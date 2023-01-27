Акции BuzzFeed выросли на 120% на премаркете на фоне новости, что сайт будет использовать ИИ от OpenAI Статьи редакции
Компания будет применять общедоступные технологии от Open AI для рекомендаций пользователям и «мозговых штурмов».
- Акции BuzzFeed выросли на премаркете 26 января до $2,1 за штуку, капитализация компании выросла до $300 млн. Это самый большой прирост с момента выхода компании на биржу в 2021 году, сообщил Bloomberg.
- Рост начался после новости о том, что издание в 2023 году будет использовать общедоступные технологии от OpenAI для викторин и других публикаций, во время «мозговых штурмов» и для помощи в персонализации контента.
- В январе 2023 года источники Bloomberg и Semafor сообщили, что Microsoft планирует вложить в Open AI $10 млрд в течение нескольких лет. Через несколько дней компания подтвердила информацию о «мномиллиардных инвестициях».
- В июне 2021 года BuzzFeed объявила, что планирует выйти на биржу с помощью слияния с компанией-«пустышкой» 890 5th Avenue Partners, рассчитывала получить оценку в $1,5 млрд и купить платформу Complex Networks.
- В декабре BuzzFeed привлекла всего $16 млн вместо планируемых $288 млн — инвесторы начали массово выводить деньги из 890 5th Avenue Partners. Из-за того, что компания привлекла меньше планируемого, изменился её бюджет, и с февраля 2022 года она перестала нанимать новых сотрудников.
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Buzzfeed все еще жив? Помню хайп его в начале 10х когда Фейсбук еще на пике был.
у фейсбука сейчас тоже пике
Ух, нейронки и тут помогают: достаточно объявить, что собираешься их использовать – и вот ты молодец.
Но «мозговые штурмы» с ИИ? О_о
Срочно размещай свои акции на бирже пока хайп не спал!
Зачёт 🤝🏻
Все биржи и так принадлежат нейросетям, просто не все в курсе 🤫
продвигают своих
1) Делаешь IPO комитета
2) покупаешь акции
3) вскрываешь карты что ты нейросеть по круче chatGPT и вообще тебя можно запустить на утюге
4) ...
5) PROFIT!
Тинькофф, слей новость о том что теперь ассистент Олег получит интеграцию с chatGPT - заработаем на акциях!
Они уже PR-или, что их стратегия, это AI-Банк... не помогло
тогда chatGPT еще не был открыт.
Надо по новой запускать.
А вообще тинька это AI банк по блокировкам. Мы заблокируем вам счет и даже знать не будем почему.
OpenAI то чем поможет спасти гнилой сервис?
Да, вот кстати совсем непонятно, как база двухлетней давности может помочь новостному сервису.
лайфак: хотите чтобы ваши акции выросли? используйте ИИ
Кому этот Баззфид нужен вообще?
В последний раз слышал о BuzzFeed из-за публикации ими фейкового "Досье Стилла". Сейчас открыл сайт – вырвиглазненько. Неужели кто-то им пользуется.
Другие сетки тренятся на мемасиках)
вот вам и секрет успеха
Как выросли так и упадут
Ну вот и всё - через год журналистов не останется. Журналистика оыициально признана устаревшей (мертвой) профессией. Я рад.
BuzzFeed, который считался правозвестником новой эпохи в масс-медиа, но потом сам себя похоронил собственными действиями, реально открыл новую эпоху, показывав другим СМИ способ вылезти из кризиса - уволив журналистов и редакторов, заменив их неросетью, чтоб сэкономить на их зарплатах, при этом став производить больше контента, при этом более востребованного, потому что персонализированного