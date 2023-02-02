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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 2 февраля: доллар — 70,12 рубля, евро — 76,22 рубля.

Курсы на Мосбирже на 08:00 мск: доллар — 70,1, рубль, евро — 77,07 рубля.

Курсы на Forex на 08:10 мск: доллар — 70,05 рубля, евро — 77,06 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72,7 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 75,63 рубля, евро — по 82,91 рубля.

Кто и как адаптируется

Собственники крупных ТЦ, оставшись без ключевых арендаторов после ухода из России западных брендов, решили заменить их магазинами собственных марок. Так, структуры «Киевской площади» Года Нисанова и Зараха Илиева, владельцев торговой недвижимости, планируют запуск нового бренда женской одежды Inni. Аналогичные планы есть и у ГК «Ташир», узнал «Ъ».

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил продлить сроки действия трудовых патентов мигрантов и ввести механизм реабилитации высланных иностранных сотрудников по ходатайству работодателей.

МТС в 2023 году начнёт производство в России сенсорной мультимедийной системы с навигацией для машин. Раньше подобные устройства выпускал «Яндекс», но прекратил их продажи. Системы от МТС тестируют «Соллерс» и «Моторинвест», а в последнем даже говорят об их серийном использовании.

«Лаборатория Касперского» разрабатывает маркетплейс приложений под ОС KasperskyOS. Он будет ориентирован на корпоративных заказчиков и промышленные предприятия.

Основатель крупнейшего производителя мясных и молочных органических продуктов «АгриВолга», владелец группы компаний «Агранта» и гeндиректор «Васта Дискавери» Сергей Бачин планирует создать бизнес по управлению отелями под собственными брендами. Бренд «Васта» предложат пятизвездочным отелям, если западные отельеры уйдут и их гостиницы останутся бесхозными.

Какие есть проблемы и трудности

Производители молочных продуктов всерьёз обеспокоены зависимостью отрасли от импорта ферментов. Сейчас в России практически нет биофабрик, которые могут производить необходимые для производства кисломолочной продукции и сыроделия закваски, заявил РБК Сергей Бачин.

Контекст

Российские онлайн-сервисы знакомств в 2022 году смогли увеличить аудиторию за счет ухода иностранных конкурентов: «Мамба» говорит о росте на 20%, «Теамо» — на 30%, «VK Знакомства» — на 73%. Но всерьёз заработать на новых клиентах им не удалось из-за проблем с приёмом платежей в App Store и Google Play, а также ограничений на рекламу.