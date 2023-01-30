«Ростелеком» заинтересовался покупкой «Мегафона» — «Ъ» Статьи редакции
На оператора есть и другие претенденты, говорят одни источники. Другие утверждают, что купить «Мегафон» пытаются не первый год.
- Вопрос о покупке «Мегафона» у USM Group поступил на согласование в конце 2022 года, пишет «Ъ» со ссылкой на источник в правительстве. Эту информацию подтвердили три участника рынка.
- При этом источники издания, близкие к «Мегафону», отмечают, что есть и другие претенденты — активом интересуются в том числе и непрофильные инвесторы. Близкий к USM источник говорит, что предложения о покупке оператора поступают не первый год. В ФАС сообщили, что ходатайство о покупке не получали, в «Ростелекоме», «Мегафоне» и USM отказались от комментариев.
- В декабре 2022 года глава «Мегафона» Хачатур Помбухчан в интервью РБК говорил, что постоянно сталкивается со слухами о продаже компании. А комментируя заявления о возможной продаже «Ростелекому» заявил: «Могу ещё предыдущих двух-трёх претендентов из слухов вспомнить. Вопрос не в этом. Это поле деятельности акционеров, а не менеджмента».
- У «Мегафона» более 74 млн абонентов. Компания полностью принадлежит USM Group и владеет 100% «Скартел» (бренд Yota), 100% интернет-провайдера NetByNet, 100% «МегаФон Ритейла», 25% видеосервиса Start и другими активами.
- В конце 2022 года оператор начал покупать у USM компании, связанные с телекоммуникациями. К «Мегафону» перешли oneFactor (разработка аналитических платформ на базе искусственного интеллекта), 100% разработчика ПО и провайдера систем поддержки бизнеса «Нэксайн» (бренд Nexign), «Инплат» (обработка платежей в интернете, работает с «ВКонтакте», «Одноклассниками» и другими сервисами). Один из источников «Ъ» допускает, что реструктуризация происходит в преддверии продажи.
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И сюда Ростелеком добрался.
Они даже до меня добрались, каждый день звонят.
Может тоже купить хотят? Может зря заблокировал?
почем капусту продаёте?
щас набегут сюда мамкины эксперты из vc и раскажут вам про то как бизнес надо вести и прочие "умные советы". Ну за это, в знак благодарности вы должны будете подписаться на их глобальные проекты))) Я имею ввиду их телеграм каналы, которые они постят по субботам в самопиаре)) коротко - о том, что вам нужно знать о среднестатистическом юзере vc)
Я не хочу ничего иметь общего с ростелекомом, от этой компании дурно пахнет, и теперь еще и мобильную связь сжирает.
Как нам всем повезло, что ты не такой.
я нет) а у тебя есть телеграм канал?
Админы взращивают именно таких юзеров.
Пора создавать телеграм канал о том как пройти курсы за 20 тыс рублей, и через 2 месяца поднять бабла с нуля и купить Мегафон на сдачу от покупки Газпрома
Всё-то Ростелекому мало. Переназывать будут, интересно? Возможны мутанты: МегаРос и РосоФон.
Вот верно. ТЕЛЕ2 разве не у них? Т.е после покупки объединят, и останется три федеральных оператора. А потом МТС купит Билайн, и останется два.. ((
А потом все это дело переименовать в госсвязь, как деды завещали.
Похоже будет как в Китае- несколько гос операторов
Должен остаться только один.
Oh nooo. Только не Ростелеком. Как же они задолбали звонками со своими спецпредложениями, хотя я не их абонент. Что же будет, если они Мегафон купят?
Ничего хорошего от компашки, которая сязана с гос-вом.
мне сейчас больше убогий мтс звонит, упорно предлагая к ним перейти. когда до них дойдет, что за переключение к ним они должны сами мне денег давать...
Я тоже заинтересовался,но посморел в кошелек -не потяну
Я заинтересовался покупкой бичпакета и сегодня, думаю, закрою сделку
во всей этой истории мне жаль нексайн и ванфактор, вполне успешные коммерческие компании, которые сначала переварит мега, потом уничтожит ростелик.
Как говорится, ложка дёгтя может испортить бочку мёда. А Ростелеком — это не ложка, это огромный такой контейнер. Его ничто не спасёт.
Грядёт монополия и в телекоме ((
избавляются от неликвида
и легким движением руки Мегафон превращается в РосФон
Nexign всегда получал более 50% выручки от Мегафона, не удивительно что Мегафон его в итоге купил