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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 31 января: доллар — 69,59 рубля, евро — 75,77 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:49 мск: доллар — 70,68 рубль, евро — 76,65 рубля.

Курсы на Forex на 08:02 мск: доллар — 79,62 рубля, евро — 76,66 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 73,2 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 76,22 рубля, евро — по 82,61 рубля.

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Кто и как адаптируется

Как узнал «Ъ», в Росавиации обсуждают возможность «снятия всех ограничений» для «Белавиа» при полетах на территорию России. Речь идёт о снятии ограничений для белорусской компании по числу рейсов и доступным им направлениям в российские города. Каботаж (полёты между городами России, например, Минск—Санкт-Петербург—Казань) и седьмая свобода неба (Минск—Санкт-Петербург—Тбилиси) пока не подразумеваются.

Правительство планирует выделить в 2023 году железнодорожным операторам 22,3 млрд рублей за вагоны, изъятые в Украине и Финляндии. Субсидию планируется выделить почти на 10 тысяч вагонов — то есть в среднем по 2,2 млн рублей на каждый.

Производитель и экспортёр женской и детской одежды из Индии Northern India Trends готовится выйти на российский рынок и начинает формировать офис в Москве.

Какие есть проблемы и трудности

«Росатом» почти вдвое увеличил оценочную стоимость завода по производству литий-ионных батарей для автотранспорта в Калининграде, узнал «Ъ». Строительство гигафабрики может обойтись в 51 млрд рублей, из которых 19 млрд рублей — средства госкорпорации, а 27 млрд рублей — кредиты. Удельные капзатраты гигафабрик за рубежом ниже, указывают аналитики. В «Росатоме» поясняют, что завод строится с нуля и не имеет аналогов в стране, а в его цену входят затраты на строительство инфраструктуры и собственного R&D-центра.

Среди российских компаний из числа системообразующих предприятий и организаций критической информационной инфраструктуры лишь 3% и 1,7% соответственно заменили иностранные операционные системы и системы управления базами данных на отечественные. Основной трудностью остаётся совместимость решений с текущим софтом и оборудованием.

Минцифры 27 января провело совещание с представителями российских игровых компаний и профильных организаций, узнал «Ъ». Чиновники и участники рынка обсуждали проблемы, с которыми игровая индустрия может столкнуться из-за санкций — в том числе, возможное ограничение доступа к зарубежным средствам разработки, в частности, редакторам 2D и 3D-графики.

В России сокращаются клинические испытания препаратов, выяснил «Ъ». В 2022 году Минздрав выдал на 18,5% меньше разрешений, чем годом ранее. Падение стало следствием массового отказа иностранных компаний от исследований в стране, хотя лекарства и медицинские изделия не попали под санкции.

Контекст

Из-за пандемии Covid-19 и «спецоперации» количество зарегистрированных туроператоров и агентов в России с 2020 года упало почти на 20%. Заметнее всего это повлияло на зависимые от международных потоков Москву, Санкт-Петербург и Приморье, а на Кавказе, Камчатке и в Мурманской области число игроков выросло за счет внутреннего туризма.

Участники российского финансового рынка проявляют интерес к лизинговым компаниям с иностранным капиталом — таких как «Джон Дир Файнэншл», «Дойче Лизинг Восток» и «Скания Лизинг», пишет «Ъ». Особенно активны «Уралсиб» (в его группу входит компания «Интерлизинг»), Экспобанк и инвестгруппа «Инсайт». Но сделки продвигаются медленно, поскольку сопряжены с юридическими трудностями из-за необходимости соблюдать как западные, так и российские ограничения.

С момента введения Украиной визового режима соответствующие документы получили 12 граждан России.

МВД России в 2022 году оформило выход из российского гражданства 40 заявителям.

Международный валютный фонд изменил прогноз по российской экономике с падения в 2,3% на рост в 0,3%. МВФ до начала «спецоперации» ожидал роста российского ВВП на 2,1% в 2023 году. После ввода войск он спрогнозировал падение на 2,3%, далее — ухудшил до снижения на 3,5%, но осенью 2022 года вернулся к отметке 2,3%. Минэкономразвития ожидает в 2023 году снижения ВВП на 0,8%, Центробанк — в пределах 1-4%.