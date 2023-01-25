Поставщик 50% всех POS-терминалов в России Ingenico начал готовиться к уходу из страны — РБК Статьи редакции
Его устройства также занимают «основную долю» в POS-сетях «Сбера», ВТБ и ПСБ.
- Французский производитель терминалов для приёма платежей Ingenico может уйти из России, сообщило издание РБК со ссылкой на источники в финансовой отрасли. По данным трёх из них, контракты с сотрудниками у компании действуют до 15 февраля 2023 года, уход намечен на 1 марта, а отключение техподдержки устройств — на конец марта.
- Сама Ingenico об уходе не объявляла, а переговоры с банками ведёт «неофициально», рассказал другой собеседник РБК. Но России нет ни среди партнёров компании, ни в списке офисов. Издание также заметило, что в российском юрлице Ingenico, отвечающем за оптовую торговлю, назначен ликвидатор.
- Доля работающих терминалов Ingenico в России составляет около 50%, замечает директор поставщика платёжных решений INPAS Илья Коробов. По словам двух источников РБК, устройства компании также занимают «основную долю» в POS-сетях «Сбера», ВТБ и Промсвязьбанка. Последний не уточнил процент, но сказал, что давно занят замещением терминалов и ПО.
- Если Ingenico уйдёт, у российских фирм возникнут проблемы с ремонтом оборудования и техподдержкой ПО. Чинить устройства можно через посредников, но неизвестно, будут ли они получать запчасти от Ingenico после её ухода, говорят в INPAS. А обновлением ПО сторонние поставщики вообще не занимались — за это отвечала сама компания.
- Один терминал стоит около $150-160, поэтому банкам будет невыгодно заменять сразу все устройства. По словам Коробова, они, скорее всего, будут обновлять их поштучно — после поломки и устаревания критически важных функций. Среди возможных альтернатив — оборудование из Азии и приём платежей через СБП.
- Французская Ingenico работает в России с 2007 года. По данным ЦБ, на конец третьего квартала 2022 года в стране было установлено около 4 млн POS-терминалов.
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всё в порядке
или так😄
И чем вам не угодили счёты? Наличка в миллион раз надёжнее западных платёжных систем. В случае ядерной войны вся их техника накроется за 5 минут.
Мсье в случае ядерной войны собирается заняться шопингом?
Каждый в последние дни жизни делает то, что он не сделал до этого и сожалеет о несделанном.
Человек не находился по ТЦ и продуктовым - что ту такого? У каждого свои недостатки
Мсье в случае ядерной войны пойдёт искать скрепные магазины со счётами, дабы расплачиваться наличкой.
в случае ядерной войны..? ну на счётах одну костяшку перегнать конечно останется секундочка.
привет, Оскар! :)
Тогда уж тетрадочка, бесконтактный способ оплаты из прошлых веков
Это кредитка золотая. А временя нынче тяжелые, кредитки не всем выдают
Переживать вообще не о чем
Ну сейчас Сбербанк, ростелеком и создатель самой популярной ОС Астра Линукс за 1 000 000 000 000 рублей в год на инновационном заводе Горизонт за два месяца сделают свои POS
Только стоить будут от 30 000 рублей и чур наклейки не срывать. А то не получится импортозамещение!
Откуда 50 % рынка, где данные берете? По опыту Ingenico самые капризные терминалы и быстровыходящие из строя. Батарея очень быстро разряжалась, периодически вылетали те или иные ошибки, терял сеть. 3 года назад поменяли их на китайские PAX S 90, работают стабильно и очень долго держит батарея, GSM модуль хорошо ловит.
В работе используем переносные терминалы для курьеров.
Так и запишем: только выиграли.
Ципсо уже с утра срет на вс
П..ть не мешки ворочать.
Абсолютно ничего не произойдет с платежной отраслью. Просто Инженико уступит рынок российским решениям.
Хотя, скорее всего, ТОПы компании уже проработали параллельные каналы доставки запчастей
Абсолютно ничего не произойдет с авиационной отраслью. Просто Боинг и Эйрбас уступят рынок российским решениям.
Хотя, скорее всего, ТОПы компаний уже проработали параллельные каналы доставки запчастей
Да, всё верно. Уход Боинг и АЭйрбас - даже более положительный фактор
Настолько положительный, что Россия вымолила ослабить часть санкций против самолётов, чтобы они не попадали
Не ну в долгосрочной перспективе 5-10 лет это норм. Наконец-то расдуплятся местные производители. Посмотрите как сработало продуктовое эмбарго для сельхоз РФ. Но вот в краткосрочной это да полная жопа.
А вот допустим, если ногу ампутировать, то на одну конечность меньше надо в душе мыть, да и носки непарные вдруг снова пригодятся
Есть такая психологическая ловушка - обесценивать все что тебе недоступно
Ну из Китая закажут новые - делов то.
Правда не знаю как локализировать будут
СТАНЕТ.
ТОЛЬКО.
ЛУЧШЕ.
ЖИЗНЬ
БУДЕТ
ВЕСЕЛЕЕ
На самом деле был бы кэшбэк за оплату по qr коду, то проще было бы по нему платить
заходишь такой по qr коду... а там... фишинговая ссылка :)
Ни nfc не нужен, ни расходов лишних транзакционных всем сторонам.
Лобби банков держит терминалы
Ушли и ушли.
Заменят передовыми разработками типа долговых амбарных тетрадей?