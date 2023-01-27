Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":592783,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":592783,"gtm":null} 1037 просмотров

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 27 января: доллар — 69,12 рублей, евро — 75,33 рублей.

Курсы на закрытии Мосбиржи 26 января: доллар — 69,27 рублей, евро — 75,43 рубля.

Курсы на Forex на 02:04 мск: доллар — 68,74 рубля, евро — 74,87 рублей.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72,25 рублей.

Кто и как адаптируется

В 2022 году доля магазинов одежды и обуви в структуре новых сделок по аренде сократилась до минимальных за пять лет 34%, а их место теперь занимают операторы сферы услуг и развлечений, пишет «Ъ». Последние обеспечивают стабильный поток посетителей и арендуют большие площади, но платят невысокие ставки аренды.

Правительство в концепции технологического развития России до 2030 года предложило смягчить контроль за государственными венчурными инвестициями. Стартапам с господдержкой могут дать право на обоснованный риск, выяснили «Ведомости».

Какие есть проблемы и трудности

Япония c 3 февраля запретит экспорт в Россию медоборудования и роботов.

ЕС предложил ввести санкций против Беларуси за её поддержку России, пишет Bloomberg со ссылкой на документы. Предлагаемые меры — те же, что против России, в том числе эмбарго на импорт ключевых технологий и санкции против энергетического сектора.

Контекст

США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада, а также ЕС и Австралия с 5 февраля готовятся ввести эмбарго на импорт российских нефтепродуктов и ценовой потолок для их перевозки в третьи страны. Forbes выяснил, чем это грозит российским производителям и самой Европе.

IKEA начала использовать больше древесины из Швеции и стран Прибалтики, чтобы компенсировать отсутствие поставок из России и Беларуси после ухода компании из этих стран.

Число DDoS-атак на российские ИТ-системы в 2022 году выросло на 73% год к году рассказали «Ведомостям» в Qrator Labs. Схожую оценку дали в «Лаборатории Касперского»: рост количества DDoS-атак год к году составил 60-70%.

ОАЭ и, в частности, Дубай стали одним из ключевых зарубежных направлений для релокации россиян. «Коммерсантъ» разбирался, с какими возможностями и трудностями сталкиваются там предприниматели.

По словам опрошенных «Коммерсантом» экспертов, в даркнете увеличилось количество предложений зарегистрированных аккаунтов на криптобиржах — в том числе из-за ограничений бирж против россиян. При этом в механизме остается много рисков.