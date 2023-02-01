Финансы
Прошлый волк

Сооснователь CloudPayments пожаловался, что «Тинькофф» не заплатил ему за 5% сервиса — банк ответил, что деньги отправил Статьи редакции

Средства переслали на счёт Дмитрия Спиридонова ещё 25 января.

  • Сооснователь CloudPayments Дмитрий Спиридонов рассказал в своём сообществе во «ВКонтакте», что до сих пор не получил от «Тинькофф» деньги за долю в 5% в сервисе — банк владеет ей с 20 января.

Кратко. На почту пришла бумага, датированная 13 января, о выкупе банком «Тинькофф» моей доли в CloudPayments.

Небольшое лирическое отступление. Недавно был у окулиста, всё со зрением в порядке, но я в упор не вижу ни своих 5%, ни денег за них.

Честно говоря, я ожидал большего или хотя бы более изощрённых «маневров», но «Тинькофф» не стал придумывать велосипед и устроил 90-е в 2023-м.

Дмитрий Спиридонов
  • Сам Спиридонов тогда заявил, что о передаче доли узнал только из новостей. Позже он уточнил, что банк имел право одобрить выкуп в одностороннем порядке. Стоимость своей доли он также не знает, но денег за неё он не получил.
  • Сейчас он пишет, что «старался нивелировать, но теперь принял решение»: «корпоративному конфликту и судам — быть».
  • В «Тинькофф» рассказали vc.ru, что все расчёты в рамках сделки произвели, а деньги отправили на счёт Спиридонова. А всей информацией располагают юристы, представлявшие интересы предпринимателя. Сам платёж отправили ещё 25 января, уточнили в банке.
Обновлено в 14:43. Спиридонов заявил, что заявление «Тинькофф» про переведённые деньги — это ложь. Сейчас юристы предпринимателя «прорабатывают, что он может публично показать в сторону своей правоты».

Первым об этом на vc.ru сообщил Борис Вишневский.

#новость #cloudpayments #тинькофф

1966 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
37 комментариев
Написать комментарий...
 Кирилл Виноградов

Оооо это чуваки с отдела SWIFT переводов ТКС подключились к ответу, это их формат!

Ответить
Развернуть ветку
Стас Иванов

Деньги отправили. Выясняйте о поступлении у своего банка)

Ответить
Развернуть ветку
Пабы старой Руси

Будет двойная интрига, если у Спиридонова банк - Тинькофф

Ответить
Развернуть ветку
Илья М

дождись ответа оператора или перезвоните позднее

Ответить
Развернуть ветку
Невкусно и грустно

Редкое мудачье там работает. Считай, в РФ только Райф для этого остался. Т со своим вечным 115 ФЗ и магическими неприемами платежа на той стороне может идти по адресу знаменитого корабля.

Ответить
Развернуть ветку
Love is

Заплатили 5%, но взяли эти же 5% комиссии за перевод?)

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин
Недавно был у окулиста, всё со зрением в порядке, но я в упор не вижу ни своих 5%, ни денег за них.

Просто у Потанина окулист лучше и он точно видит - отправили.

Ответить
Развернуть ветку
Артем Кашайкин

— Да?
— Алё!
— Да да?
— Ну как там с деньгами?
— А?
— Как с деньгами-то там?
— Чё с деньгами?
— Чё?
— Куда ты звонишь?
— Тебе звоню.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

— Ты не заплатил!
— Ещё как заплатил!
— А зато мой папка твоего побьёт.

Может у кого-то со зрением и норма, но проблема не в нём.

Ответить
Развернуть ветку
Evgeny Voronkov

ТОП комментарий 👏

Ответить
Развернуть ветку
MMT

За щекой смотрели?

Ответить
Развернуть ветку
Гениальный химик

а могли бы и в бок заточкой

Ответить
Развернуть ветку
Стас Иванов

Что-то Спиридонов дурочку включил. Как-будто последний человек в компании, не может прийти, в приоритете решить вопрос с экс-знакомыми

Ответить
Развернуть ветку
Aleks B

рашн бизнес as is

Ответить
Развернуть ветку
Alex

Типа платить по контракту, выкупать долю согласно закону, а основатель после этого начинает возмущаться не по делу? Что Олежа, что тут тоже.

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Dymov

Любила жаба гадюку

Ответить
Развернуть ветку
Artur Kuramshin

5% от нуля, получите распишитесь!

Ответить
Развернуть ветку
Пабы старой Руси

Новость как из золотых времён ЦП

Ответить
Развернуть ветку
Сергей И

Там видимо весь перевод на комиссию ушёл

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Вечерний
Ответить
Развернуть ветку
Aleks B

ты кому звонишь

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Вечерний

Тебе звоню

Ответить
Развернуть ветку
Kot Wild

Тебе звоню

Ответить
Развернуть ветку
Арабский Кирилл

@Евгения Евсеева у меня дежавю

Он это говорил 28 января.

Ответить
Развернуть ветку
Прошлый волк

говорил, сейчас снова пожаловался. сейчас новость в том, что он продолжает говорить, что денег нет, а банк утверждает, что уже их отправил

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Желтухин

он продолжает говорить, что денег нет, а банк продолжает говорить, но вы держитесь

Ответить
Развернуть ветку
Гениальный химик

завтра же день сурка

Ответить
Развернуть ветку
VikGrig

А можно кратко кто кого обманул и в чем тут цимус статьи ?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Вечерний

Статья на 5 абзацев, емаё

Ответить
Развернуть ветку
VikGrig

ну так и я прочитал и понял что один обиделся что у него купили что то и не получил деньги, а покупатель сказал что перевел деньги.
Так в чем там обман то - нет денег или товара ?

Ответить
Развернуть ветку
Никита

Тиньк выкупил клауд. Последние 5% были у CEO, он ожидал что при покупке он получит свои 5%, ему ничего не заплатили.

Ответить
Развернуть ветку
VikGrig

а тинек говорит что отправил бабки - кто то врет точно

Ответить
Развернуть ветку
Никита

Ды понятно. Мб отправили голубями, вот и идут) ну или не могут свифт ом отправить ведь СЕО где нибудь в нежружественной стране

Ответить
Развернуть ветку
Ульрих фон Лихтенштейн

Мне тоже не заплатили.. Где бабки.. Жду. 3%

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

Пф, просто перевод ещё не дошел, а он ноет уже!

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Golubev

Ну если он не пошёл в суд за этой суммой, а вместо этого написал тут статью, то видимо прав что-то требовать у него нет.

Ответить
Развернуть ветку
Stas Sokolov

Ну хотя бы пусть ПП покажут.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 37 комментариев
null