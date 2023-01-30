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Фото: «АвтоВАЗ»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 28-30 января: доллар — 69,33 рубля, евро — 75,4 рубля.

Курсы на Мосбирже на 08:20 мск: доллар — 69,52 рубль, евро — 75,57 рубля.

Курсы на Forex на 08:20 мск: доллар — 69,53 рубля, евро — 75,51 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72,66 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 74,79 рубля, евро — по 81,27 рубля.

Кто и как адаптируется

Goldman Sachs реструктурировал свои активы в России, рассказали РБК два источника на рынке инвестиций. Доля Goldman Sachs в HeadHunter снилась до 5,9%, одновременно компания могла выйти и из других российских активов. Их покупателем, по словам источников издания, стали российские топ-менеджеры американского банка.

«Аэрофлот» запланировал перевозить половину всех пассажиров в стране. Согласно новой стратегии, за счёт роста парка и перевозок в регионах доля авиакомпании на рынке в 2030 году должна достичь 50%. Но конкуренты перевозчика указывают: темпы производства новых самолетов не способны покрыть эти нужды.

АФК «Система» создала дистрибьютора электроники и бытовой техники «Гуру Электроникс». Компания оформила деларацию на ввоз в ЕАЭС телефонов и умных часов Apple, техники Dyson и Samsung.

«Ростелеком» ведёт переговоры по приобретению «МегаФона» у USM Group, узнал «Ъ». На оператора есть и другие претенденты, говорят источники издания, а сам USM уже начал реструктуризацию телекоммуникационных активов.

Какие есть проблемы и трудности

«АвтоВАЗ» столкнулся с временной нехваткой лакокрасочных материалов, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Проблему подтверждают и опрошенные дилеры марки: по их словам, сейчас автомобили Lada можно заказать только в белом, черном и темно-зеленом цветах. Доступность машин других оттенков возможна «не ранее марта».

«Ъ» ознакомился с направленным в конце декабря 2022-го в правительство письмом Минюста по поводу введения принудительной лицензии для проката фильмов в офлайне. Речь о проекте, который подготовил член комитета Совета федерации по экономической политике Эдуард Исаков (его передали в правительство в октябре 2022-го, но не вносили в Госдуму еще). В качестве меры поддержки кинотеатров комитет предложил разрешить офлайн-прокат иностранного кино без согласия правообладателей из недружественных стран. Правительство запросило позиции профильных ведомств — в Минэкономики и Минкультуры проект не поддержали, а Минюст предложил расширить его на онлайн-кинотеатры.

Контекст

«Ведомости» рассказывают, за счёт чего российские банки вышли в прибыль в 2022 году и что ждёт сектор в 2023-м. Аналитики предполагают, что финансовые организации смогут заработать от 1 трлн до 1,7 трлн рублей.

The Bell рассказывает про шесть виз для ИТ-специалистов, которые могут получить и российские айтишники.