День 342: только 3% российских компаний из числа системообразующих заменили иностранное ПО на отечественное Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Материал дополняется
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 31 января: доллар — 69,59 рубля, евро — 75,77 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 73,2 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 76,22 рубля, евро — по 82,61 рубля.
Кто и как адаптируется
Как узнал «Ъ», в Росавиации обсуждают возможность «снятия всех ограничений» для «Белавиа» при полетах на территорию России. Речь идёт о снятии ограничений для белорусской компании по числу рейсов и доступным им направлениям в российские города. Каботаж (полёты между городами России, например, Минск—Санкт-Петербург—Казань) и седьмая свобода неба (Минск—Санкт-Петербург—Тбилиси) пока не подразумеваются.
Правительство планирует выделить в 2023 году железнодорожным операторам 22,3 млрд рублей за вагоны, изъятые в Украине и Финляндии. Субсидию планируется выделить почти на 10 тысяч вагонов — то есть в среднем по 2,2 млн рублей на каждый.
Производитель и экспортёр женской и детской одежды из Индии Northern India Trends готовится выйти на российский рынок и начинает формировать офис в Москве.
Какие есть проблемы и трудности
«Росатом» почти вдвое увеличил оценочную стоимость завода по производству литий-ионных батарей для автотранспорта в Калининграде, узнал «Ъ». Строительство гигафабрики может обойтись в 51 млрд рублей, из которых 19 млрд рублей — средства госкорпорации, а 27 млрд рублей — кредиты. Удельные капзатраты гигафабрик за рубежом ниже, указывают аналитики. В «Росатоме» поясняют, что завод строится с нуля и не имеет аналогов в стране, а в его цену входят затраты на строительство инфраструктуры и собственного R&D-центра.
Среди российских компаний из числа системообразующих предприятий и организаций критической информационной инфраструктуры лишь 3% и 1,7% соответственно заменили иностранные операционные системы и системы управления базами данных на отечественные. Основной трудностью остаётся совместимость решений с текущим софтом и оборудованием.
Минцифры 27 января провело совещание с представителями российских игровых компаний и профильных организаций, узнал «Ъ». Чиновники и участники рынка обсуждали проблемы, с которыми игровая индустрия может столкнуться из-за санкций — в том числе, возможное ограничение доступа к зарубежным средствам разработки, в частности, редакторам 2D и 3D-графики.
В России сокращаются клинические испытания препаратов, выяснил «Ъ». В 2022 году Минздрав выдал на 18,5% меньше разрешений, чем годом ранее. Падение стало следствием массового отказа иностранных компаний от исследований в стране, хотя лекарства и медицинские изделия не попали под санкции.
Контекст
Из-за пандемии Covid-19 и «спецоперации» количество зарегистрированных туроператоров и агентов в России с 2020 года упало почти на 20%. Заметнее всего это повлияло на зависимые от международных потоков Москву, Санкт-Петербург и Приморье, а на Кавказе, Камчатке и в Мурманской области число игроков выросло за счет внутреннего туризма.
Участники российского финансового рынка проявляют интерес к лизинговым компаниям с иностранным капиталом — таких как «Джон Дир Файнэншл», «Дойче Лизинг Восток» и «Скания Лизинг», пишет «Ъ». Особенно активны «Уралсиб» (в его группу входит компания «Интерлизинг»), Экспобанк и инвестгруппа «Инсайт». Но сделки продвигаются медленно, поскольку сопряжены с юридическими трудностями из-за необходимости соблюдать как западные, так и российские ограничения.
С момента введения Украиной визового режима соответствующие документы получили 12 граждан России.
МВД России в 2022 году оформило выход из российского гражданства 40 заявителям.
Международный валютный фонд изменил прогноз по российской экономике с падения в 2,3% на рост в 0,3%. МВФ до начала «спецоперации» ожидал роста российского ВВП на 2,1% в 2023 году. После ввода войск он спрогнозировал падение на 2,3%, далее — ухудшил до снижения на 3,5%, но осенью 2022 года вернулся к отметке 2,3%. Минэкономразвития ожидает в 2023 году снижения ВВП на 0,8%, Центробанк — в пределах 1-4%.
Новости предыдущего дня, 30 января — здесь.
Большинство отечественного софта написано под Windows, поэтому переход на тот же Астра-Линукс сопровождается значительными трудностями. Иностранное же ПО зачастую имеет версии под разные ОС.
Поэтому импортозамещение - это два противоположных вектора. Либо отечественная ОС и импортное ПО, либо импортная ОС и отечественное ПО.
А переход на другую СУБД - это вообще отдельная история. На этом целые бизнесы строятся. Тут в принципе невозможно быстрых решений.
"Тут в принципе невозможно быстрых решений."
Товарищ майор, тут агентура подрывную деятельность устраивает.
Пропаганда зависимости от запада - на лицо, на лице, и вообще весь текст ею пропитан !
Переход с нормального Linux, на Астру тоже не всегда возможен, т.к. ядро старше и версии пакетов в репозиториях устаревшие. А если речь о Special Edition (с включенной проверкой ЭЦП), то список устанавливаемого софта резко сокращается.
В принципе, это вопрос времени, обязательно переведут всех на астра линкус.
Москва тоже не сразу строилась. Всё будет.
Всю жизнь строят, нихуя не построили
Обязательно. Скоро будет год, как мы слышим "пусть валят, теперь нам не будут мешать западные компании, у нас будет все свое". Год прошел, тишина. А во Вкусно и точка стали сроки годности переклеивать. Это наверное прорыв уже.
Росавиация может разрешить Белавиа всё, даже летать.
"Изъятые" на Украине вагоны, бегут-качаются, а распилы набирают ход.
Росатом стороитьгигафабрику, аналогов которой — сами понимаете — нет.
Тяжко переходят системообразующие и критические предприятия на отечественный софт, со скрипом и надрывом.
Клинические исследования лексредств под угрозой.
Туроператоры и агенты поняли за последние 3 года, что их бизнес не так и хорош в РФ.
Игроки плакали и кололись, но иностранный лизинг манит.
А граждане ли России эти 12 человек, получивших визу Украины?
МВФ верит в рост экономики России. Минэконом и ЦБ более консервативны.
Про лекарства хреновые новости.
Не только про исследования, но и про выпуск, про дженерики и т.д.
Да потому что нет ничего нашего. Одни чиркаши на стенках унитаза.
отечественное что? ос нет и не будет 🤣 вот кстати человек пытался рашинскую ос сделать https://dzen.ru/id/62a703c09c94b54317589e9e?share_to=link
Не переживайте, их есть и даже не одна. К ним есть вопросы, по вашей ссылке их кстати даже озвучивают.
Пессимист говорит - Все пропало, только 3% российских компаний заменили иностранное ПО на отечественное.
Оптимист говорит - Ура! У нас 97% рынка отечественного ПО свободно!
Только эти 97% - это либо офисные продукты, которые оттачивались десятилетиями, либо специализированный софт, для разработки которого нужно over 9000 специалистов и сотни нефти.
%)))))))))))))))))) Видимо, желающих бегать по кабинетам так много
нет, просто "а зачем?"
Норм так адаптировались, что умудрились на положительный прогноз выйти, а не на развал экономики.
Это очень странно, учитывая, что дефицит бюджета из-за отказа от наших нефти, газа и нефтепродуктов никуда не делся.
Есть достойный софт в России, и отраслевой в том числе. Только вот не весь он есть. А кое-кто не хочет и, вероятно, не может поменять процессы, переобучить сотрудников, да и просто не доверяет.
еще не забывай, что некоторые опасаются, что полностью переобучат и перейдут на другое ПО, а в мире опять что-то поменялось.
стремная штука.
Всё зависит от софта. Есть такой который десятилетиями делали.
Ну здесь все-таки речь идет не о замене офиса на компе секретарши...
Если это, например, автоматизированная банковская система или управление какими-то производственными линиями, то аналогов просто может не быть. Или они есть, но требуют замены железа на котором работают. Или есть "такое же, но другое". Замена тут может вылиться в несколько лет и сотни миллионов долларов (достоверно известный случай - переход на другую АБС в Банке Содружества Австралии и Океании занял 5 лет, с 2012 по 2017гг и обошелся в $750млн). Там ведь речь не о том, что взял дистрибутив, накатил и все завелось. Там ставится некое ядро, а потом вокруг него уже дорабатываются свои модули под свою инфраструктуру. Плюс огромное количество данных, которые тоже нужно перенести, где-то сконвертировать в новый формат и т.д. и т.п.
Короче говоря, все это на грани реальности получается.
3% российских компаний из числа системообразующих заменили иностранное ПО на отечественное
с очень громким матом
Последний абзац лучше три раза перечитать
Чтобы сменить по нало весь спец софт переписать, а этим рик о не занимается
Редакция, тут опечаточка в «иначе пилить нечего и никому не упёрлось».
"Производитель и экспортёр женской и детской одежды из Индии Northern India Trends готовится выйти на российский рынок и начинает формировать офис в Москве."- оооо,ну правильно зачем нам всякие американские бренды когда будет у нас индийские тренды
Импортозамещение во всей его красе. Указов навыпускали, а базы под это все нет, в итоге все планы провалились с треском, в прочем ничего удивительного, такие планы не делаются с наскока за столь короткое время. это планомерная и последовательная работа, которая займет не один год.
Непонятно, кстати, почему индусы не активизировались. Уже могли бы столько профита сделать на нашей, так сказать, СВО (и сопутствующих дружественных ударов в псину), но тишина.
Могли бы даже, извините, мерзкий противный Голливуд своим светлым душевным Болливудом заместить. А хуле, я вот, например, до сих пор постер фильма "Танцор Диско" храню под подушкой.
Так они больше по аутсорсу. Не припомню какой-то глобальный софт от чисто индийской компании.
Пытались: москино летом что-то индийское пускало. Народ у нас на индийские фильмы ходит хуже, чем на отечественные.
Он же мнется.
Как так рост экономики,а как же полгода и рашкавсе?
Когда там кстати следующий дедлайн у либерасов и релокантов-к этой весне то точно рухнем?
Я правильно понимаю, тот факт, что мы стали жить хуже, переплачивать уже не в полтора, а в два-два с половиной раза - говорит о том, что экономика находится на взлёте?
Смотрю на свои прогнозы, что к декабрю будет трудно - оно так и получилось. Зарплаты на том же уровне, безработица растёт, как и ценники множатся. Уже дошло до того, что на святое покушаются! Пиво было 140 рублей за литр, а теперь почти 190!