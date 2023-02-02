День 344: владельцы ТЦ хотят открывать магазины под собственными брендами вместо ушедших из России Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 2 февраля: доллар — 70,12 рубля, евро — 76,22 рубля.
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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 75,63 рубля, евро — по 82,91 рубля.
Кто и как адаптируется
Собственники крупных ТЦ, оставшись без ключевых арендаторов после ухода из России западных брендов, решили заменить их магазинами собственных марок. Так, структуры «Киевской площади» Года Нисанова и Зараха Илиева, владельцев торговой недвижимости, планируют запуск нового бренда женской одежды Inni. Аналогичные планы есть и у ГК «Ташир», узнал «Ъ».
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил продлить сроки действия трудовых патентов мигрантов и ввести механизм реабилитации высланных иностранных сотрудников по ходатайству работодателей.
МТС в 2023 году начнёт производство в России сенсорной мультимедийной системы с навигацией для машин. Раньше подобные устройства выпускал «Яндекс», но прекратил их продажи. Системы от МТС тестируют «Соллерс» и «Моторинвест», а в последнем даже говорят об их серийном использовании.
«Лаборатория Касперского» разрабатывает маркетплейс приложений под ОС KasperskyOS. Он будет ориентирован на корпоративных заказчиков и промышленные предприятия.
Основатель крупнейшего производителя мясных и молочных органических продуктов «АгриВолга», владелец группы компаний «Агранта» и гeндиректор «Васта Дискавери» Сергей Бачин планирует создать бизнес по управлению отелями под собственными брендами. Бренд «Васта» предложат пятизвездочным отелям, если западные отельеры уйдут и их гостиницы останутся бесхозными.
Какие есть проблемы и трудности
Производители молочных продуктов всерьёз обеспокоены зависимостью отрасли от импорта ферментов. Сейчас в России практически нет биофабрик, которые могут производить необходимые для производства кисломолочной продукции и сыроделия закваски, заявил РБК Сергей Бачин.
Контекст
Российские онлайн-сервисы знакомств в 2022 году смогли увеличить аудиторию за счет ухода иностранных конкурентов: «Мамба» говорит о росте на 20%, «Теамо» — на 30%, «VK Знакомства» — на 73%. Но всерьёз заработать на новых клиентах им не удалось из-за проблем с приёмом платежей в App Store и Google Play, а также ограничений на рекламу.
Новости предыдущего дня, 1 февраля — здесь.
Блин, у нас даже дрожжей своих нет, но мы желаем в самолёты.
Не надо путать теплое с мягким.
Дрожжей нет сейчас.
А самолёты мы будем делать свои потом)
Девушка, твой сарказм был бы уместен, если бы мы например в космос до сих пор не могли :)
Я к тому, что в авиацию мы сможем, деваться некуда. Вопрос конечно в технологичности этих самолетов.
Всё хорошо будет, не переживай :)
Вот именно, не надо путать дрожжевое тесто со слоёным. Не обязательно иметь унитаз в доме, чтобы отправиться на марс.
Да все уже, этот формат умирает. Снести их лучше и сделать на их месте, например, парки
парки как таковые не приносят денег. к сожалению.
с другой стороны, Москва один из самых зеленых городов мира, и к сожалению, большинство парков не освоено до конца. я не против наплодить еще скверов вместо ТЦ, но мне кажется, с точки зрения экономики, лучше освоить то что уже есть.
а из ТЦ нужен другой формат, безусловно. развлекательный. но какой? кинотеатры умирают, ТЦ тоже. что остается?
Идеально! И там уже палатки с одеждой...
У меня тут недалеко новый ТК который до 2022 был популярным и достаточно красивым с многими мировыми брендами. Сейчас половина брендов закрылись, зато теперь стоят продавцы посреди ТК как на базаре и продают индийские платья. Это просто пи**ец какой-то.
Все циклично. Новый черкизон.
Или мы думаем что неожиданно эти "новые бренды" будут похожи на одежду?)
Жду бейсболку "california"))
А бабушка,бабушка там одну картофелину покупала?
Новые бренды — в каждом ТЦ свои: неповторимые, неизвестные.
Трудовой патент 2 или «Возвращение мигрантов».
Поговаривают, что МТС подхватил вирус "производства" всякого. Возможно даже серийного.
Каспер напоминает, что KasperskyOS есть и готовит маркетплейс приложений.
Агроиволга полна новых идей и решений.
Заквасок всё меньше, биофабрик нет, сыр под угрозой исчезновения!
Знакомства в РФ сервисах множатся, но они бесплатные, это ли не благодать?
Хорошего дня 🤘🏻
У тебя лучше анонс получился))
Забыли добавить, что сегодня день нового расследования от Вечернего
Точка будет поставлена? Или там жирное многоточие? (-:
Новости:
- "Собственники ТЦ, оставшись без ключевых арендаторов после ухода из России западных брендов, решили заменить их магазинами собственных марок"
- "Основатель производителя мясных и молочных органических продуктов «АгриВолга», Сергей Бачин планирует создать бизнес по управлению отелями под собственными брендами. Бренд «Васта» предложат пятизвездочным отелям, если западные отельеры уйдут и их гостиницы останутся бесхозными."
Все успешные, могут любой бизнес поднять с нуля и т.д.
Глядя на это, вспоминаю Кубу, где тоже думали, вот сейчас возьмём все в свои руки, выгоним капиталистов и заживём!
зато там вкусно и недорого. Было.
А могли быть как Гаити соседнее.
Скоро в каждом тц Москвы
Как бы очередная армяно-азербайджанская война не случилась (только теперь в Москве)
МТС, смотрю, бабок некуда девать. То сотню миллионов баксов выкидывают на нахуй никому ненужную и заведомо провальную метавселенную, теперь вот на китайские автомагнитолы неизвестно сколько.
Но цены на тарифы для клиентов снижать они, конечно, не будут, даже если ФАС этого требует.
предположил, что контора наркотой или оружием приторговывает. они всегда сливают космические бабки.такой бизнес должен был обнулиться через пол года с открытия
Они с 01.02 ещё и комиссию 1% с платежей придумали брать
То есть АгриВолга будет ждать, пока владельцы побросают пятизвёздочные гостиницы, захватит их и назовёт Васта.
Отличный план!
Год прошел, а все "они хотят".
Уже оскомину набило будущее время.
Новость в МТС Авто конечно умиляет :)
Источник говорит о ввозе китайский экземпляров.
Согласно реестру деклараций о соответствии ЕАЭС, «Коагент Рус» в августе 2022 года оформил документы на ввоз 120 «автомобильных многофункциональных магнитол» из КНР. В октябре МТС выкупил разработчика навигационных систем для автомобилей «Навител»
https://www.kommersant.ru/doc/5798524
"...работа устройств на базе сервиса «Навител» пока оставляет желать лучшего — система не сразу подключается и зависает"
Кто бы сомневался.
Да нет никакой замены. Взяли название какое-то не пойми и обмазали прилавки низкосортным вонючим калом.
Смотрю вы в сортах кала разбираетесь,а чего еще есть и высокосортный?
(задумчиво)
Интересно, а высокосортный кал тоже вонючий?