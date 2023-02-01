День 343: в Росавиации считают, что Airbus и Boeing могут «спокойно летать» до 2030 года Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 1 февраля: доллар — 70,51 рубля, евро — 76,3 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72,6 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 75,67 рубля, евро — по 82,06 рубля.
Кто и как адаптируется
Источники «Ъ» на рынке бытовой техники рассказали, что ряд российских и китайских компаний ведут переговоры об аренде и покупке российских заводов Bosch, LG и Samsung. Среди брендов, которые заинтересованы в этом — китайский Hisense (владеет брендами Toshiba и Gorenje) и российские Kuppersberg и Schaub Lorenz.
Какие есть проблемы и трудности
С 1 февраля вступил в силу указ Владимира Путина о специальных мерах в ответ на потолок цен на российскую нефть, введенный странами G7 и ЕС. Согласно документу, запрещается продажа нефти, если в контрактах на их поставку прописан потолок цен. Экспорт нефти по лимитированной стоимости допускается только по разрешению президента.
Контекст
За 2022 год число российских компаний под санкциями выросло почти вдвое — с 1,6 тысячи до 2,9 тысячи, а с учетом аффилированных юрлиц их число достигает уже 10 тысяч.
При условии выполнения работ по поддержанию их лётной годности Airbus и Boeing могут «спокойно летать» до 2030 года, заявил глава Росавиации Александр Нерадько. А от термина «каннибализация» надо отказаться, так как в перестановке запчастей между самолётами нет ничего необычного.
Средняя зарплата для ИТ-разработчика, предлагаемая в России в январе 2023 года, заметно сократилась, следует из данных аналитиков HeadHunter, подготовленных по запросу «Ведомостей». Медианная зарплата для «джуна» в составила около 100 тысяч рублей — на 13% меньше, чем годом ранее. Для «мидла» снизилась на 11% —до 160 тысяч рублей. Для высококвалифицированных специалистов зарплата, наборот, выросла на 4% — до 250 тысяч рублей.
Новости предыдущего дня, 31 января — здесь.
Заводы в аренду, недорого, порядочным китайским и российским компаниям.
Новый могучий указ в силе и снова с приставкой СПЕЦ ☝🏻
Больше санкций — больше и компаний под ними.
Авиаканнибализм — это норма, а до 2030-го можно и так летать.
Оказывается, не все айтишники получают дохренилиард килограммов золота в секунду. А у джунов и миддлов вообще доход падает 😱 Не все курсы оказались одинаково хороши.
Хорошего дня и настроения 🤘🏻
Ну знаетели сотка для джуна это вообще так то всё равно очень не тухло. Джун это либо вчерашний студент либо вася после курсов который врывается в it.
Согласен, я не знаю, откуда такие медианы. Так только на курсах всяких гик обещают. У нас в регионе далеко не у всякого миддла сотка будет, например.
Всем доброго утра ! Это Маруся !
Привет, Маруся!
Ну да, до 2030-го можно на самолётах, а пото хоть в ступе, хоть на чёрте лысом летать.
А вот интересно, появится в авиации такое знакомое автомобилистам слово: "разборка".
Будут ввозить самолёты под разборку?
И объявления в газетах и на авито: пробам Боинг-747, не бит, не крашен, один владелец, можно на запчасти.
Рынок разборки самолётов давно и крайне успешно существует.
"А от термина «каннибализация» надо отказаться"
Согласен, звучит зловеще. И вообще, не нужно очеловечивать самолёты. Предлагаю главе Росавиации рассмотреть более православный термин - пожирание.
Ещё можно проедание запасов
Тогда лучше "поедание". "Проедание" негативом отдаёт.
В Росавиации считают:
Можно спокойно воевать до 2030 года
"Медианная зарплата для «джуна» в составила около 100 тысяч рублей — на 13% меньше, чем годом ранее. Для «мидла» снизилась на 11% —до 160 тысяч рублей. Для высококвалифицированных специалистов зарплата, наборот, выросла на 4% — до 250 тысяч рублей." Рынок отреагировал от наплыва псевдо-ИТшников, которые прошли пару уроков на ютубе и решили что они теперь разработчики. А действительно хорошие специалисты подросли, это радует
Китайцы наши братья, запад всегда хотел нас уничтожить.
С такими братьями нужно иметь дюже крепкую псину.
Это вам по телевизору сказали? Вы наверное образование тоже по телевизору получали, а итоговая аттестация была в программе у соловьева
сПОКОЙНО летать..