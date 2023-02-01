Кратко. На почту пришла бумага, датированная 13 января, о выкупе банком «Тинькофф» моей доли в CloudPayments.

Небольшое лирическое отступление. Недавно был у окулиста, всё со зрением в порядке, но я в упор не вижу ни своих 5%, ни денег за них.

Честно говоря, я ожидал большего или хотя бы более изощрённых «маневров», но «Тинькофф» не стал придумывать велосипед и устроил 90-е в 2023-м.