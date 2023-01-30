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Финансы
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День 341: у «АвтоВАЗа» временный дефицит красок, «Аэрофлот» хочет перевозить половину пассажиров в России к 2030 году Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото: «АвтоВАЗ»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 28-30 января: доллар — 69,33 рубля, евро — 75,4 рубля.

Курсы на Мосбирже на 08:20 мск: доллар — 69,52 рубль, евро — 75,57 рубля.

Курсы на Forex на 08:20 мск: доллар — 69,53 рубля, евро — 75,51 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72,66 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 74,79 рубля, евро — по 81,27 рубля.

Кто и как адаптируется

Goldman Sachs реструктурировал свои активы в России, рассказали РБК два источника на рынке инвестиций. Доля Goldman Sachs в HeadHunter снилась до 5,9%, одновременно компания могла выйти и из других российских активов. Их покупателем, по словам источников издания, стали российские топ-менеджеры американского банка.

«Аэрофлот» запланировал перевозить половину всех пассажиров в стране. Согласно новой стратегии, за счёт роста парка и перевозок в регионах доля авиакомпании на рынке в 2030 году должна достичь 50%. Но конкуренты перевозчика указывают: темпы производства новых самолетов не способны покрыть эти нужды.

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АФК «Система» создала дистрибьютора электроники и бытовой техники «Гуру Электроникс». Компания оформила деларацию на ввоз в ЕАЭС телефонов и умных часов Apple, техники Dyson и Samsung.

«Ростелеком» ведёт переговоры по приобретению «МегаФона» у USM Group, узнал «Ъ». На оператора есть и другие претенденты, говорят источники издания, а сам USM уже начал реструктуризацию телекоммуникационных активов.

Какие есть проблемы и трудности

«АвтоВАЗ» столкнулся с временной нехваткой лакокрасочных материалов, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Проблему подтверждают и опрошенные дилеры марки: по их словам, сейчас автомобили Lada можно заказать только в белом, черном и темно-зеленом цветах. Доступность машин других оттенков возможна «не ранее марта».

«Ъ» ознакомился с направленным в конце декабря 2022-го в правительство письмом Минюста по поводу введения принудительной лицензии для проката фильмов в офлайне. Речь о проекте, который подготовил член комитета Совета федерации по экономической политике Эдуард Исаков (его передали в правительство в октябре 2022-го, но не вносили в Госдуму еще). В качестве меры поддержки кинотеатров комитет предложил разрешить офлайн-прокат иностранного кино без согласия правообладателей из недружественных стран. Правительство запросило позиции профильных ведомств — в Минэкономики и Минкультуры проект не поддержали, а Минюст предложил расширить его на онлайн-кинотеатры.

Контекст

«Ведомости» рассказывают, за счёт чего российские банки вышли в прибыль в 2022 году и что ждёт сектор в 2023-м. Аналитики предполагают, что финансовые организации смогут заработать от 1 трлн до 1,7 трлн рублей.

The Bell рассказывает про шесть виз для ИТ-специалистов, которые могут получить и российские айтишники.

Новости предыдущего дня, 29 января — здесь.

#новость

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 Вадим Д.

Дефицит, значит. Временный. У АвтоВАЗа. Штош.

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Опасный Слава

"Не, ну ты понимаешь, там же тоже не дураки сидят, разберутся.."
# цитаты простых людей

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Мурад Муртазалиев

Только выиграли!

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Олег Ивахнов

НО НЕ ВСЕ )

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Олег Ивахнов

А какой он еще если он сначала есть, а потом нету?

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Вадим Д.

Дефицит перманентный, просто сегодня озвучен дефицит лакокрасок.

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Олег Ивахнов

Сейчас временный дефицит красок до этого был дефицит датчиков абс и всякого такого.
Как это отменяет, что это временный дефицит?
Когда резко приходится перестраивать закупочную деятельность и логистику без этого никуда.
Для меня, как тольяттинца, самое главное, что завод работает и производит автомобили.
Для меня, как владельца грузового автосервиса, тоже главное, что завод работает и производит автомобили. В 2022 году у меня автовозов в ремонте практически не было поскольку они все стояли. А сейчас ремзона ими забита )
Каждый день езжу мимо одной из отгрузочных площадок готовой продукции. Автовозы грузятся потоком.

Когда еду к родителям в пригород проезжаю мимо КПП Автоваза где стоят машины на выгрузку комплектующих и прочего. В прошлом году там было шаром покати, сейчас она забита фурами.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (желающие могут расставить недостающие)

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Илья Фридман

Меня, как россиянина, осточертело поколениями кормить ваш город с не конкурентным заводом, выпускающим деpьмо, на который нужны постоянные субсидии из бюджета и заградительные пошлины на импорт. Буду рад когда ваш завод сровняют с землей, а ваши земляки займутся чем-то полезным и приносящим прибыль

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Олег Ивахнов
Меня, как россиянина, осточертело поколениями кормить ваш город с не конкурентным заводом, выпускающим деpьмо, на который нужны постоянные субсидии из бюджета и заградительные пошлины на импорт.

Если бы вы удосужились немного проверять то о чем утверждаете, сами бы поняли какую ересь сейчас написали.

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Кучер Оскара
сейчас автомобили Lada можно заказать только в белом, черном и темно-зеленом цветах

Жаль не в белом, синем и красном. Этого было бы достаточно

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Слегка Придурковатый

Только безвольные слабаки будут ждать, когда решатся проблемы с нехваткой лакокрасочных материалов. Настоящие независимые лидеры берут ситуацию в свои руки и действуют.

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Alex Lee

Хотите, чтобы как в 90-е? Пожалуйста уже. Помню жигули отец 6-ку брал или красные или белые. И то не точно.

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Вадим Д.

Все новости сегодня прелюбопытны:
Аэрофлоту нужна всего половина пассажиров, а в стратегии есть рост парка;
Создан Гуру параллельного импорта;
Ростелекому много не надо, ему надо всё;
Параллельно-лицензированное кино продолжает обсуждаться;
Банкам нужно ещё, чем Ростелекому.

Удивительного и хорошего всем дня 🤘🏻

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Alexander Egorin

Все как раньше с вазом, кто хотел краску по-лучше- доплачивали за импортную эмаль, в багажнике баночка на подкрашивание лежала...

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Дмитрий Цыганков

Подозреваю, что скоро придется менять оператора сотовой связи

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Кучер Оскара
Аналитики предполагают, что финансовые организации смогут заработать от 1 трлн до 1,7 трлн рублей.

Отлично! Будет с кого получить единовременные взносы на компенсацию дефицита бюджета

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Невкусно и грустно
В качестве меры поддержки кинотеатров комитет предложил разрешить офлайн-прокат иностранного кино без согласия правообладателей из недружественных стран.

У нас разворот на восток, суверенные вымираты и все в таком духе, но смотреть ваши фильмы мы не перестанем; будем смотреть пиратки даже легально, чтобы вам аж поплохело!

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Социологический бас

Вот только у нас с западом гораздо больше общего чем с востоком. Культура, язык, традиции, ценности.

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Школьный вентилятор

Даже эта ситуация не будет способствовать собственному производству всего дефицитного. Просто наладят более сложную и дорогую схему ввоза или завезут китайское и такое же дорогое, а за всё расплатится потребитель. Был бы рад ошибиться.

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Александр Привалов
«Аэрофлот» запланировал перевозить половину всех пассажиров в стране

Это ж во сколько раз пассажиропоток упасть должен? Короче, летать опять будет долго, дорого и некуда.

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