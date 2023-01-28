День 339: за год больше всего выросли переводы денег из России в Казахстан, Грузию и Армению Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 28-30 января: доллар — 69,33 рубля, евро — 75,4 рубля.
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Кто и как адаптируется
В 2022 году физлица отправили рекордные объёмы денег из России в соседние страны. РБК изучил статистику переводов в Казахстан, Грузию, Узбекистан, Армению и Киргизию — в них учитываются денежные переводы через банковскую инфраструктуру и/или через системы денежных переводов «Золотая Корона», «Юнистрим» и Contact.
Контекст
Посольство России в Эстонии прекратило приём заявлений о выходе из российского гражданства минимум до февраля 2023 года. Насколько сложно отказаться от паспорта и какие проблемы после этого могут возникнуть, разбирает Forbes.
В 2022 году вклады в юанях стали популярны, но не все смогли на них заработать. Те, кто вложился в китайскую валюту в январе потеряли 16,8% вложенного капитала, кто весной — 53,7%. Выиграли инвесторы, которые покупали китайскую валюту летом-осенью по 7,8-8,7 рубля за штуку, к концу 2022-го она курс вырос до 9,9 рубля, почитало Frank Media.
27 января Telegram-канал «НеКасперский» сообщил, что в сеть слиты данные 34 тысяч клиентов «Газпромбанк инвестиции». Брокер опроверг информацию об утечке, все базы данных изолированы от внешней сети.
Новости предыдущего дня, 27 января — здесь.
Показатель стабильного курса.
Ахахах , да очень стабильного это уж точно))
Всем походу пофиг на содержимое остальных новостей не из заголовка и что там пишут. Все прочли заголовок и давай коментики писать на основе заголовка.
Содержательный комментарий про содержание новостей, ога)
Да
Золотая корона вообще существовала до того как толпы уехали зарубеж?)
ей всю жизнь делают переводы мигранты на родину, просто никого до прошлого года не интересовало как перевести деньги в страны снг
Да. Карта Озон по-моему раньше через Золотую корону работала.
интересно почему в узбекистан столько денег начали переводить, карту просто открыть?
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Значит было что переводить... интересный факт
Я тебе больше скажу - было на что покупать кучу недвижки в Турции и Дубае.
Отлично , там и покупайте
А мы будем Россию поднимать (вы, в смысле)
Модер разрядился.
Ахахахах там просто порвались двое. Пришлось почистить.
С объёмом переводов в Узбекистан точно какая то аномалия. Рост за год почти на 10 ярдов зелёных.
Может для инвестиционных виз или ещё какие-то плюшки.
Рекордные объёмы денег или ₽ отправили физлица-рекордсмены?
Ох, как сурово посольство в Эстонии. Там так много желающих было или хотят оставить пару граждан с гражданством?
Странная стата, в Узбекистан уехало меньшинство - а переводов больше чем в Грузию и Армению.