Финансы
Маша Цепелева

Акции BuzzFeed выросли на 120% на премаркете на фоне новости, что сайт будет использовать ИИ от OpenAI Статьи редакции

Компания будет применять общедоступные технологии от Open AI для рекомендаций пользователям и «мозговых штурмов».

  • Акции BuzzFeed выросли на премаркете 26 января до $2,1 за штуку, капитализация компании выросла до $300 млн. Это самый большой прирост с момента выхода компании на биржу в 2021 году, сообщил Bloomberg.
  • Рост начался после новости о том, что издание в 2023 году будет использовать общедоступные технологии от OpenAI для викторин и других публикаций, во время «мозговых штурмов» и для помощи в персонализации контента.
  • В январе 2023 года источники Bloomberg и Semafor сообщили, что Microsoft планирует вложить в Open AI $10 млрд в течение нескольких лет. Через несколько дней компания подтвердила информацию о «мномиллиардных инвестициях».
  • В июне 2021 года BuzzFeed объявила, что планирует выйти на биржу с помощью слияния с компанией-«пустышкой» 890 5th Avenue Partners, рассчитывала получить оценку в $1,5 млрд и купить платформу Complex Networks.
  • В декабре BuzzFeed привлекла всего $16 млн вместо планируемых $288 млн — инвесторы начали массово выводить деньги из 890 5th Avenue Partners. Из-за того, что компания привлекла меньше планируемого, изменился её бюджет, и с февраля 2022 года она перестала нанимать новых сотрудников.
Медиа
Полина Лааксо
И где теперь BuzzFeed: разочаровал инвесторов и фанатов «новых медиа» и потерялся на фоне старых СМИ, которых пугал Статьи редакции

«Предвестник заката журналистики» прославился тестами «Какое ты печенье?» и подборками с котиками, а инвесторы увидели в нём ИТ-стартап и оценили в $1,5 млрд. Но из-за гонки за трафиком и плохого управления он сначала подорвал доверие читателей и сотрудников, а после лишился денег на IPO.

«Какой ты котик?» и «Как относишься к понедельникам?» Источник: FT

#новость #buzzfeed

1640 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
19 комментариев
Написать комментарий...
 Dimitri

Buzzfeed все еще жив? Помню хайп его в начале 10х когда Фейсбук еще на пике был.

Ответить
Развернуть ветку
Котеджо

у фейсбука сейчас тоже пике

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ух, нейронки и тут помогают: достаточно объявить, что собираешься их использовать – и вот ты молодец.
Но «мозговые штурмы» с ИИ? О_о

Ответить
Развернуть ветку
Artur Kuramshin

Срочно размещай свои акции на бирже пока хайп не спал!

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Зачёт 🤝🏻
Все биржи и так принадлежат нейросетям, просто не все в курсе 🤫

Ответить
Развернуть ветку
Котеджо

продвигают своих

Ответить
Развернуть ветку
Levichev Andrey

1) Делаешь IPO комитета
2) покупаешь акции
3) вскрываешь карты что ты нейросеть по круче chatGPT и вообще тебя можно запустить на утюге
4) ...
5) PROFIT!

Ответить
Развернуть ветку
Artur Kuramshin

Тинькофф, слей новость о том что теперь ассистент Олег получит интеграцию с chatGPT - заработаем на акциях!

Ответить
Развернуть ветку
Торт Скряба

Они уже PR-или, что их стратегия, это AI-Банк... не помогло

Ответить
Развернуть ветку
Levichev Andrey

тогда chatGPT еще не был открыт.
Надо по новой запускать.
А вообще тинька это AI банк по блокировкам. Мы заблокируем вам счет и даже знать не будем почему.

Ответить
Развернуть ветку
Торт Скряба

OpenAI то чем поможет спасти гнилой сервис?

Ответить
Развернуть ветку
Denis Bystruev

Да, вот кстати совсем непонятно, как база двухлетней давности может помочь новостному сервису.

Ответить
Развернуть ветку
Kirill Kazakov

лайфак: хотите чтобы ваши акции выросли? используйте ИИ

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Кому этот Баззфид нужен вообще?

Ответить
Развернуть ветку
muiren

В последний раз слышал о BuzzFeed из-за публикации ими фейкового "Досье Стилла". Сейчас открыл сайт – вырвиглазненько. Неужели кто-то им пользуется.

Ответить
Развернуть ветку
Денис Пихаров

Другие сетки тренятся на мемасиках)

Ответить
Развернуть ветку
Вячеслав Ковалев

вот вам и секрет успеха

Ответить
Развернуть ветку
Иван Егоров

Как выросли так и упадут

Ответить
Развернуть ветку
istambul78ds

Ну вот и всё - через год журналистов не останется. Журналистика оыициально признана устаревшей (мертвой) профессией. Я рад.
BuzzFeed, который считался правозвестником новой эпохи в масс-медиа, но потом сам себя похоронил собственными действиями, реально открыл новую эпоху, показывав другим СМИ способ вылезти из кризиса - уволив журналистов и редакторов, заменив их неросетью, чтоб сэкономить на их зарплатах, при этом став производить больше контента, при этом более востребованного, потому что персонализированного

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 19 комментариев
null