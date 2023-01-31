Финтех-сервис Stripe ведёт переговоры о привлечении $2-3 млрд инвестиций при оценке $55-60 млрд — СМИ Статьи редакции
Это на 30-40% ниже его нынешней оценки в $95 млрд.
- Stripe вероятнее всего будет привлекать финансирование от своих нынешних инвесторов, пишет The Information со ссылкой на источники. Планируемая оценка — $55-60 млрд, что гораздо меньше нынешней оценки в $95 млрд, говорят собеседники издания.
- Один из инвесторов — венчурная компания Thrive Capital, говорят источники. Это же говорят собеседники NYT — по их словам, фирма возглавит раунд и вложит в финтех-сервис $1 млрд. Оценку они указывают такую же — $55-60 млрд, но общую сумму инвестиций называют меньшую — примерно $2,5 млрд.
- О возможных инвестициях 26 января сообщала и WSJ: по данным её источников, компания планирует привлечь не меньше $2 млрд при оценке в $55-60 млрд.
- Вероятнее всего, Stripe направит инвестиции не на финансирование своей работы, а для выплаты налогов и решения проблем с принадлежащими её сотрудникам опционами на акции компании — у тех истекает срок их действия.
- Если Stripe сможет привлечь деньги, это избавит её от необходимости в ближайшее время выходить на биржу, отмечает The Information. Источники также подтверждают, что для компании проще решить проблему с акциями сотрудников через инвестиции, а не IPO.
- В марте 2021 года Stripe привлёк $600 млн при оценке в $95 млрд, это последние инвестиции в компанию на данный момент. Такая оценка сделала Stripe самой дорогой частной финтех-компанией Кремниевой долины. В январе 2022 года сервис снизил внутреннюю оценку на 11%, до $63 млрд, сообщало The Information.
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В марте 2021 года Stripe привлёк $600 млн при оценке в $95 млрд- а сейчас хотят 2-3 млрд при оценке ниже ...
Конечно, падение оценки весьма нехилое, мягко говоря, но размах и аппетиты впечатляют.
Бот
Раз знакомству. Я Вадим.
С регистрацией, Бот Дмитрий!
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