Финансы
Прохладный утюг

Отчёт Meta* за квартал: Цукерберг обещал посвятить год «эффективности», но расходы на метавселенную сокращать не станет Статьи редакции

Акции компании выросли на 20% после закрытия торгов.

  • Выручка Meta* в четвёртом квартале 2022 года упала на 4% год к году и составила $32,2 млрд, чистая прибыль сократилась на 55% — до $4,7 млрд, говорится в отчётности компании.
  • Ежедневное количество активных пользователей Facebook* достигло 2 млрд (на 4% больше год к году), количество активных пользователей в месяц на 31 декабря составило 2,96 млрд (+2%).
  • Количество показов рекламы в приложениях компании увеличилось на 23%, а средняя цена за объявление снизилась на 22%.
  • На 31 декабря 2022 года в Meta* работали около 86,5 тысяч человек — это на 20% больше, чем годом ранее. Эти данные включают большинство из примерно 11 тысяч сотрудников, которых компания уволила. К концу первого квартала 2023-го они не будут отражаться в отчётности.
  • Марк Цукерберг на звонке с инвесторами и аналитиками также обещал, что Meta* уволит некоторых менеджеров среднего звена, чтобы быстрее принимать решения. Он добавил, что компания будет активно закрывать неприоритетные проекты и те, что «не работают».
  • Цукерберг во многом говорит инвесторам то, что они хотят услышать, отмечает CNBC, — признаёт, что компания раздулась и нуждается в большей финансовой дисциплине. На фоне отчётности акции Meta* выросли на 20% после закрытия торгов при том, что в 2022-м бумаги потеряли около 70% стоимости.
  • Однако компания продолжает терять деньги на подразделении виртуальной реальности Reality Labs: за год расходы составили $13,7 млрд. Топ-менеджеры сообщили, что сокращать это подразделение в ближайшее время не планируют, а Цукерберг по-прежнему видит в нём будущее.
Марк Цукерберг / CNBC

*Meta, владеющая Facebook и Instagam, признана экстремистской в России.

#новость #meta

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16 комментариев
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 Вадим Д.
компания будет активно закрывать неприоритетные проекты и те, что «не работают»

Но не "метавселенную". Назло мамке уши отморожу.

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Красный Пахарь

Цукенберг просто верит в свое дело

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Dmitriy Islamov
Цукерберг обещал посвятить год «эффективности»

Да надо просто запретить сотрудникам сидеть в соцсетях и делов-то

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Sergei Fedostsev

В FB?

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Alexey QuQu

Ой дурачек

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Sergio Molotkoni

Они через вселенную эту, просто бабки отмывают 😂 вот чувствую

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Случайные фотографии

Ну Маску наверное тоже в их американском ВЦ писали космос спутнике отмыв выдумке.

Пока не вложишся никаких результатов то не будет, а потом комментаторы сами переобуются

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Денис Мартынов

ждем еще сокращения

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К М

Отличная новость, надо дорабатывать метавселенную. Марк красава

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Геннадий Петраков

Хаха. В целом получается, что так

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Дмитрий Лукашов

Ну и зря вы хейтите метавселенную. Openai с 2015 года делает нейросетки, а сейчас я через нее служебные записки пишу и комментарии с документацией к коду. Дайте Мете ещё лет пять и возможно будет что-то стоящее.

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Джошуа

обещал посвятить год «эффективности» - ох уж эти обещания.
Но так как цукер мне заблокировал всего 1 аккаунт просто так, то я ему ничего не пожелаю

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Симбат Аракелян

По-моему людям нужен цифровой детокс, а не наоборот

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Глеб Буряков

столько говорят про метавселенную Цукерберга, мне уже интересно посмотреть на это и что будут говорить когда ожидания не оправдаются

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Vilent

Гении тоже ошибаются) Что там такого должно быть в его метавселенной, если даже качественный виртуальный мир с общением в том же GTA RP не затягивает большое количество людей надолго.

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Giraffe

Цукер просто увидел новость, что МТС уже наступает на пятки в создании метавселенной

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