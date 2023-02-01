Сооснователь CloudPayments пожаловался, что «Тинькофф» не заплатил ему за 5% сервиса — банк ответил, что деньги отправил Статьи редакции
Средства переслали на счёт Дмитрия Спиридонова ещё 25 января.
- Сам Спиридонов тогда заявил, что о передаче доли узнал только из новостей. Позже он уточнил, что банк имел право одобрить выкуп в одностороннем порядке. Стоимость своей доли он также не знает, но денег за неё он не получил.
- Сейчас он пишет, что «старался нивелировать, но теперь принял решение»: «корпоративному конфликту и судам — быть».
- В «Тинькофф» рассказали vc.ru, что все расчёты в рамках сделки произвели, а деньги отправили на счёт Спиридонова. А всей информацией располагают юристы, представлявшие интересы предпринимателя. Сам платёж отправили ещё 25 января, уточнили в банке.
Первым об этом на vc.ru сообщил Борис Вишневский.
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Оооо это чуваки с отдела SWIFT переводов ТКС подключились к ответу, это их формат!
Деньги отправили. Выясняйте о поступлении у своего банка)
Будет двойная интрига, если у Спиридонова банк - Тинькофф
дождись ответа оператора или перезвоните позднее
Редкое мудачье там работает. Считай, в РФ только Райф для этого остался. Т со своим вечным 115 ФЗ и магическими неприемами платежа на той стороне может идти по адресу знаменитого корабля.
Заплатили 5%, но взяли эти же 5% комиссии за перевод?)
Просто у Потанина окулист лучше и он точно видит - отправили.
— Да?
— Алё!
— Да да?
— Ну как там с деньгами?
— А?
— Как с деньгами-то там?
— Чё с деньгами?
— Чё?
— Куда ты звонишь?
— Тебе звоню.
— Ты не заплатил!
— Ещё как заплатил!
— А зато мой папка твоего побьёт.
Может у кого-то со зрением и норма, но проблема не в нём.
ТОП комментарий 👏
За щекой смотрели?
а могли бы и в бок заточкой
Что-то Спиридонов дурочку включил. Как-будто последний человек в компании, не может прийти, в приоритете решить вопрос с экс-знакомыми
рашн бизнес as is
Типа платить по контракту, выкупать долю согласно закону, а основатель после этого начинает возмущаться не по делу? Что Олежа, что тут тоже.
Любила жаба гадюку
5% от нуля, получите распишитесь!
Новость как из золотых времён ЦП
Там видимо весь перевод на комиссию ушёл
ты кому звонишь
Тебе звоню
Тебе звоню
@Евгения Евсеева у меня дежавю
Он это говорил 28 января.
говорил, сейчас снова пожаловался. сейчас новость в том, что он продолжает говорить, что денег нет, а банк утверждает, что уже их отправил
он продолжает говорить, что денег нет, а банк продолжает говорить, но вы держитесь
завтра же день сурка
А можно кратко кто кого обманул и в чем тут цимус статьи ?
Статья на 5 абзацев, емаё
ну так и я прочитал и понял что один обиделся что у него купили что то и не получил деньги, а покупатель сказал что перевел деньги.
Так в чем там обман то - нет денег или товара ?
Тиньк выкупил клауд. Последние 5% были у CEO, он ожидал что при покупке он получит свои 5%, ему ничего не заплатили.
а тинек говорит что отправил бабки - кто то врет точно
Ды понятно. Мб отправили голубями, вот и идут) ну или не могут свифт ом отправить ведь СЕО где нибудь в нежружественной стране
Мне тоже не заплатили.. Где бабки.. Жду. 3%
Пф, просто перевод ещё не дошел, а он ноет уже!
Ну если он не пошёл в суд за этой суммой, а вместо этого написал тут статью, то видимо прав что-то требовать у него нет.
Ну хотя бы пусть ПП покажут.