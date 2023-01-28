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Фото Николая Лившица

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 28-30 января: доллар — 69,33 рубля, евро — 75,4 рубля.

Курсы на Мосбирже: доллар — 69,46 рубля, евро — 75,49 рубля.

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Курсы на Forex на 10:58 мск: доллар — 69,32 рубля, евро — 75,34 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 69,9 рубля.

Кто и как адаптируется

В 2022 году физлица отправили рекордные объёмы денег из России в соседние страны. РБК изучил статистику переводов в Казахстан, Грузию, Узбекистан, Армению и Киргизию — в них учитываются денежные переводы через банковскую инфраструктуру и/или через системы денежных переводов «Золотая Корона», «Юнистрим» и Contact.

Изображение РБК

Контекст

Посольство России в Эстонии прекратило приём заявлений о выходе из российского гражданства минимум до февраля 2023 года. Насколько сложно отказаться от паспорта и какие проблемы после этого могут возникнуть, разбирает Forbes.

В 2022 году вклады в юанях стали популярны, но не все смогли на них заработать. Те, кто вложился в китайскую валюту в январе потеряли 16,8% вложенного капитала, кто весной — 53,7%. Выиграли инвесторы, которые покупали китайскую валюту летом-осенью по 7,8-8,7 рубля за штуку, к концу 2022-го она курс вырос до 9,9 рубля, почитало Frank Media.

27 января Telegram-канал «НеКасперский» сообщил, что в сеть слиты данные 34 тысяч клиентов «Газпромбанк инвестиции». Брокер опроверг информацию об утечке, все базы данных изолированы от внешней сети.