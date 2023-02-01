Финансы
Полина Лааксо

МТС выпустила приложение для бесконтактной оплаты «МТС Pay» — с платёжным стикером для любых банков Статьи редакции

Быть для этого абонентом МТС или клиентом её банка необязательно.

  • МТС и «МТС Банк» разработали сервис бесконтактной оплаты покупок смартфоном «МТС Pay». К нему можно привязать до пяти дебетовых и кредитных карт любых российских банков, но пока платёжной системы «Мир». Остальные системы подключат «позднее».
  • Вместе с приложением компания представила платёжный стикер Pay Tag, который можно наклеить на заднюю крышку телефона или на чехол. Он позволяет расплачиваться в терминалах с поддержкой бесконтактных платежей. Кешбэк будет начисляться согласно тем же условиям банка-эмитента, которые он предлагает при обычной оплате.
  • Чтобы обезопасить платежи по стикеру, можно придумать PIN-код для подтверждения транзакции. А при краже или утрате можно заблокировать его как карту.
  • Скачать «МТС Pay» можно будет в App Store. На момент публикации он ещё не появился в магазине, но «вот-вот загрузится», сказали vc.ru в пресс-службе. Работать он будет на iPhone 8 и более новых моделях с iOS 15 и выше.
  • Оставить заявку на Pay Tag уже можно на сайте — для этого достаточно указать имя и номер телефона и дождаться SMS о готовности. Первым 50 тысячам заявителей стикер дадут бесплатно. Остальные могут бесплатно потестировать наклейку в течение одного месяца, а потом либо вернуть её, либо оставить и единожды заплатить за неё 699 рублей в «MTC Pay».
  • Первую партию стикеров раздадут в Москве и Санкт-Петербурге «в начале февраля 2023 года» — в офисах МТС и «МТС Банка». В марте их завезут в Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самару, Уфу, Ростов-на-Дону, Омск, Красноярск, Воронеж, Волгоград, Краснодар и Пермь. В будущем — и в другие точки России.
  • В декабре 2022 года платёжный стикер Tinkoff Pay представил банк «Тинькофф», но получить его пока нельзя: компания тестирует его среди сотрудников и лишь принимает предварительные заявки от клиентов. В январе 2023-го свои наклейки анонсировал и «Альфа-банк».
  • О планах выпустить наклейку говорил в декабре также «Сбер». 23 января 2023 года он добавил, что уже в феврале запустит тестирование на 100 тысячах клиентов, однако деталей не раскрыл.

#мтс #мтсбанк #новость

3620 просмотров
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102 комментария
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 Вадим Д.

Были Google Pay и Apple Pay – всем хватало. Ушли двое, появилось 20 и всё новые "отрастают".

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Dmitry Gluschenko

А что плохо?
Конкуренция всегда хорошо

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15 комментариев
Сергей Я

И в ближайшем будущем эта "фича" будет перенята этим Гугл Пеями и Эпл Пеями. Скринь. Может потом сойти на нет правда, как NFT, но это потом.

Речь о "девайсах" с NFC типа ювелирка, аксессуары и прочее.

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4 комментария
Матвеев Глеб
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Pavel Cree

Уйдёт один — всем хватит.

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Строганов Иван

Так и что в этом ужасного? Может быть только то, что гугл с эпл ушли.

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Dmitry Gluschenko

Я небольшой фанат МТС, но в этот раз действительно достойное решение.

Как раз решают проблему, которую не продумали другие ( ТКС, Альфа etc ) - что делать если у меня несколько карт ? что делать если у меня несколько карт разных банков ? ( увешаться стикерами :) )

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Pavel Cree

Есть вариант, можно вместо стикеров использовать какие-то небольшие тонкие пластинки, чтобы люди их в карманах или кошельках носили, будет вполне удобно.

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6 комментариев
Прочный магнит

Или купить нормальный телефон, на который можно установить Mir Pay или пользоваться Samsung Pay без проблем.

Каждому своё.

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7 комментариев
Саша Антипов

По одному кольцу на палец, а на каждом кольце по стикеру от банка.

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1 комментарий
Созвонова

Не понимаю, зачем вообще пользоваться картами всех трех банков. Очевидно, что МТС проигрывает в плане программы лояльности тому же Альфа-банку. Да и это решение исключительно для владельцев карт МТС - у вас их три?

УПД. Прочитала получше)

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2 комментария

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Комментарий удален модератором

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Борис Макаров

По факту пока у всех проекты и обещания, заказать живой стикер удалось только в Альфе

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Полина Лааксо
Автор

это ваш? и как в использовании — не жалуетесь? :—)

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9 комментариев
неформат

агась неделю уж как везут довезти никак не могут

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Bolt Thrower

такие комментарии негативные,еще один способ безконтактной оплаты,чего все прицепились к стикеру этому

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Настя Савельева

прицепились не к стикеру, а к банку - не работает как надо (

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Комментарий удален модератором

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Grandzlo

Блять. Это такой стыд. Стикеры блять.

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яйцо со шрамом

а что в этом стыдного?

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Игорь Чупин

Если бы это выпустил условный apple, вы бы ссикались от новаторства и технологий

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Alexey Dymov

https://www.apple.com/shop/product/MPPY3ZM/A/iphone-leather-wallet-with-magsafe-orange?fnode=45a906b0deded07253fc33ae65028a3bb4986cc46c6f943529a7e37d9294ba0084fe13969222e3e22fdce81bd5a1641336e9d81630bd1ba3b52c4b584df977ce3dfbd474b450da0dd280615d2b61ee8bea7e8a6f323e1978c2e78530addaf3b9

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4 комментария
Мурад Муртазалиев

Помним, что МТС днище, которое кинуло своего клиента участвовавшего в акции. При этом изменило правила во время акции, чтобы специально кинуть своего клиента.

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Сергей Я

Всем плевать, кто тебя там где кинул.

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1 комментарий
Александр

Круто что сделали такой формат стикера чтобы можно было приклеить его сбоку возле камер — за это лайк!

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Alexey Dymov

Примите всё, как есть:
Apple Pay и Google Pay ушли, потому что сломалась цепочка трансграничных переводов. Ушли и ушли. Платить картой по-прежнему удобно, её теперь (уже давно) можно даже не вставлять в POS-терминал (тоже скоро Инженико уйдет и попутного ветра). Уже не нужно носить с собой кошелек с монетами серебром и золотом, и даже не нужно носить бумажные деньги. Просто карта - это же легко.
Для любителей поковыряться во всяком есть даже андроид с Мир Пэй.
А наши банки настойчиво пытаются перенести идею Wallet with MagSafe на российские рельсы.
Не надо, умерла, так умерла

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Энтони Лавджой

Жду хорошей жизни и возвращения эпл пей в Раису

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High Stakes

Так а Apple Pay почему не чинят? Случилось чего?

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Andrey Grishin

Вырезаешь чип из банковской карты, кладешь под чехол телефона или саму карту.

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Антон

Пробовал так? Получилось? Нфс контур как впаял?

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Борис Б

Зачем вырезать? Можно просто в ацетоне пластик растворить.

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Парадный каякер

Себе на голову стикер приклейте и кланийтесь каждый раз

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Айрат Галиуллин

МТС, отвечай, если карту привязать, оплата будет проходить через эмитента и будет учитываться кэш-бэки и прочие бонусы на тарифах привязанных карт или будет как у СБП пей, проходит через них и с потерей бонусов??

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Max

Написано в новости

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1 комментарий
Айрат Галиуллин

Ну эта часть статьи относится к стикеру, а встроенного в девайс NFC не будет использоваться? И если будет, то такие же условия?

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Алексей Кузнецов

Я невнимательно прочёл или в новости про версию для Андроид ничего не сказано?

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AutoBuy.by

а зачем?

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11 комментариев
Илья

По факту ничем не отличается по своему применению

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MMT

А могли бы изобрести NFC трусы.

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Jo Jo

вот МТС молодцы прям , новинки стяпают!

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Чиф Никиф

Да уж, ничего себе. Уже анонсировал десяток банков, а один даже клиентам отправил) Новинки в стиле МТС

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1 комментарий
Теплая булочка

а можно пользоваться уже ?

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clarity

вот то что можно сразу несколько карт привязать - это прям круто, а то я так подумал: стикер от Сбера, от альфы, от Тинькофф. если все наклеить то рандомно будешь оплачивать, что быстрее схватилось

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Сергей Леопольдович

Кто-то из Великий Китай привез 3 танкера таких стикеров Достойному Северному Сосед?

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Александр Шестаков

Какая толщина стикера? Как у обычной карты или тоньше?
Грани 90 градусов или скошенные, чтоб не зацеплялись?

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Andrey Grishin

Вообще не понятная для меня тема

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Настя Савельева

Так старались влиться в стикерманию, что уронили приложение. Полдня не могу зайти. Не нужны вам новые клиенты, вы со старыми то справиться не можете

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неформат

эт всё распрекрасно, мтс то какой профит кроме продажи нашлёпок? с транзакций ничего не получают, только разве что сбор карт населения, а потом простите извините 60 к штрафу?

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Artur Kuramshin

Повелся и скачал не то )
К тому же он без стикера все-равно работать не будет

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Чиф Никиф

Ну такое, кешбеком оплачивать сертификаты только можно или связь. Лучше уж тогда бесплатный от альфы))

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Leonid Starostin

Так здесь кэшбек будет от того банка, который привяжешь к стикеру)

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