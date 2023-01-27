День 338: ЕС готовит санкции против Беларуси, IKEA заменила российскую древесину Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 27 января: доллар — 69,12 рублей, евро — 75,33 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72,25 рублей.
Кто и как адаптируется
В 2022 году доля магазинов одежды и обуви в структуре новых сделок по аренде сократилась до минимальных за пять лет 34%, а их место теперь занимают операторы сферы услуг и развлечений, пишет «Ъ». Последние обеспечивают стабильный поток посетителей и арендуют большие площади, но платят невысокие ставки аренды.
Правительство в концепции технологического развития России до 2030 года предложило смягчить контроль за государственными венчурными инвестициями. Стартапам с господдержкой могут дать право на обоснованный риск, выяснили «Ведомости».
Какие есть проблемы и трудности
Япония c 3 февраля запретит экспорт в Россию медоборудования и роботов.
ЕС предложил ввести санкций против Беларуси за её поддержку России, пишет Bloomberg со ссылкой на документы. Предлагаемые меры — те же, что против России, в том числе эмбарго на импорт ключевых технологий и санкции против энергетического сектора.
Контекст
США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада, а также ЕС и Австралия с 5 февраля готовятся ввести эмбарго на импорт российских нефтепродуктов и ценовой потолок для их перевозки в третьи страны. Forbes выяснил, чем это грозит российским производителям и самой Европе.
IKEA начала использовать больше древесины из Швеции и стран Прибалтики, чтобы компенсировать отсутствие поставок из России и Беларуси после ухода компании из этих стран.
Число DDoS-атак на российские ИТ-системы в 2022 году выросло на 73% год к году рассказали «Ведомостям» в Qrator Labs. Схожую оценку дали в «Лаборатории Касперского»: рост количества DDoS-атак год к году составил 60-70%.
ОАЭ и, в частности, Дубай стали одним из ключевых зарубежных направлений для релокации россиян. «Коммерсантъ» разбирался, с какими возможностями и трудностями сталкиваются там предприниматели.
По словам опрошенных «Коммерсантом» экспертов, в даркнете увеличилось количество предложений зарегистрированных аккаунтов на криптобиржах — в том числе из-за ограничений бирж против россиян. При этом в механизме остается много рисков.
Новости предыдущего дня, 26 января — здесь.
Уже надоели эти санкции.
Их клепают каждые два месяца, ситуация не меняется ни с чем.
Чистая клоунада, не лучше любой пропаганды.
В СССР тоже так думали..
Но выяснилось, что это немного не так, что это работает на длинных дистанциях.
Вот был древесный завод. Завод древесину Икее продавал и деньги зарабатывал. На заводе работал Андрюша. Андрюше платили зарплату и на эту зарплату Андрюша покупал покушать.
А теперь Икеа больше не покупает у этого завода древесину. Завод деньги не зарабатывает. Андрюше зарплату не платит или увольняет Андрюшу. Андрюше больше не на что покупать себе покушать. Остаётся только писю сосать.
Вот так работают санкции. И они работают.
Как бы они на не надоели, мы привыкнем, к сожалению. Это состояние очень надолго и дети, родившиеся в начале 2010-х вообще жизни без вот этих санкций не будут знать.
Но ща набегут кремлеботы и скажут — ну так "выстояли ж!". Ан нет, по-взрослому ещё и годв не прошло, на "старых харчах" движемся.
"Ввести санкции простив Белорусии.. в том числе эмбарго на импорт ключевых технологий" - то есть европейцы не получат ни прорывной ноутбук Горизонт, ни телевизор Горизонт, смотрящий в послезавтрашни день?
Сами себя лишают лучшего
"все только на пользу"
" все правильно делаеем"
... ( sarcasm)
в Швеции еще остались леса? очень интересно, а мы все думали, что последний лес в Европе - Беловежская пуща в Белоруссии. Ну с ИКЕЕй точно с лесами в Европе теперь будет все ОК. Грета Т. одобряет)))
Да и Прибалтика знаменита своими бескрайними лесами. ))
Все вырубили чтобы поддержать температуру в 15° в жилищах зимой , а ещё все парки и скверы , в итоге все равно замёрзли без газа из РФ
П лучше — с пятницей!
Не одеваться, а развлекаться хотят люди.
Право на риск дадут стартапам. А права на ошибку у госвенчурных инвесторов не будет.
Хренушки нам, а не японские роботы. Ну да робот Вася выручит.
ЕС хочет забанить РБ так же, как банит РФ. Как будто у белорусов есть выбор.Евростианы гордые — не будут у РФ покупать нефтепродукты, будут брать их же, но у перекупов.
Про DDoS уже не раз писали, видно, стращают, чтоб не забывали про "аццких хацкеров".
То Грузия, то Турция, теперь вот ОАЭ — ключевое направление движения релокантов.
Хорошей пятницы 🤘🏻
* робот Вася выручит.
Фёдор, робота зовут Фёдор! ))
Эх... А батька так пытался усидеть не двух стульях, окаянный.
"Япония c 3 февраля запретит экспорт в Россию медоборудования и роботов"
ну все, теперь нам точно песда))) ведь япония - это единственный поставщик мед оборудования, да и параллельного импорта не существует, а есть только единственный логистический маршрут, ага. мы все умрем.... ааа
"Fuck EU" (c) вашингтонский обком
Гойда?
Лол. Нет, я понимаю глобальную идею зачем обкладывать РФ. Мол ослабляем, народ перестанет покупать кока-колу, и возьмет на вилы правительство. А потом на коне прискачет Каспаров и Ходорковский и разовьет страну до уровня эльфийских стран.
Но с идея с РБ то какая? Кто то верит что там тоже самое случится? Или это попытка запугать другие страны?)
подозреваю, что это атака на Россию через блокировку добычи белорусских креветок и мониторов
Всё бы закончилось, если бы США взяли Украину в НАТО в виде исключения, но этого не происходит. Ситуация выгодная для них, конечно. Немного лет и РФ в таком формате обнищает окончательно, а потом бери голыми руками