Платформа для управления рабочими процессами Fibery Михаила Дубакова привлекла $5,2 млн Статьи редакции
Инвестиции пойдут на маркетинг и расширение продаж.
- Fibery привлёк $5,2 млн от израильской венчурной компании Tal Venture при участии ивестфирмы Altair Capital, пишет dev.by. Оценка стартапа не раскрывается.
- Это уже второй раунд для компании — первый состоялся летом 2021 года, Fibery получила $3,1 млн от Altair Capital. Всего, по данным Crunchbase, стартап привлёк $8,3 млн. Также в базе указано, что раунд на $5,2 млн состоялся в сентябре 2022 года.
Fibery — платформа для управления рабочими процессами в небольших и среднего размера командах. Её основал в 2017 году в Беларуси Михаил Дубаков, сооснователь Targetprocess, которая разрабатывает системы управления проектами на основе Agile. В 2021-м Дубаков уехал на Кипр, где теперь находится штаб-квартира компании, команда тоже покинула Беларусь.
Платформу можно использовать как доску для совместной работы, для построения планов и отслеживания их выполнения, написания и хранения документов, управления HR-процессами и других рабочих процессов. Fibery позиционирует себя как один инструмент на замену нескольким — в том числе Notion, Miro и CRM-платформы Planfix.
У Fibery есть бесплатная версия — для одного пользователя, в ней просматривать проекты могут до пяти пользователей, история изменений хранится 90 дней. В стандартном тарифе — $10 за сотрудника, история также хранится 90 дней, просматривать проекты может сколько угодно человек. В Pro-версии — $17 за сотрудника — ограничений нет. Сейчас платформой пользуются более 500 компаний, включая Lemonade, Pinterest, NZX, Grundfos, Optiv и Plex.
Хуясе Миша с каких козырей заходит. Не хватает еще ChatGPT и OnlyFans до кучи.
очередная "платформа для управления рабочими процессами"
не взлетит
Это норм, что Altair Capital в укро-нацистов инвестирует?
Рад за ребят! Отличный сервис, веду в нём ряд проектов.