МТС собирается запустить собственную метавселенную и вложил $100 млн в её развитие Статьи редакции
В ней оператор хочет продвигать свои и партнёрские сервисы.
- МТС хочет запустить метавселенную для своих клиентов и компаний, которые смогут продавать в виртуальной реальности свои сервисы, пишет «Ъ».
- В метавселенной компания будет продвигать собственные сервисы: например, клиенты смогут получать любые услуги — от смены тарифного плана до подписки на книжный сервис «Строки» или онлайн-кинотеатр Kion.
- Заниматься разработкой метавселенной будут стартапы, которые участвовали в программе 5G-инкубации, которую оператор запустил в феврале 2022 года, а также новые разработчики. Всего МТС уже вложил в направление $100 млн, пилотный запуск планируется уже в 2023 году. Метавселенная будет поддерживать как VR- так и AR-устройства.
- Первая крупная компания, которая заявила о планах создать метавселенную, стала Meta* в октябре 2021 года. Компания уже вложила в её создание более $15 млрд, но пока это ведёт только к росту расходов — к третьему кварталу 2022 года они выросли на 19% — до $22,1 млрд.
- Метавселенную изучают и российские компании: например, «ВКонтакте» развивает направление цифровых активов и анонсировала NFT-маркетплейс. У «Яндекса» и «М.Видео» есть виртуальные пространства в игре Roblox.
- В Tele2 отмечают, что метавселенная — это «контент для 5G», развитие которого в России сейчас «затруднено», что мешает развитию метавселенной и делает её не очень привлекательной для инвесторов. Источник «Ъ» на ИТ-рынке также сомневается в перспективах проекта МТС из-за отсутствия в России сетей 5G. Кроме того, инвестиций в $100 млн недостаточно — так как у Meta* не получается привлечь массовую аудиторию даже с «многомиллиардными вложениями».
*Meta признана экстремистской и запрещена в России.
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Через год:
«А вы говорите что повышение тарифов МТС необоснованно.
Еще как обоснованно!
Метаверсы это вам не об абонентах думать. Тут 100 млн пилятся
А холопы тем временем собирают на подгузники для мобилизованных.
Я что-то пропустил и АФК «Система» теперь госкомпания?
Да. На Украине сейчас тяжко. Вы правы
Брысь на Tj. А, стоп…
Вот тебе нужно узнать например сфигали 100 рублей списали.
Устанавливаешь вселенную, создаешь героя, заполняешь характеристики, проходишь обучение, ищещь где находится поддержка МТС, оказывается она на другом конце карты и ее охраняет черный дракон, качаешься до 100 левела, собираешь команду чтобы штурмом уничтожить дракона, прбеждаете с 10 раза, а там такой чувак, подходишь к нему, а он для связи с поддержкой вам нужен свиток мудрости, получить его можно на другом конце карты и да дракона снова придется прибить............ здесь много матов.
И все равно это будет быстрее, чем дозвониться в службу поддержки
Блин, в подавляющем числе случаев оператор был на связи максимум через 3 минуты. Только если это было не связано с интернетом от мгтс - вот там драконы и много мата.
Еще будут выходить новые дополнения и патчи. платные есесено
А зачем вообще это тащить в VR? Проще же зайти на сайт\приложение и спросить в чате?
Вообще отличная же идея, чтобы прибыль не показывать - каждый год сливать всё в метавселенную, пусть там метаналоговую создают и ищут концы🤗
Манагерам это понятно, а инвесторы кто и зачем им это?
Госпадя, кому сдались эти метавселенные вообще? Разве кейс Цукерберга не показал, что это гавно какое-то? Может, лет через 50-70.
Когда создал свой аватар в МТСеленной.
И брат Гнома из VR Chat... о котором, кстати, абсолютно все забыли - VRChat реально является успешным примером VR-вселенной, в которую не надо сгонять юзеров, они туда идут сами, причем за деньги.
Да, проект остается нишевым (VR никогда не станет мейнстримом, и это было понятно еще на волне хайпа вокруг Oculus Rift и HTC Vive), но существует уже почти 10 лет.
И будет там 3-часовая VR-очередь к специалисту
Создадут вселенную, в которой не будет ФАС, чтобы штрафовать их за тарифы
Ну тут намечается какой-то знатный роспил внутренний, не иначе. Слабо верится что они "вдохновились" успехом меты.
А MTC вообще понимает, что такое метавселенная и сколько денег она жрет на обслуживание?
Там только дай денег и повод - сразу "эффективные" менеджеры прибегут.
$100 млн
Уже в фейсбуке проходили, правда с плюс двумя нулями!
То оборудования нет, то метавселенные обещают. Эка их из стороны в сторону носит.
Говорят, что еще соцсети в моде, можно создать свою и стричь бабло, тем более, если бюджет бесконечный
Походу эта новая фишка создавать новую статью в бюджете "МетаВселенная", чтобы средства исчезли в этой Вселенной
Первый скриншот
Мудрое решение. Фейсбук показал как успешно построить метавселеную за примерно всего лишь 100 миллиардов долларов. Вот и МТС решился вписаться в движ со 100 миллионами баксов. 🤦♂️
На самом деле без всякой хейтерской херни и прекрасно понимаю, что аудитория VC бывает жестокой и срет без причины в коментах и осуждаю это. Но я абсолютно с полной ответственность и без всякой злости и недовольства заявляю, что все , абсолютно все, что выходит из под рук МТС полное говно. Там работают люди которые ненавидят людей. Речь не только про сотовый оператор, но и про кассы и МГТС и др. Я понятия не имею почему это компания развивается , но подозреваю , что там просто сидят дяди , которые имеют связи в верхах. Я искренне желаю, чтобы люди которые там принимают решения , сидят на руководящих должностях, больше не открывали компании и никак не участвовали в развитии российского бизнеса, считаю только так предпринимательство и сервис в России будет процветать и развиваться. Ничего личного.
гАля, как купишь хлеба в пятёрочка, заскочи в метавселенную.
Там тариф, выгодный МТСу продают, - в три раза больше смс всего в 2 раза дороже
Есть уже один рыжий рептилоид, потерявший связь с реальностью. И эти туда же. Лучше бы потратили деньги на смену своего кринжового логотипа.
Это уже не *MetaВселенная, а МТСВселенная. Пока мне только не понятно кто этим будет пользоваться и зачем
этим будет пользоваться бухгалтерия для налоговой оптимизации
«Вы наняты»
Ну да, вместо того, чтобы зайти на сайт\запустить приложение и нажать одну кнопку для смены тарифа, они предлагают "погрузиться в метавселенную"... Только нахера это клиенту? Охуенная идея, взлетит, ага.
Постоять в виртуальной очереди к техподдержке. Мм фьюча ис каминг.
Сколько надо будет нагнать пользователей, чтобы отмыть $100m?
В этой метавселенной президент будет тот же? А менты будут?
Какой продукт МТС сделал нормально? Метавселенная это игрушка для менеджеров, чтобы понтоваться, что они делали будущее?
😂
Интересно, сколько стоила метавселенная, которую мы считаем своей настоящей?