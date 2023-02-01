Финансы
Счастливый цвет

Правительственная комиссия согласовала продажу «Билайна» местному менеджменту — РБК Статьи редакции

До этого против сделки выступили ЦБ, Минфин и Минэкономики.

  • Правкомиссия одобрила продажу «Вымпелкома» телекоммуникационным холдингом Veon российскому менеджменту, сообщили источники РБК.
  • Владелец «Билайна» Veon объявил, что группа топ-менеджеров компании во главе с гендиректором Александром Торбаховым заключила соглашение о выкупе её российского бизнеса, в ноябре 2022 года. Закрыть сделку на 130 млрд рублей планировали к середине 2023 года. Как пояснял источник «Ъ», часть средств предназначалась для погашения долга Veon по евробондам, а часть — самому холдингу.
  • В декабре 2022 года «Интерафкс» сообщил, что ЗАО «Лидер» в обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании с Veon около 1,7 млрд рублей долга по облигациям. Компания также подала ходатайство о запрете продажи «Вымпелкома» российскому менеджменту, без включения в условия сделки гарантий выплат российским владельцам облигаций Veon — суд отказал.
  • 27 января 2023 года правительственная комиссия отказалась согласовывать сделку,. Против её конфигурации тогда выступили ЦБ, Минфин и Минэкономики. Теперь, как отметил один из источников, «учтены замечания, что все держатели бондов должны получить равные условия».

#новость #вымпелком

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12 комментариев
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 Вася Пражкин

Интересно, откуда у наемных менеджеров 2 ляда баксов? В карты выиграли или в лотерею?

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Дмитрий Самохин

Скоро за такой вопрос можно будет присесть или иноагента получить

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Вася Пражкин

Не надо, дяденька, я больше не буду

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Дмитрий Самохин

Ахаха....

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Sergei Fedostsev

130...

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Вадим Д.

Нашли. Шли и нашли. С ними часто такое случается.

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Вадим Д.

Оперативно порешали, только-только против были. Видимо, "уладили".

Группа топ-менеджеров

Прям новая группировка

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Иван Поварёшкин

Билайновские

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Иван Серик

БиТоп

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Алексей Тюшняков

Жаль. Скоро ростелеком всех купит и всё на этом.

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Alex McAvoy
наемных

Вы сами ответили

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Paul Brezcuu

Выслужились топ менеджеры рбк, будущие главы всяких министерств правды)

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