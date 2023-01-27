Финансы
Короткий микрофон

МТС собирается запустить собственную метавселенную и вложил $100 млн в её развитие Статьи редакции

В ней оператор хочет продвигать свои и партнёрские сервисы.

  • МТС хочет запустить метавселенную для своих клиентов и компаний, которые смогут продавать в виртуальной реальности свои сервисы, пишет «Ъ».
  • В метавселенной компания будет продвигать собственные сервисы: например, клиенты смогут получать любые услуги — от смены тарифного плана до подписки на книжный сервис «Строки» или онлайн-кинотеатр Kion.
  • Заниматься разработкой метавселенной будут стартапы, которые участвовали в программе 5G-инкубации, которую оператор запустил в феврале 2022 года, а также новые разработчики. Всего МТС уже вложил в направление $100 млн, пилотный запуск планируется уже в 2023 году. Метавселенная будет поддерживать как VR- так и AR-устройства.
  • Первая крупная компания, которая заявила о планах создать метавселенную, стала Meta* в октябре 2021 года. Компания уже вложила в её создание более $15 млрд, но пока это ведёт только к росту расходов — к третьему кварталу 2022 года они выросли на 19% — до $22,1 млрд.
  • Метавселенную изучают и российские компании: например, «ВКонтакте» развивает направление цифровых активов и анонсировала NFT-маркетплейс. У «Яндекса» и «М.Видео» есть виртуальные пространства в игре Roblox.
  • В Tele2 отмечают, что метавселенная — это «контент для 5G», развитие которого в России сейчас «затруднено», что мешает развитию метавселенной и делает её не очень привлекательной для инвесторов. Источник «Ъ» на ИТ-рынке также сомневается в перспективах проекта МТС из-за отсутствия в России сетей 5G. Кроме того, инвестиций в $100 млн недостаточно — так как у Meta* не получается привлечь массовую аудиторию даже с «многомиллиардными вложениями».

*Meta признана экстремистской и запрещена в России.

#новость #мтс

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53 комментария
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 Anton

Через год:

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Сидор

«А вы говорите что повышение тарифов МТС необоснованно.
Еще как обоснованно!
Метаверсы это вам не об абонентах думать. Тут 100 млн пилятся

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Barth

А холопы тем временем собирают на подгузники для мобилизованных.

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Михаил Желтухин

Я что-то пропустил и АФК «Система» теперь госкомпания?

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1 комментарий
Роман Ростовский

Да. На Украине сейчас тяжко. Вы правы

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6 комментариев
Andrey Vasilev

Брысь на Tj. А, стоп…

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Мяу

Вот тебе нужно узнать например сфигали 100 рублей списали.

Устанавливаешь вселенную, создаешь героя, заполняешь характеристики, проходишь обучение, ищещь где находится поддержка МТС, оказывается она на другом конце карты и ее охраняет черный дракон, качаешься до 100 левела, собираешь команду чтобы штурмом уничтожить дракона, прбеждаете с 10 раза, а там такой чувак, подходишь к нему, а он для связи с поддержкой вам нужен свиток мудрости, получить его можно на другом конце карты и да дракона снова придется прибить............ здесь много матов.

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Denis Zotov

И все равно это будет быстрее, чем дозвониться в службу поддержки

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Свежевыжатый Душ Нила

Блин, в подавляющем числе случаев оператор был на связи максимум через 3 минуты. Только если это было не связано с интернетом от мгтс - вот там драконы и много мата.

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1 комментарий
Anton

Еще будут выходить новые дополнения и патчи. платные есесено

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Илья Волочков

А зачем вообще это тащить в VR? Проще же зайти на сайт\приложение и спросить в чате?

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From Siberia to London

Вообще отличная же идея, чтобы прибыль не показывать - каждый год сливать всё в метавселенную, пусть там метаналоговую создают и ищут концы🤗

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Александр Кабешов

Манагерам это понятно, а инвесторы кто и зачем им это?

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Сергей Я

Госпадя, кому сдались эти метавселенные вообще? Разве кейс Цукерберга не показал, что это гавно какое-то? Может, лет через 50-70.

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Император Нолимоций

Когда создал свой аватар в МТСеленной.

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Philipp Novikov

И брат Гнома из VR Chat... о котором, кстати, абсолютно все забыли - VRChat реально является успешным примером VR-вселенной, в которую не надо сгонять юзеров, они туда идут сами, причем за деньги.
Да, проект остается нишевым (VR никогда не станет мейнстримом, и это было понятно еще на волне хайпа вокруг Oculus Rift и HTC Vive), но существует уже почти 10 лет.

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Сергей С.

И будет там 3-часовая VR-очередь к специалисту

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Маргарита Гордеева

Создадут вселенную, в которой не будет ФАС, чтобы штрафовать их за тарифы

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ЯжПрограммист

Ну тут намечается какой-то знатный роспил внутренний, не иначе. Слабо верится что они "вдохновились" успехом меты.

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Торт Скряба

А MTC вообще понимает, что такое метавселенная и сколько денег она жрет на обслуживание?

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D.

Там только дай денег и повод - сразу "эффективные" менеджеры прибегут.

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1 комментарий
Юрий Б.

$100 млн

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3 комментария
Мяу

Уже в фейсбуке проходили, правда с плюс двумя нулями!

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компостирония

То оборудования нет, то метавселенные обещают. Эка их из стороны в сторону носит.

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Деда Миша

Говорят, что еще соцсети в моде, можно создать свою и стричь бабло, тем более, если бюджет бесконечный

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Александр

Походу эта новая фишка создавать новую статью в бюджете "МетаВселенная", чтобы средства исчезли в этой Вселенной

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Торт Скряба

Первый скриншот

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Dimitri

Мудрое решение. Фейсбук показал как успешно построить метавселеную за примерно всего лишь 100 миллиардов долларов. Вот и МТС решился вписаться в движ со 100 миллионами баксов. 🤦‍♂️

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Кирилл Виноградов

На самом деле без всякой хейтерской херни и прекрасно понимаю, что аудитория VC бывает жестокой и срет без причины в коментах и осуждаю это. Но я абсолютно с полной ответственность и без всякой злости и недовольства заявляю, что все , абсолютно все, что выходит из под рук МТС полное говно. Там работают люди которые ненавидят людей. Речь не только про сотовый оператор, но и про кассы и МГТС и др. Я понятия не имею почему это компания развивается , но подозреваю , что там просто сидят дяди , которые имеют связи в верхах. Я искренне желаю, чтобы люди которые там принимают решения , сидят на руководящих должностях, больше не открывали компании и никак не участвовали в развитии российского бизнеса, считаю только так предпринимательство и сервис в России будет процветать и развиваться. Ничего личного.

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Херня Всё

гАля, как купишь хлеба в пятёрочка, заскочи в метавселенную.

Там тариф, выгодный МТСу продают, - в три раза больше смс всего в 2 раза дороже

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Newcleus

Есть уже один рыжий рептилоид, потерявший связь с реальностью. И эти туда же. Лучше бы потратили деньги на смену своего кринжового логотипа.

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Artur Kuramshin

Это уже не *MetaВселенная, а МТСВселенная. Пока мне только не понятно кто этим будет пользоваться и зачем

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Михаил Желтухин

этим будет пользоваться бухгалтерия для налоговой оптимизации

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Сергей Дурнов

«Вы наняты»

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Илья Волочков
В метавселенной компания будет продвигать собственные сервисы: например, клиенты смогут получать любые услуги — от смены тарифного плана

Ну да, вместо того, чтобы зайти на сайт\запустить приложение и нажать одну кнопку для смены тарифа, они предлагают "погрузиться в метавселенную"... Только нахера это клиенту? Охуенная идея, взлетит, ага.

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lakoros

Постоять в виртуальной очереди к техподдержке. Мм фьюча ис каминг.

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Торт Скряба

Сколько надо будет нагнать пользователей, чтобы отмыть $100m?

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Алекс

В этой метавселенной президент будет тот же? А менты будут?

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D.

Какой продукт МТС сделал нормально? Метавселенная это игрушка для менеджеров, чтобы понтоваться, что они делали будущее?

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Сергей Дурнов

😂

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Дмитрий Кузнецов

Интересно, сколько стоила метавселенная, которую мы считаем своей настоящей?

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