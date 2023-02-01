Правительственная комиссия согласовала продажу «Билайна» местному менеджменту — РБК Статьи редакции
До этого против сделки выступили ЦБ, Минфин и Минэкономики.
- Правкомиссия одобрила продажу «Вымпелкома» телекоммуникационным холдингом Veon российскому менеджменту, сообщили источники РБК.
- Владелец «Билайна» Veon объявил, что группа топ-менеджеров компании во главе с гендиректором Александром Торбаховым заключила соглашение о выкупе её российского бизнеса, в ноябре 2022 года. Закрыть сделку на 130 млрд рублей планировали к середине 2023 года. Как пояснял источник «Ъ», часть средств предназначалась для погашения долга Veon по евробондам, а часть — самому холдингу.
- В декабре 2022 года «Интерафкс» сообщил, что ЗАО «Лидер» в обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании с Veon около 1,7 млрд рублей долга по облигациям. Компания также подала ходатайство о запрете продажи «Вымпелкома» российскому менеджменту, без включения в условия сделки гарантий выплат российским владельцам облигаций Veon — суд отказал.
- 27 января 2023 года правительственная комиссия отказалась согласовывать сделку,. Против её конфигурации тогда выступили ЦБ, Минфин и Минэкономики. Теперь, как отметил один из источников, «учтены замечания, что все держатели бондов должны получить равные условия».
480 просмотров
Интересно, откуда у наемных менеджеров 2 ляда баксов? В карты выиграли или в лотерею?
Скоро за такой вопрос можно будет присесть или иноагента получить
Не надо, дяденька, я больше не буду
Ахаха....
130...
Нашли. Шли и нашли. С ними часто такое случается.
Оперативно порешали, только-только против были. Видимо, "уладили".Группа топ-менеджеров
Прям новая группировка
Билайновские
БиТоп
Жаль. Скоро ростелеком всех купит и всё на этом.
Вы сами ответили
Выслужились топ менеджеры рбк, будущие главы всяких министерств правды)