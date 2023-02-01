МТС выпустила приложение для бесконтактной оплаты «МТС Pay» — с платёжным стикером для любых банков Статьи редакции
Быть для этого абонентом МТС или клиентом её банка необязательно.
- МТС и «МТС Банк» разработали сервис бесконтактной оплаты покупок смартфоном «МТС Pay». К нему можно привязать до пяти дебетовых и кредитных карт любых российских банков, но пока платёжной системы «Мир». Остальные системы подключат «позднее».
- Вместе с приложением компания представила платёжный стикер Pay Tag, который можно наклеить на заднюю крышку телефона или на чехол. Он позволяет расплачиваться в терминалах с поддержкой бесконтактных платежей. Кешбэк будет начисляться согласно тем же условиям банка-эмитента, которые он предлагает при обычной оплате.
- Чтобы обезопасить платежи по стикеру, можно придумать PIN-код для подтверждения транзакции. А при краже или утрате можно заблокировать его как карту.
- Скачать «МТС Pay» можно будет в App Store. На момент публикации он ещё не появился в магазине, но «вот-вот загрузится», сказали vc.ru в пресс-службе. Работать он будет на iPhone 8 и более новых моделях с iOS 15 и выше.
- Оставить заявку на Pay Tag уже можно на сайте — для этого достаточно указать имя и номер телефона и дождаться SMS о готовности. Первым 50 тысячам заявителей стикер дадут бесплатно. Остальные могут бесплатно потестировать наклейку в течение одного месяца, а потом либо вернуть её, либо оставить и единожды заплатить за неё 699 рублей в «MTC Pay».
- Первую партию стикеров раздадут в Москве и Санкт-Петербурге «в начале февраля 2023 года» — в офисах МТС и «МТС Банка». В марте их завезут в Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самару, Уфу, Ростов-на-Дону, Омск, Красноярск, Воронеж, Волгоград, Краснодар и Пермь. В будущем — и в другие точки России.
- В декабре 2022 года платёжный стикер Tinkoff Pay представил банк «Тинькофф», но получить его пока нельзя: компания тестирует его среди сотрудников и лишь принимает предварительные заявки от клиентов. В январе 2023-го свои наклейки анонсировал и «Альфа-банк».
- О планах выпустить наклейку говорил в декабре также «Сбер». 23 января 2023 года он добавил, что уже в феврале запустит тестирование на 100 тысячах клиентов, однако деталей не раскрыл.
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Были Google Pay и Apple Pay – всем хватало. Ушли двое, появилось 20 и всё новые "отрастают".
А что плохо?
Конкуренция всегда хорошо
И в ближайшем будущем эта "фича" будет перенята этим Гугл Пеями и Эпл Пеями. Скринь. Может потом сойти на нет правда, как NFT, но это потом.
Речь о "девайсах" с NFC типа ювелирка, аксессуары и прочее.
Уйдёт один — всем хватит.
Так и что в этом ужасного? Может быть только то, что гугл с эпл ушли.
Я небольшой фанат МТС, но в этот раз действительно достойное решение.
Как раз решают проблему, которую не продумали другие ( ТКС, Альфа etc ) - что делать если у меня несколько карт ? что делать если у меня несколько карт разных банков ? ( увешаться стикерами :) )
Есть вариант, можно вместо стикеров использовать какие-то небольшие тонкие пластинки, чтобы люди их в карманах или кошельках носили, будет вполне удобно.
Или купить нормальный телефон, на который можно установить Mir Pay или пользоваться Samsung Pay без проблем.
Каждому своё.
По одному кольцу на палец, а на каждом кольце по стикеру от банка.
Не понимаю, зачем вообще пользоваться картами всех трех банков. Очевидно, что МТС проигрывает в плане программы лояльности тому же Альфа-банку. Да и это решение исключительно для владельцев карт МТС - у вас их три?
УПД. Прочитала получше)
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
По факту пока у всех проекты и обещания, заказать живой стикер удалось только в Альфе
это ваш? и как в использовании — не жалуетесь? :—)
агась неделю уж как везут довезти никак не могут
такие комментарии негативные,еще один способ безконтактной оплаты,чего все прицепились к стикеру этому
прицепились не к стикеру, а к банку - не работает как надо (
Комментарий удален модератором
Блять. Это такой стыд. Стикеры блять.
а что в этом стыдного?
Если бы это выпустил условный apple, вы бы ссикались от новаторства и технологий
https://www.apple.com/shop/product/MPPY3ZM/A/iphone-leather-wallet-with-magsafe-orange?fnode=45a906b0deded07253fc33ae65028a3bb4986cc46c6f943529a7e37d9294ba0084fe13969222e3e22fdce81bd5a1641336e9d81630bd1ba3b52c4b584df977ce3dfbd474b450da0dd280615d2b61ee8bea7e8a6f323e1978c2e78530addaf3b9
Помним, что МТС днище, которое кинуло своего клиента участвовавшего в акции. При этом изменило правила во время акции, чтобы специально кинуть своего клиента.
Всем плевать, кто тебя там где кинул.
Круто что сделали такой формат стикера чтобы можно было приклеить его сбоку возле камер — за это лайк!
Примите всё, как есть:
Apple Pay и Google Pay ушли, потому что сломалась цепочка трансграничных переводов. Ушли и ушли. Платить картой по-прежнему удобно, её теперь (уже давно) можно даже не вставлять в POS-терминал (тоже скоро Инженико уйдет и попутного ветра). Уже не нужно носить с собой кошелек с монетами серебром и золотом, и даже не нужно носить бумажные деньги. Просто карта - это же легко.
Для любителей поковыряться во всяком есть даже андроид с Мир Пэй.
А наши банки настойчиво пытаются перенести идею Wallet with MagSafe на российские рельсы.
Не надо, умерла, так умерла
Жду хорошей жизни и возвращения эпл пей в Раису
Так а Apple Pay почему не чинят? Случилось чего?
Вырезаешь чип из банковской карты, кладешь под чехол телефона или саму карту.
Пробовал так? Получилось? Нфс контур как впаял?
Зачем вырезать? Можно просто в ацетоне пластик растворить.
Себе на голову стикер приклейте и кланийтесь каждый раз
МТС, отвечай, если карту привязать, оплата будет проходить через эмитента и будет учитываться кэш-бэки и прочие бонусы на тарифах привязанных карт или будет как у СБП пей, проходит через них и с потерей бонусов??
Написано в новости
Ну эта часть статьи относится к стикеру, а встроенного в девайс NFC не будет использоваться? И если будет, то такие же условия?
Я невнимательно прочёл или в новости про версию для Андроид ничего не сказано?
а зачем?
По факту ничем не отличается по своему применению
А могли бы изобрести NFC трусы.
вот МТС молодцы прям , новинки стяпают!
Да уж, ничего себе. Уже анонсировал десяток банков, а один даже клиентам отправил) Новинки в стиле МТС
а можно пользоваться уже ?
вот то что можно сразу несколько карт привязать - это прям круто, а то я так подумал: стикер от Сбера, от альфы, от Тинькофф. если все наклеить то рандомно будешь оплачивать, что быстрее схватилось
Кто-то из Великий Китай привез 3 танкера таких стикеров Достойному Северному Сосед?
Какая толщина стикера? Как у обычной карты или тоньше?
Грани 90 градусов или скошенные, чтоб не зацеплялись?
Вообще не понятная для меня тема
Так старались влиться в стикерманию, что уронили приложение. Полдня не могу зайти. Не нужны вам новые клиенты, вы со старыми то справиться не можете
эт всё распрекрасно, мтс то какой профит кроме продажи нашлёпок? с транзакций ничего не получают, только разве что сбор карт населения, а потом простите извините 60 к штрафу?
Комментарий удален модератором
Повелся и скачал не то )
К тому же он без стикера все-равно работать не будет
Ну такое, кешбеком оплачивать сертификаты только можно или связь. Лучше уж тогда бесплатный от альфы))
Так здесь кэшбек будет от того банка, который привяжешь к стикеру)