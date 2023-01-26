Tesla объявила о рекордной выручке за четвёртый квартал и планах выпустить 1,8 млн машин в 2023 году Статьи редакции
Акции автопроизводителя выросли на 5,5% после закрытия торгов.
- Компания отчиталась за четвёртый квартал и весь 2022 год: квартальная выручка от автомобилей составила $21,3 млрд — на 33% больше год к году, общая выручка — $24,32 млрд (+37%). Аналитики ожидали общую выручку в $24,16 млрд.
- Чистая прибыль в октябре-декабре выросла почти до $3,7 млрд по сравнению с $2,3 млрд за аналогичный период годом ранее. Аналитики ожидали $3,8 млрд.
- Tesla заявила, что рассчитывает выпустить 1,8 млн автомобилей в 2023 году по сравнению с 1,4 млн в 2022-м. На звонке с инвесторами и аналитиками Илон Маск объяснил низкие темпы тем, что компания не может контролировать форс-мажоры, которые происходят в мире: если год будет без крупных проблем в цепочках поставок, у компании есть потенциал для выпуска и 2 млн машин.
- Компания планирует начать производство пикапа Cybertruck в 2023 году, но старт серийного производства запланирован только на 2024-й. До этого автопроизводитель несколько раз переносил даты начала производства.
- В течение 2022 года акции Tesla упали на 65%, отмечает NYT: в частности, инвесторы опасались, что Маск продаст большую часть своей доли в компании для финансирования сделки с Twitter, и беспокоились о проблемах производителя в Китае. В январе 2023-го акции немного отыграли падение после того, как Tesla снизила цены на электромобили для поддержания спроса.
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Более чем неплохо!если год будет без крупных проблем
Нам бы такой год тоже не помешал.
Для этого нужно эти проблемы не создавать самим же себе