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Финансы
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День 344: владельцы ТЦ хотят открывать магазины под собственными брендами вместо ушедших из России Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 2 февраля: доллар — 70,12 рубля, евро — 76,22 рубля.

Курсы на Мосбирже на 08:00 мск: доллар — 70,1, рубль, евро — 77,07 рубля.

Курсы на Forex на 08:10 мск: доллар — 70,05 рубля, евро — 77,06 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72,7 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 75,63 рубля, евро — по 82,91 рубля.

Кто и как адаптируется

Собственники крупных ТЦ, оставшись без ключевых арендаторов после ухода из России западных брендов, решили заменить их магазинами собственных марок. Так, структуры «Киевской площади» Года Нисанова и Зараха Илиева, владельцев торговой недвижимости, планируют запуск нового бренда женской одежды Inni. Аналогичные планы есть и у ГК «Ташир», узнал «Ъ».

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил продлить сроки действия трудовых патентов мигрантов и ввести механизм реабилитации высланных иностранных сотрудников по ходатайству работодателей.

Купить рекламу Отключить

МТС в 2023 году начнёт производство в России сенсорной мультимедийной системы с навигацией для машин. Раньше подобные устройства выпускал «Яндекс», но прекратил их продажи. Системы от МТС тестируют «Соллерс» и «Моторинвест», а в последнем даже говорят об их серийном использовании.

«Лаборатория Касперского» разрабатывает маркетплейс приложений под ОС KasperskyOS. Он будет ориентирован на корпоративных заказчиков и промышленные предприятия.

Основатель крупнейшего производителя мясных и молочных органических продуктов «АгриВолга», владелец группы компаний «Агранта» и гeндиректор «Васта Дискавери» Сергей Бачин планирует создать бизнес по управлению отелями под собственными брендами. Бренд «Васта» предложат пятизвездочным отелям, если западные отельеры уйдут и их гостиницы останутся бесхозными.

Какие есть проблемы и трудности

Производители молочных продуктов всерьёз обеспокоены зависимостью отрасли от импорта ферментов. Сейчас в России практически нет биофабрик, которые могут производить необходимые для производства кисломолочной продукции и сыроделия закваски, заявил РБК Сергей Бачин.

Контекст

Российские онлайн-сервисы знакомств в 2022 году смогли увеличить аудиторию за счет ухода иностранных конкурентов: «Мамба» говорит о росте на 20%, «Теамо» — на 30%, «VK Знакомства» — на 73%. Но всерьёз заработать на новых клиентах им не удалось из-за проблем с приёмом платежей в App Store и Google Play, а также ограничений на рекламу.

Новости предыдущего дня, 1 февраля — здесь.

#новость

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62 комментария
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 Временной единорожек88

Блин, у нас даже дрожжей своих нет, но мы желаем в самолёты.

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Мурад Муртазалиев

Не надо путать теплое с мягким.
Дрожжей нет сейчас.
А самолёты мы будем делать свои потом)

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4 комментария
Leonid Bushuev

Девушка, твой сарказм был бы уместен, если бы мы например в космос до сих пор не могли :)
Я к тому, что в авиацию мы сможем, деваться некуда. Вопрос конечно в технологичности этих самолетов.
Всё хорошо будет, не переживай :)

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15 комментариев
Александр Привалов

Вот именно, не надо путать дрожжевое тесто со слоёным. Не обязательно иметь унитаз в доме, чтобы отправиться на марс.

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Pav 89989

Да все уже, этот формат умирает. Снести их лучше и сделать на их месте, например, парки

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Leonid Bushuev

парки как таковые не приносят денег. к сожалению.
с другой стороны, Москва один из самых зеленых городов мира, и к сожалению, большинство парков не освоено до конца. я не против наплодить еще скверов вместо ТЦ, но мне кажется, с точки зрения экономики, лучше освоить то что уже есть.
а из ТЦ нужен другой формат, безусловно. развлекательный. но какой? кинотеатры умирают, ТЦ тоже. что остается?

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3 комментария
Александр Привалов

Идеально! И там уже палатки с одеждой...

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1 комментарий
Dimitri

У меня тут недалеко новый ТК который до 2022 был популярным и достаточно красивым с многими мировыми брендами. Сейчас половина брендов закрылись, зато теперь стоят продавцы посреди ТК как на базаре и продают индийские платья. Это просто пи**ец какой-то.

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Макс Бруквин

Все циклично. Новый черкизон.
Или мы думаем что неожиданно эти "новые бренды" будут похожи на одежду?)
Жду бейсболку "california"))

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7 комментариев
Там Тамыч

А бабушка,бабушка там одну картофелину покупала?

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Вадим Д.

Новые бренды — в каждом ТЦ свои: неповторимые, неизвестные.
Трудовой патент 2 или «Возвращение мигрантов».
Поговаривают, что МТС подхватил вирус "производства" всякого. Возможно даже серийного.
Каспер напоминает, что KasperskyOS есть и готовит маркетплейс приложений.
Агроиволга полна новых идей и решений.
Заквасок всё меньше, биофабрик нет, сыр под угрозой исчезновения!
Знакомства в РФ сервисах множатся, но они бесплатные, это ли не благодать?

Хорошего дня 🤘🏻

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Егор Егоров

У тебя лучше анонс получился))

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Андрей Вечерний

Забыли добавить, что сегодня день нового расследования от Вечернего

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Вадим Д.

Точка будет поставлена? Или там жирное многоточие? (-:

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1 комментарий
Железный Макс

Новости:
- "Собственники ТЦ, оставшись без ключевых арендаторов после ухода из России западных брендов, решили заменить их магазинами собственных марок"
- "Основатель производителя мясных и молочных органических продуктов «АгриВолга», Сергей Бачин планирует создать бизнес по управлению отелями под собственными брендами. Бренд «Васта» предложат пятизвездочным отелям, если западные отельеры уйдут и их гостиницы останутся бесхозными."

Все успешные, могут любой бизнес поднять с нуля и т.д.
Глядя на это, вспоминаю Кубу, где тоже думали, вот сейчас возьмём все в свои руки, выгоним капиталистов и заживём!

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Временной единорожек88

зато там вкусно и недорого. Было.

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Там Тамыч

А могли быть как Гаити соседнее.

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1 комментарий
Сергей Подоляк

Скоро в каждом тц Москвы

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Невкусно и грустно
Так, структуры «Киевской площади» Года Нисанова и Зараха Илиева, владельцев торговой недвижимости, планируют запуск нового бренда женской одежды Inni. Аналогичные планы есть и у ГК «Ташир», узнал «Ъ».

Как бы очередная армяно-азербайджанская война не случилась (только теперь в Москве)

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Слегка Придурковатый

МТС, смотрю, бабок некуда девать. То сотню миллионов баксов выкидывают на нахуй никому ненужную и заведомо провальную метавселенную, теперь вот на китайские автомагнитолы неизвестно сколько.

Но цены на тарифы для клиентов снижать они, конечно, не будут, даже если ФАС этого требует.

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Сергей Степанов

предположил, что контора наркотой или оружием приторговывает. они всегда сливают космические бабки.такой бизнес должен был обнулиться через пол года с открытия

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Егор Егоров

Они с 01.02 ещё и комиссию 1% с платежей придумали брать

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Вадим Д.

То есть АгриВолга будет ждать, пока владельцы побросают пятизвёздочные гостиницы, захватит их и назовёт Васта.
Отличный план!

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Абырвалг Абырвалг

Год прошел, а все "они хотят".
Уже оскомину набило будущее время.

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VikGrig

Новость в МТС Авто конечно умиляет :)
Источник говорит о ввозе китайский экземпляров.

Согласно реестру деклараций о соответствии ЕАЭС, «Коагент Рус» в августе 2022 года оформил документы на ввоз 120 «автомобильных многофункциональных магнитол» из КНР. В октябре МТС выкупил разработчика навигационных систем для автомобилей «Навител»
https://www.kommersant.ru/doc/5798524

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Слегка Придурковатый

"...работа устройств на базе сервиса «Навител» пока оставляет желать лучшего — система не сразу подключается и зависает"

Кто бы сомневался.

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Энтони Лавджой

Да нет никакой замены. Взяли название какое-то не пойми и обмазали прилавки низкосортным вонючим калом.

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Там Тамыч

Смотрю вы в сортах кала разбираетесь,а чего еще есть и высокосортный?

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

(задумчиво)

Интересно, а высокосортный кал тоже вонючий?

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