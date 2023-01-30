Правительство смягчило требования по зарплате и возрасту при получении льготной ипотеки для ИТ-специалистов Статьи редакции
Минцифры предлагало снизить и ставку с 5% до 3% — но согласовать это не получилось.
- Минимальную зарплату снизили со 150 тысяч рублей до 120 тысяч рублей в месяц для городов-миллионников и со 100 тысяч рублей до 70 тысяч рублей для регионов. В Москве требование к заплате — от 150 тысяч рублей в месяц.
- При расчёте зарплаты будет учитываться зарплата как с основного места работы, так и по совместительству в другой аккредитованной компании. При этом определяться доход будет исходя из указанного в трудовом договоре места работы.
- Также изменилось требование к возрасту — выдавать ипотеку будут ИТ-специалистам от 18 до 50 лет (вместо от 22 до 44 лет).
- Работать нужно в аккредитованной Минцифры компании, при этом фирма не обязана пользоваться налоговыми льготами, как это требовалось раньше. До этого под требования подходили только 12 тысяч из 20 тысяч аккредитованных фирм. При увольнении нужно в течение полугода найти новую работу (раньше — в течение трёх месяцев).
- После получения ипотеки нужно проработать в аккредитованной компании пять лет (место работы можно менять), дальше проверять трудоустройство не будут. Раньше требовалось работать в такой фирме весь срок выплаты кредита.
- Льготная ипотека для ИТ-специалистов начала действовать в мае 2022 года. По данным правительства, с начала действия программы банки одобрили 16,9 тысяч заявок и выдали почти 6 тысяч кредитов на сумму более 54 млрд рублей.
- В августе Минцифры предложило смягчить требования для ИТ-специалистов: кроме зарплаты и возраста, ведомство предлагало снизить и ставку — с 5% до 3%. Но уже в октябре глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что снижение ставки с правительством вряд ли получится согласовать.
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Ещё пять-шесть поправок и, глядишь, оставшимся айтишникам будут ипотеку с отрицательными ставками давать. Живёт айтишник в ипотечной хате, а ему банк ещё сверху доплачивает каждый месяц.
ага, только при этом обяжут в договоре купли продажи долевую собственность с тащ майором делить
Хорошо, что немного к реальности приблизились.
Только вот где водятся ИТ-специалисты возрастом 18 лет (!!!), с профильным образованием и опытом работы?!
Да у них всё через пятую точку, чего стоит только гениальное условие:После получения ипотеки нужно проработать в аккредитованной компании пять лет (место работы можно менять)
Может быть, перестать курить и поставить условие проработать в такой компании N-ное кол-во времени ДЛЯ получения такой ипотеки, а дальше отъебаться от человека?
Не может государство объебаться от человека, тем более если это не просто человек, а целый ИТ-специалист в аккредитованной ИТ-компании (произносить с придыхание и дрожью), это же забота 👆🏻 Понимать надо.
я до сих пор не понимаю, специалист - это профессия или именно диплом высшего со специальностью.
Друг интересуется)
В случаях этой беспрецедентной поддержки – священного диплома со специальностью из спецреестра вполне достаточно.
Без бумажки ты букашка, а с бумажкой - IT-специалист)
Вообще обнаглели. А что делать куче специалистов, у которых зарплата меньше указанной? Им что, вообще ничего не полагается? Государство обворовывает последних бедняковдо 120 тысяч рублей
По-любому готовятся к скорому понижению зарплаты it-ников. Где вы видели нормального айтишника с такой маленькой зарплатой?
У кого з/п 150 — вам скидка!
У кого з/п 100 — вам скидки нет!
Динамическое ценообразование :)
Защита от фиктивных устройств в айти, типо взяли ради ипотеки и прочих ништяков сортиры чистить
хуещита
Зарабатывает человек 70, может платить каждый месяц по 20, а ему ипотеку на комнату не дают.
ага, со стороны банков щас и начнётся "вы по доходу не проходите".
Щас кто-нибудь придёт и скажет про ниже 150 - фиговый айтишник и типа пусть места не занимает. Карусель эта уже так обкатана
После получения ипотеки нужно проработать в аккредитованной компании пять лет
а клеймо раскаленным металлом не будет еще добавлено?
Лучше б текущую ипотеку субсидировали, по сути все кто на 20-30 лет брал лет 5 назад гарантировано бы на 15-20 лет остались при субсидии, у них жилье уже есть, уехать сложнее чем те, кто колеблются
там не так работает мышление. эти уже на поводке. надо новых посадить на него.