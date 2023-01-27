Прибыль российских банков в 2022-м упала в 12 раз год к году Статьи редакции
Показатель оказался самым низким за семь лет.
- Чистая прибыль банков в России по итогам 2022 года составила 203 млрд рублей, сообщил ЦБ в обзоре о развитии банковского сектора. Результат оказался лучше прогноза: в ноябре глава департамента регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов допускал, что банки смогут «выйти в ноль».
- В 2021-м финансовые организации заработали 2,4 трлн рублей, в 11,8 раза больше результата 2022 года. Последний показатель оказался самым низким с 2015-го (192 млрд рублей, по данным ЦБ).
- На общий результат повлияла декабрьская прибыль 2022 года — банки заработали 342 млрд рублей, в три раза больше, чем за последний месяц 2021 года. Также во втором полугодии «выросли» и их основные доходы на фоне снижения ставок, говорится в обзоре ЦБ. По итогам первого полугодия регулятор оценивал убыток банков на уровне 1,5 трлн рублей.
- Общий годовой результат банковского сектора во многом обеспечил «Сбербанк», указало РБК. Компания закончила год с прибылью в 300 млрд рублей.
- Если бы ЦБ не дал кредитным организациям регуляторные послабления, сектор получил бы «несколько сотен миллиардов рублей убытка» по итогам 2022-го, приводит издание слова Данилова на брифинге после выхода обзора. Он подчеркнул, что «в масштабах сектора это нестрашно».
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А что случилось? Надо разбираться почему так
Чтобы разобраться для этого придется выделить 1 триллион рублей
Получается Набиуллина почти в соло раскатала все эти западные набеги на российскую банковскую систему, что российские банки аж в прибыль вышли.
так раскатала, что прибыть упала в 12 раз к прошлому году
А как это Сбер +300 ярдов, а все банки в целом +203 ярда? Странненько.
А что странного? Все остальные - суммарно в минусе.
вот отсюда
Этож финансы... там приписали, тут ..
ждём исправления статьи, нестыковочка
Этой новости надо удивиться или понять почему прибыль упала?
Понять почему удивились
Да, вот только Сбер, вдруг показал рекорды прибыли. Хм, откуда же они деньги взяли, конечно же не с грабежа населения адовыми процентными ставками или комиссиями, это же невозможно для гос. банка великого Государства.
Любитель совочка?
Всё же хотелось бы понять, за чей счёт формируются все эти послабления, которые позволяют банкам... (вот неожиданность) зарабатывать?
Автор, я понимаю, что статья про итого 2022, но я бы добавил информацию вот такую:
"Центробанк ожидает, что прибыль российского банковского сектора в 2023 году превысит 1 трлн рублей."
Мы тут всё-таки про бизнес и финансы, а не чтобы накинуть на вентилятор, и эта информация довольна важна, особенно инвесторам. Покупайте акции Сбера, короче!🤑 Не ИИР.
Я так и не понял почему прибыль упала в 12 раз. Объясните, посоны?
мне тоже очень интересен этот момент
Ой что творится...
"На общий результат повлияла декабрьская прибыль 2022 года — банки заработали 342 млрд рублей, в три раза больше, чем за последний месяц 2021 года."
Да? А на чём зарабатывали? На курсах или комиссиях за перевод в нормальные страны?
Этого стоило ожидать. Пока банки обманывают людей обходя законы, им будет меньше доверия. За 3 года им был дважды дан шанс показать, что они с народом. Нет. Они решили иначе
А зачем за холопами ходить? Пришло время их доить!