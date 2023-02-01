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Финансы
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День 343: в Росавиации считают, что Airbus и Boeing могут «спокойно летать» до 2030 года Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 1 февраля: доллар — 70,51 рубля, евро — 76,3 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:48 мск: доллар — 70,15, рубль, евро — 76,26 рубля.

Курсы на Forex на 08:02 мск: доллар — 70,13 рубля, евро — 76,16 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72,6 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 75,67 рубля, евро — по 82,06 рубля.

Кто и как адаптируется

Источники «Ъ» на рынке бытовой техники рассказали, что ряд российских и китайских компаний ведут переговоры об аренде и покупке российских заводов Bosch, LG и Samsung. Среди брендов, которые заинтересованы в этом — китайский Hisense (владеет брендами Toshiba и Gorenje) и российские Kuppersberg и Schaub Lorenz.

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Какие есть проблемы и трудности

С 1 февраля вступил в силу указ Владимира Путина о специальных мерах в ответ на потолок цен на российскую нефть, введенный странами G7 и ЕС. Согласно документу, запрещается продажа нефти, если в контрактах на их поставку прописан потолок цен. Экспорт нефти по лимитированной стоимости допускается только по разрешению президента.

Контекст

За 2022 год число российских компаний под санкциями выросло почти вдвое — с 1,6 тысячи до 2,9 тысячи, а с учетом аффилированных юрлиц их число достигает уже 10 тысяч.

При условии выполнения работ по поддержанию их лётной годности Airbus и Boeing могут «спокойно летать» до 2030 года, заявил глава Росавиации Александр Нерадько. А от термина «каннибализация» надо отказаться, так как в перестановке запчастей между самолётами нет ничего необычного.

Средняя зарплата для ИТ-разработчика, предлагаемая в России в январе 2023 года, заметно сократилась, следует из данных аналитиков HeadHunter, подготовленных по запросу «Ведомостей». Медианная зарплата для «джуна» в составила около 100 тысяч рублей — на 13% меньше, чем годом ранее. Для «мидла» снизилась на 11% —до 160 тысяч рублей. Для высококвалифицированных специалистов зарплата, наборот, выросла на 4% — до 250 тысяч рублей.

Новости предыдущего дня, 31 января — здесь.

#новость

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 Вадим Д.

Заводы в аренду, недорого, порядочным китайским и российским компаниям.
Новый могучий указ в силе и снова с приставкой СПЕЦ ☝🏻
Больше санкций — больше и компаний под ними.
Авиаканнибализм — это норма, а до 2030-го можно и так летать.
Оказывается, не все айтишники получают дохренилиард килограммов золота в секунду. А у джунов и миддлов вообще доход падает 😱 Не все курсы оказались одинаково хороши.

Хорошего дня и настроения 🤘🏻

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Сергей Локотков

Ну знаетели сотка для джуна это вообще так то всё равно очень не тухло. Джун это либо вчерашний студент либо вася после курсов который врывается в it.

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Вадим Д.

Согласен, я не знаю, откуда такие медианы. Так только на курсах всяких гик обещают. У нас в регионе далеко не у всякого миддла сотка будет, например.

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Knyazeva

Всем доброго утра ! Это Маруся !

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Blackstit

Привет, Маруся!

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Вадим Д.

Ну да, до 2030-го можно на самолётах, а пото хоть в ступе, хоть на чёрте лысом летать.

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Правовой Женя

А вот интересно, появится в авиации такое знакомое автомобилистам слово: "разборка".
Будут ввозить самолёты под разборку?

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Вадим Д.

И объявления в газетах и на авито: пробам Боинг-747, не бит, не крашен, один владелец, можно на запчасти.

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Прохладный Макс

Рынок разборки самолётов давно и крайне успешно существует.

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Слегка Придурковатый

"А от термина «каннибализация» надо отказаться"

Согласен, звучит зловеще. И вообще, не нужно очеловечивать самолёты. Предлагаю главе Росавиации рассмотреть более православный термин - пожирание.

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M-S-R

Ещё можно проедание запасов

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Слегка Придурковатый

Тогда лучше "поедание". "Проедание" негативом отдаёт.

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Максим Елизарьев

В Росавиации считают:
Можно спокойно воевать до 2030 года

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Blackstit

"Медианная зарплата для «джуна» в составила около 100 тысяч рублей — на 13% меньше, чем годом ранее. Для «мидла» снизилась на 11% —до 160 тысяч рублей. Для высококвалифицированных специалистов зарплата, наборот, выросла на 4% — до 250 тысяч рублей." Рынок отреагировал от наплыва псевдо-ИТшников, которые прошли пару уроков на ютубе и решили что они теперь разработчики. А действительно хорошие специалисты подросли, это радует

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Лев Сергеев

Китайцы наши братья, запад всегда хотел нас уничтожить.

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Слегка Придурковатый

С такими братьями нужно иметь дюже крепкую псину.

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M-S-R

Это вам по телевизору сказали? Вы наверное образование тоже по телевизору получали, а итоговая аттестация была в программе у соловьева

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Wega

сПОКОЙНО летать..

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