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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 1 февраля: доллар — 70,51 рубля, евро — 76,3 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:48 мск: доллар — 70,15, рубль, евро — 76,26 рубля.

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Курсы на Forex на 08:02 мск: доллар — 70,13 рубля, евро — 76,16 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72,6 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 75,67 рубля, евро — по 82,06 рубля.

Кто и как адаптируется

Источники «Ъ» на рынке бытовой техники рассказали, что ряд российских и китайских компаний ведут переговоры об аренде и покупке российских заводов Bosch, LG и Samsung. Среди брендов, которые заинтересованы в этом — китайский Hisense (владеет брендами Toshiba и Gorenje) и российские Kuppersberg и Schaub Lorenz.

Какие есть проблемы и трудности

С 1 февраля вступил в силу указ Владимира Путина о специальных мерах в ответ на потолок цен на российскую нефть, введенный странами G7 и ЕС. Согласно документу, запрещается продажа нефти, если в контрактах на их поставку прописан потолок цен. Экспорт нефти по лимитированной стоимости допускается только по разрешению президента.

Контекст

За 2022 год число российских компаний под санкциями выросло почти вдвое — с 1,6 тысячи до 2,9 тысячи, а с учетом аффилированных юрлиц их число достигает уже 10 тысяч.

При условии выполнения работ по поддержанию их лётной годности Airbus и Boeing могут «спокойно летать» до 2030 года, заявил глава Росавиации Александр Нерадько. А от термина «каннибализация» надо отказаться, так как в перестановке запчастей между самолётами нет ничего необычного.

Средняя зарплата для ИТ-разработчика, предлагаемая в России в январе 2023 года, заметно сократилась, следует из данных аналитиков HeadHunter, подготовленных по запросу «Ведомостей». Медианная зарплата для «джуна» в составила около 100 тысяч рублей — на 13% меньше, чем годом ранее. Для «мидла» снизилась на 11% —до 160 тысяч рублей. Для высококвалифицированных специалистов зарплата, наборот, выросла на 4% — до 250 тысяч рублей.