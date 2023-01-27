Финансы
Пышный мангал

Минфин, Минэкономики и ЦБ выступили против сделки по продаже «Билайна» в её текущем виде — «Ъ» Статьи редакции

Владелец оператора объявил о продаже российского бизнеса местному топ-менеджменту в ноябре 2022 года.

  • Правкомиссия по иностранным инвестициям не согласовала продажу «Вымпелкома» (бренд «Билайн») телекоммуникационным холдингом Veon российскому топ-менеджменту, рассказал источник «Ъ» в правительстве. По его словам, против сделки «в текущей конфигурации» выступили ЦБ, Минфин и Минэкономики.
  • Другой чиновник рассказал газете, что сделку «отправили на доработку». Третий собеседник заявил, что «вопрос по “Вымпелкому” просто был отложен». В аппарате премьер-министра Михаила Мишустина и Veon не ответили на запрос издания. В Минцифры, Минэкономики и Минфине не предоставили комментарии, в «Билайне» отказались обсуждать ситуацию.
  • «Билайн» объявил, что группа топ-менеджеров компании во главе с гендиректором Александром Торбаховым заключила соглашение о выкупе бизнеса у Veon, в ноябре 2022 года. Закрыть сделку на 130 млрд рублей планировали к середине 2023 года. Как пояснял источник «Ъ», часть средств предназначалась для погашения долга Veon по евробондам, а часть — самому холдингу.
  • Топ-менеджер крупной телеком-компании уточнил газете, что продажа топ-менеджменту изначально планировалась как промежуточное решение — в будущем оператор должен был перейти к профильному инвестору.
  • По словам близкого к правительству источника, в конце 2022 года в администрации президента обсуждалось, что таким инвестором станет «Газпром». Близкий к этой компании собеседник подтвердил, что интерес к активу был, но сейчас она в переговорах не участвует.
  • Собеседники газеты рассказали, что в обсуждениях принимали участие «Газпром-медиа холдинг», МТС и «Сбер». В «Билайне» заявили, что «сосредоточены на реструктуризации бизнеса и никаких переговоров по перепродаже не ведут».

#новость #билайн

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12 комментариев
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 Вадим Д.
сделку «отправили на доработку»

Много запросили? Вроде как раньше "местный менеджмент" успешно овладевал всеми местными же активами.

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Александр Голубев

Мало откатили.

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Вадим Д.

Точно, забыл про "двойной" ценник.

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Невкусно и грустно
130 млрд рублей

Менеджмент с завтраков просто не успел насобирать, вот и отменили

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Виктория Канбай

не удержался и купил сосиску в тесте, вот и приходится заново копить

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Андрей Комягин

Видимо Веон немного задрал цену. В такой ситуации не ему диктовать условия)

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Александр Голубев

Мало занёс.

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Андрей Комягин

даже не в этом дело. по-сути они уже де-факто потеряли свою долю в билайне.

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Андрей Шевчук

пц, всего 2 ярда

и конечно будет прям обидно, если перейдёт к гос компании. хотя сейчас чего ожидать...

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Официальный Даниль

Мне кажется, это не цена реальной сделки. Это цифра для Минэкономики.

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Андрей Сигалов

Да, Билайн уже не тот, вот и продают…
Сливы данных, ужасное качество связи, маленькое покрытие и большой процент мошеннических сим-карт: мне «промоутеры» на улице давали симки в руки, которые зарегистрированы на левых людей…
Ужас вообщем какой-то, а не Билайн!

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Антон Большаков

Все описанное вами, можно смело натянуть на любого другого оператора.
Являюсь абонентом билайна уже более 10 лет. Наоборот вижу улучшение и развитие за последние пару лет.

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