не хватает.