Правительство предложило смягчить контроль за венчурными инвестициями в рискованные стартапы — «Ведомости» Статьи редакции
Сейчас за «неэффективно вложенный рубль» фонды могут понести уголовную ответственность, поэтому чаще инвестируют не в инновации, а в уже зрелые проекты.
- Правительство хочет снизить риски уголовного преследования, а также административное давление на венчурных инвесторов и технологические стартапы, сообщили «Ведомости» со ссылкой на близкие к госаппарату источники. В подготовке документа участвуют Минцифры, Минобрнауки, Минэкономразвития, Минпромторг и эксперты от науки и бизнеса.
- Речь о том, чтобы смягчить механизм под названием «право на риск». Он закреплён в законе «О науке и государственной научно-технической политике» и распространяется на институты развития (ИР), входящие в правительственный перечень — это «Сколково», «ВЭБ.РФ», ФИОП и другие.
- Согласно поправкам, ИР больше не должны будут следить за целевым расходованием бюджетных денег, если доля внебюджетных средств в стартапе превышает 25% от всех вложений. Пока же фонд-акционер вынужден быть «контролёром» и не может вкладываться в проекты с «настоящими инновациями». Вместо них он выбирает «технологически зрелые» — чтобы избежать ответственности, если вложения не «выгорят».
- Авторы также предлагают снизить риски того, что «добросовестного» предпринимателя обвинят в нецелевой или неэффективной растрате средств. Это владелец бизнеса, чей проект «не взлетел», но сам он соблюдал все процедуры и прикладывал «все усилия». На венчурном рынке успех одного стартапа из 20 — «нормальная практика», поясняют собеседники газеты.
- Оценивать разумность расходования государственных денег, если есть вопросы, можно в судах, считают источники. Для этого прописать в законе однозначные определения «добросовестного технологического предпринимателя» и «обоснованного риска». Правда, у правоохранительных органов, с которыми придётся согласовывать изменения, свои взгляды на риски, говорят источники.
- Ещё одна идея — пересмотреть порядок оценки стоимости стартапов. Нынешние правила запрещают ИР выходить из капитала, пока проект не найдёт покупателя для нужной цены. При этом всё это время он несёт риски, связанные с участием в бизнесе.
Проблемы российского венчурного рынка
- В России ключевым институтом на рынке господдержки венчурных инвестиций должна была стать Российская венчурная компания, однако рынок стагнировал, и в 2020-м её директора обвинили в «злоупотреблении полномочиями» и инвестициях в «заведомо убыточные проекты».
- Похожая ситуация произошла с другим крупным участником — «Роснано»: рынок нанотехнологий рос быстрее портфельных компаний, а последние либо несли убытки, либо закрывались. Руководитель «Роснано» в итоге покинул пост, а компания оказалась в предбанкротном состоянии.
- В обоих случаях проблемы возникли из-за «принципиально некорректной для рынка инвестиционной политики», пояснил крупный венчурный инвестор. По его словам, компании вкладывали «серьёзные деньги в узкий пул проектов» отчасти из-за избыточной зарегулированности. На деле же вложения больших игроков должны были распределяться не на 100 проектов, а на 10 тысяч.
- При этом в «сложившейся ситуации» рынок инвестирования в инновации нуждается в поддержке, считают в Минэкономразвития. Особенно если от этого зависит развитие местных компаний и технологический суверенитет всей страны. Именно поэтому инвесторы и обращают внимание на то, что рискованные инструменты тоже могут принести выгоду в будущем, если распределять риски.
- В связи с этим «ВЭБ.РФ», например, предлагает внедрить портфельный подход. В таком случае результат «высокорисковых инвестиций» будут оценивать не по отдельным проектам, а по всему портфелю фонда, и учитываться будут не только уже полученные показатели, но ещё и ожидаемые.
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Где-то в кафе Стамбула смеётся Чубайс едва не поперхнувшись турецким кофе, крепким как руки следователя СК, которому будет объяснять инвестор про плохой кастдев, тестирование гипотез, несошедшуюся юнит экономику и продакт маркет фит.
Где-то в Центральном Парке в Нью-Йорке, скорее
Либо где-нибудь в Тель-Авиве (что более вероятно кстати).
Может быть, конечно, и будет толк от смягчения, но уровень инвестиций настолько низко пал в прошлом году, что есть серьёзные сомнения в том, что этот год будет чем-то отличаться.
Поверь, можно ниже, скоро придумают какую-то государственную программу доступного инвестирования и будут распространять как билетики Столото через Почту и киоски)
Пионерам и пенсионерам принудительно выдавать будут + на заводах распределять из профкомов. Вроде так уже было (-:
Если занялись оналитекой то инвестиции характеризуются обьемом а не уровнем)
Вот это поляна!
Такие инвесторы, как Роснано, вкладывали деньги в ограниченный круг стартапов из-за высокой зарегулированности. Но при это м не показали эффективности.
Значит надо расширить круг стартапов.
Клин клином просто. Зальем всё баблом, чтобы понять, в чём проблема была. Тоже вариант
Да нообъяснять инвестор про плохой кастдев, тестирование гипотез, несошедшуюся юнит экономику и продакт маркет фит.
Никто не отменял
Мысли чиновников: «Мы их потом посодим, а пока пущай нам бизнесы строят»
Вот хитрецы то какие, ещё прагматики.
Как в том анекдоте... "тут то карта и поперла..."