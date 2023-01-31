Fibery привлёк $5,2 млн от израильской венчурной компании Tal Venture при участии ивестфирмы Altair Capital, пишет dev.by. Оценка стартапа не раскрывается.



Это уже второй раунд для компании — первый состоялся летом 2021 года, Fibery получила $3,1 млн от Altair Capital. Всего, по данным Crunchbase, стартап привлёк $8,3 млн. Также в базе указано, что раунд на $5,2 млн состоялся в сентябре 2022 года.

Fibery — платформа для управления рабочими процессами в небольших и среднего размера командах. Её основал в 2017 году в Беларуси Михаил Дубаков, сооснователь Targetprocess, которая разрабатывает системы управления проектами на основе Agile. В 2021-м Дубаков уехал на Кипр, где теперь находится штаб-квартира компании, команда тоже покинула Беларусь.



Платформу можно использовать как доску для совместной работы, для построения планов и отслеживания их выполнения, написания и хранения документов, управления HR-процессами и других рабочих процессов. Fibery позиционирует себя как один инструмент на замену нескольким — в том числе Notion, Miro и CRM-платформы Planfix.

