Финансы
Средний калькулятор

«Ростелеком» заинтересовался покупкой «Мегафона» — «Ъ» Статьи редакции

На оператора есть и другие претенденты, говорят одни источники. Другие утверждают, что купить «Мегафон» пытаются не первый год.

Обновлено в 10:18 мск. На фоне новости обыкновенные акции «Ростелекома» на открытии торгов на Мосбирже на максимуме дорожали на 9,8% до 61,89 рублей за штуку, привилегированные — на 4,71% до 57,55 рублей.
  • Вопрос о покупке «Мегафона» у USM Group поступил на согласование в конце 2022 года, пишет «Ъ» со ссылкой на источник в правительстве. Эту информацию подтвердили три участника рынка.
  • При этом источники издания, близкие к «Мегафону», отмечают, что есть и другие претенденты — активом интересуются в том числе и непрофильные инвесторы. Близкий к USM источник говорит, что предложения о покупке оператора поступают не первый год. В ФАС сообщили, что ходатайство о покупке не получали, в «Ростелекоме», «Мегафоне» и USM отказались от комментариев.
  • В декабре 2022 года глава «Мегафона» Хачатур Помбухчан в интервью РБК говорил, что постоянно сталкивается со слухами о продаже компании. А комментируя заявления о возможной продаже «Ростелекому» заявил: «Могу ещё предыдущих двух-трёх претендентов из слухов вспомнить. Вопрос не в этом. Это поле деятельности акционеров, а не менеджмента».
  • У «Мегафона» более 74 млн абонентов. Компания полностью принадлежит USM Group и владеет 100% «Скартел» (бренд Yota), 100% интернет-провайдера NetByNet, 100% «МегаФон Ритейла», 25% видеосервиса Start и другими активами.
  • В конце 2022 года оператор начал покупать у USM компании, связанные с телекоммуникациями. К «Мегафону» перешли oneFactor (разработка аналитических платформ на базе искусственного интеллекта), 100% разработчика ПО и провайдера систем поддержки бизнеса «Нэксайн» (бренд Nexign), «Инплат» (обработка платежей в интернете, работает с «ВКонтакте», «Одноклассниками» и другими сервисами). Один из источников «Ъ» допускает, что реструктуризация происходит в преддверии продажи.

#новость #ростелеком #мегафон

1667 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
25 комментариев
Написать комментарий...
 Jiu and vali

И сюда Ростелеком добрался.

Ответить
Развернуть ветку
Опасный Слава

Они даже до меня добрались, каждый день звонят.
Может тоже купить хотят? Может зря заблокировал?

Ответить
Развернуть ветку
Олег Звягинцев

почем капусту продаёте?

Ответить
Развернуть ветку
Seves

щас набегут сюда мамкины эксперты из vc и раскажут вам про то как бизнес надо вести и прочие "умные советы". Ну за это, в знак благодарности вы должны будете подписаться на их глобальные проекты))) Я имею ввиду их телеграм каналы, которые они постят по субботам в самопиаре)) коротко - о том, что вам нужно знать о среднестатистическом юзере vc)

Ответить
Развернуть ветку
Jiu and vali

Я не хочу ничего иметь общего с ростелекомом, от этой компании дурно пахнет, и теперь еще и мобильную связь сжирает.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Как нам всем повезло, что ты не такой.

Ответить
Развернуть ветку
Seves

я нет) а у тебя есть телеграм канал?

Ответить
Развернуть ветку
Barth

Админы взращивают именно таких юзеров.

Ответить
Развернуть ветку
Artur Kuramshin

Пора создавать телеграм канал о том как пройти курсы за 20 тыс рублей, и через 2 месяца поднять бабла с нуля и купить Мегафон на сдачу от покупки Газпрома

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Всё-то Ростелекому мало. Переназывать будут, интересно? Возможны мутанты: МегаРос и РосоФон.

Ответить
Развернуть ветку
Опасный Слава

Вот верно. ТЕЛЕ2 разве не у них? Т.е после покупки объединят, и останется три федеральных оператора. А потом МТС купит Билайн, и останется два.. ((

Ответить
Развернуть ветку
Vitaly Ya

А потом все это дело переименовать в госсвязь, как деды завещали.

Ответить
Развернуть ветку
Таир Бакиев

Похоже будет как в Китае- несколько гос операторов

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Должен остаться только один.

Ответить
Развернуть ветку
WTF

Oh nooo. Только не Ростелеком. Как же они задолбали звонками со своими спецпредложениями, хотя я не их абонент. Что же будет, если они Мегафон купят?

Ответить
Развернуть ветку
Jiu and vali

Ничего хорошего от компашки, которая сязана с гос-вом.

Ответить
Развернуть ветку
fffggg gggfff

мне сейчас больше убогий мтс звонит, упорно предлагая к ним перейти. когда до них дойдет, что за переключение к ним они должны сами мне денег давать...

Ответить
Развернуть ветку
Серж

Я тоже заинтересовался,но посморел в кошелек -не потяну

Ответить
Развернуть ветку
Павел Иванов

Я заинтересовался покупкой бичпакета и сегодня, думаю, закрою сделку

Ответить
Развернуть ветку
p0sted

во всей этой истории мне жаль нексайн и ванфактор, вполне успешные коммерческие компании, которые сначала переварит мега, потом уничтожит ростелик.

Ответить
Развернуть ветку
Gre Li

Как говорится, ложка дёгтя может испортить бочку мёда. А Ростелеком — это не ложка, это огромный такой контейнер. Его ничто не спасёт.

Ответить
Развернуть ветку
The Popov

Грядёт монополия и в телекоме ((

Ответить
Развернуть ветку
Art Kha

избавляются от неликвида

Ответить
Развернуть ветку
Галина Захарова

и легким движением руки Мегафон превращается в РосФон

Ответить
Развернуть ветку
1E0P4RD

Nexign всегда получал более 50% выручки от Мегафона, не удивительно что Мегафон его в итоге купил

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 25 комментариев
null