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Финансы
Маша Цепелева

День 339: за год больше всего выросли переводы денег из России в Казахстан, Грузию и Армению Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото Николая Лившица

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 28-30 января: доллар — 69,33 рубля, евро — 75,4 рубля.

Курсы на Мосбирже: доллар — 69,46 рубля, евро — 75,49 рубля.

Курсы на Forex на 10:58 мск: доллар — 69,32 рубля, евро — 75,34 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 69,9 рубля.

Кто и как адаптируется

В 2022 году физлица отправили рекордные объёмы денег из России в соседние страны. РБК изучил статистику переводов в Казахстан, Грузию, Узбекистан, Армению и Киргизию — в них учитываются денежные переводы через банковскую инфраструктуру и/или через системы денежных переводов «Золотая Корона», «Юнистрим» и Contact.

Изображение РБК

Контекст

Посольство России в Эстонии прекратило приём заявлений о выходе из российского гражданства минимум до февраля 2023 года. Насколько сложно отказаться от паспорта и какие проблемы после этого могут возникнуть, разбирает Forbes.

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В 2022 году вклады в юанях стали популярны, но не все смогли на них заработать. Те, кто вложился в китайскую валюту в январе потеряли 16,8% вложенного капитала, кто весной — 53,7%. Выиграли инвесторы, которые покупали китайскую валюту летом-осенью по 7,8-8,7 рубля за штуку, к концу 2022-го она курс вырос до 9,9 рубля, почитало Frank Media.

27 января Telegram-канал «НеКасперский» сообщил, что в сеть слиты данные 34 тысяч клиентов «Газпромбанк инвестиции». Брокер опроверг информацию об утечке, все базы данных изолированы от внешней сети.

Новости предыдущего дня, 27 января — здесь.

#новость

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21 комментарий
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 Alexander

Показатель стабильного курса.

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Сергей Горячев

Ахахах , да очень стабильного это уж точно))

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Мяу

Всем походу пофиг на содержимое остальных новостей не из заголовка и что там пишут. Все прочли заголовок и давай коментики писать на основе заголовка.

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Электронный кубок

Содержательный комментарий про содержание новостей, ога)

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Мяу

Да

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Дмитрий Вербняков

Золотая корона вообще существовала до того как толпы уехали зарубеж?)

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Bender Rodriguez

ей всю жизнь делают переводы мигранты на родину, просто никого до прошлого года не интересовало как перевести деньги в страны снг

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Сергей Я

Да. Карта Озон по-моему раньше через Золотую корону работала.

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Поджигатель Vоенкоматоv
Посольство России в Эстонии прекратило приём заявлений о выходе из российского гражданства минимум до февраля 2023 года. Насколько сложно отказаться от паспорта и какие проблемы после этого могут возникнуть, разбирает Forbes.
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Bender Rodriguez

интересно почему в узбекистан столько денег начали переводить, карту просто открыть?

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Сергей

Значит было что переводить... интересный факт

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Сергей Я

Я тебе больше скажу - было на что покупать кучу недвижки в Турции и Дубае.

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melkiyPadonok

Отлично , там и покупайте

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Victor Axonoff

А мы будем Россию поднимать (вы, в смысле)

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Ivan Cato

Модер разрядился.

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Мяу

Ахахахах там просто порвались двое. Пришлось почистить.

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Владислав Данилов

С объёмом переводов в Узбекистан точно какая то аномалия. Рост за год почти на 10 ярдов зелёных.

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Сергей Я

Может для инвестиционных виз или ещё какие-то плюшки.

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Вадим Д.

Рекордные объёмы денег или ₽ отправили физлица-рекордсмены?

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Вадим Д.

Ох, как сурово посольство в Эстонии. Там так много желающих было или хотят оставить пару граждан с гражданством?

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oleg Dista

Странная стата, в Узбекистан уехало меньшинство - а переводов больше чем в Грузию и Армению.

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