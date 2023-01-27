Финансы
Маша Цепелева

Прибыль российских банков в 2022-м упала в 12 раз год к году Статьи редакции

Показатель оказался самым низким за семь лет.

  • Чистая прибыль банков в России по итогам 2022 года составила 203 млрд рублей, сообщил ЦБ в обзоре о развитии банковского сектора. Результат оказался лучше прогноза: в ноябре глава департамента регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов допускал, что банки смогут «выйти в ноль».
  • В 2021-м финансовые организации заработали 2,4 трлн рублей, в 11,8 раза больше результата 2022 года. Последний показатель оказался самым низким с 2015-го (192 млрд рублей, по данным ЦБ).
  • На общий результат повлияла декабрьская прибыль 2022 года — банки заработали 342 млрд рублей, в три раза больше, чем за последний месяц 2021 года. Также во втором полугодии «выросли» и их основные доходы на фоне снижения ставок, говорится в обзоре ЦБ. По итогам первого полугодия регулятор оценивал убыток банков на уровне 1,5 трлн рублей.
  • Общий годовой результат банковского сектора во многом обеспечил «Сбербанк», указало РБК. Компания закончила год с прибылью в 300 млрд рублей.
  • Если бы ЦБ не дал кредитным организациям регуляторные послабления, сектор получил бы «несколько сотен миллиардов рублей убытка» по итогам 2022-го, приводит издание слова Данилова на брифинге после выхода обзора. Он подчеркнул, что «в масштабах сектора это нестрашно».

#новость #цб

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55 комментариев
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 Олег Трулев

А что случилось? Надо разбираться почему так

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Red Flag

Чтобы разобраться для этого придется выделить 1 триллион рублей

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6 комментариев
Юрий Болотов
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1 комментарий
Стас Батурин
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Михаил Зеленин

Получается Набиуллина почти в соло раскатала все эти западные набеги на российскую банковскую систему, что российские банки аж в прибыль вышли.

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Дмитрий Д.

так раскатала, что прибыть упала в 12 раз к прошлому году

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23 комментария
Михаил Стерлин

А как это Сбер +300 ярдов, а все банки в целом +203 ярда? Странненько.

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Виталий Москвин

А что странного? Все остальные - суммарно в минусе.

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1 комментарий
Антон Фень
По итогам первого полугодия регулятор оценивал убыток банков на уровне 1,5 трлн рублей.

вот отсюда

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Дмитрий Рявкин

Этож финансы... там приписали, тут ..

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Дмитрий Д.

ждём исправления статьи, нестыковочка

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Anton Barinov

Этой новости надо удивиться или понять почему прибыль упала?

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Нелепый хичхакер

Понять почему удивились

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1 комментарий
Дмитрий Филиппов

Да, вот только Сбер, вдруг показал рекорды прибыли. Хм, откуда же они деньги взяли, конечно же не с грабежа населения адовыми процентными ставками или комиссиями, это же невозможно для гос. банка великого Государства.

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Серж

Любитель совочка?

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Melissa Mata

Всё же хотелось бы понять, за чей счёт формируются все эти послабления, которые позволяют банкам... (вот неожиданность) зарабатывать?

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Сергей Я

Автор, я понимаю, что статья про итого 2022, но я бы добавил информацию вот такую:

"Центробанк ожидает, что прибыль российского банковского сектора в 2023 году превысит 1 трлн рублей."

Мы тут всё-таки про бизнес и финансы, а не чтобы накинуть на вентилятор, и эта информация довольна важна, особенно инвесторам. Покупайте акции Сбера, короче!🤑 Не ИИР.

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Сергей

Я так и не понял почему прибыль упала в 12 раз. Объясните, посоны?

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Alister Brown

мне тоже очень интересен этот момент

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Способный яд

Ой что творится...

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Способный яд

"На общий результат повлияла декабрьская прибыль 2022 года — банки заработали 342 млрд рублей, в три раза больше, чем за последний месяц 2021 года."
Да? А на чём зарабатывали? На курсах или комиссиях за перевод в нормальные страны?

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Victor Deev (Гид в Мексике)

Этого стоило ожидать. Пока банки обманывают людей обходя законы, им будет меньше доверия. За 3 года им был дважды дан шанс показать, что они с народом. Нет. Они решили иначе

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Davidov Alexander

А зачем за холопами ходить? Пришло время их доить!

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