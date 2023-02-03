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Финансы
Длинный ихтиандр

День 345: Danone продаст 75% бизнеса в России, сеть люксовой одежды Paul Smith ушла из страны Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 3 февраля: доллар — 70,04 рубля, евро — 76,95 рубля.

Курсы на Мосбирже на 08:03 мск: доллар — 70,39 рубля, евро — 76,78 рубля.

Курсы на Forex на 08:15 мск: доллар — 70,26 рубля, евро — 76,68 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72,96 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 75,77 рубля, евро — по 82,54 рубля.

Кто и как адаптируется

Французская Danone предложила инвесторам от 75% своих активов с возможностью обратного выкупа, узнал «Коммерсантъ». Компания собирается сохранить долю и место в совете директоров российского подразделения. По данным источников газеты, в сделку войдут только российские марки Danone, в их числе — «Простоквашино», «Растишка», «Тёма».

Инвесткомпания из Армении Armbrok стала предлагать депозитарные расписки российских компаний, которые ранее торговались на западных биржах и входили в портфели глобальных банков и инвестфондов. Такой формат продажи позволяет крупным держателям, списавшим эти бумаги «в ноль» из-за санкций, заработать на них хоть что-то, а российским инвесторам — рискнуть и купить акции с большим дисконтом в расчете на перевод их в российскую инфраструктуру в будущем.

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В России стали чаще появляться упаковки молока, на которых производители указывают вес в 1 кг. Эксперты считают это маркетинговым ходом, чтобы незаметно для покупателей уменьшить объем продукта в условиях подорожания сырья.

Какие есть проблемы и трудности

Сеть люксовой брендовой одежды Paul Smith объявила о прекращении работы в России.

Контекст

«Ъ» узнал сумму, за которую структуры Виктора Харитонина приобрели единственного производителя мелованного картона в России ООО «Кама» — она составила 36 млрд рублей. Из них 15 млрд рублей — стоимость активов предприятия, 21 млрд рублей — долг компании перед банком «Открытие», средства которого привлекались на развитие производства.

Российские дизайн-центры микроэлектроники в разы увеличили годовую выручку за счет ажиотажного спроса на отечественные компоненты, говорят в профильных ассоциациях и подтверждают участники рынка. Но направить средства на производство новых партий на зарубежных производствах они не могут из-за санкций.

Вадим Верещагин, гендиректор крупнейшего в России кинопрокатчика — компании «Централ партнершип» — в интервью «Ведомостям» рассказал о рекордах «Чебурашки», а также настоящем и будущем отечественной киноиндустрии.

Новости предыдущего дня, 2 февраля — здесь.

#новость

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74 комментария
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 Вадим Д.

Ммм, Danone.
Армянская инвесткомпания хоть что-то предлагает. Россияне могут рискнуть, но это как всегда с армянами.
1 кг молока. На всех полках страны.
Ещё одна люксовая сеть прекратила работу в РФ. Немногте о ней и знали, немногие и взгрустнут.
Картонная монополия обошлась Харитонину в 36 лярдов ₽.
Дизайн-центры электроники нехило заработали, но новых партий не будет: санкции-с.
Верещагин рапортует о рекордах Чебурашки. Штош.

С пятницей 🤘🏻

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Невкусно и грустно
Армянская инвесткомпания
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3 комментария
Stanislav Zley

Как бы уже очень давно молоко привесу продают. Вообще не новость. Литр молока не купить уже лет 10. Начала это еще компания Вим Биль Дам. Обратите внимание на упаковку, там написано в граммах.

Кстати масло подсолнечное тоже.

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1 комментарий
God Damn

Тексты ты генеришь чат джпт отдыхает

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1 комментарий
Вадим Д.

Маркетологи взяли новый уровень: молоко продают килограммами.

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Верный Орзэмэс

И не только килограмми, и не только молоко..

- Сыроподобный продукт.
- Пивной напиток.
- Винный напиток.
- Сокосодержащий напиток.
- Восстановленное молоко, идентичное натуральному.
- Чипсы со вкусом картошки.
- Колбасный продукт.
- Икра имитированная.
Достижения современной маркетологии, бл&ть..

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8 комментариев
Ale K

Кубометрами

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5 комментариев
Ivan. Zakladka
Французская Danone предложила инвесторам от 75% своих активов с возможностью обратного выкупа
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iDark Ogr

Вообщем 24 февраля это новый год теперь, скоро перенесут с 1 января

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Михаил Столяров

Что такое "вообщем"?

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8 комментариев
Верный Орзэмэс

Начало начал, я бы сказал.. Новая эпоха.

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1 комментарий
Розовый теркин30см
Российские дизайн-центры микроэлектроники в разы увеличили годовую выручку за счет ажиотажного спроса на отечественные компоненты, говорят в профильных ассоциациях и подтверждают участники рынка. Но направить средства на производство новых партий на зарубежных производствах они не могут из-за санкций.

Как перестать смеяться с вопросом про сколько денег отмыли, но с микроэлектроникой по-прежнему?

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Слегка Придурковатый

"В России стали чаще появляться упаковки молока, на которых производители указывают вес в 1 кг"

Принципиально не покупаю пиво в бутылках объёмом 0,45, 0,43 и т.п. И молоко, где меньше литра.

Боже, как мы докатились до таких времён, когда сегодня практически все местные производители пива, за исключением некоторых локальных, вместо поллитра заливают меньше. Только КиБ с его экспортом и спасает. И разливуха.

Взять бы да уебать по башке всех этих маркетологов, которые внедрили эту сраную шринкфляцию.

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Игорь Протасов

Зато можно заявлять, что цены почти не растут.
Еще мне нравится, когда цены за 100 грамм указывают. Тоже, похоже, чтобы не пугать сразу

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2 комментария
Мурад Муртазалиев

Сейчас появится ватники, которые расскажут тебе про шринкфляцию в загнивающей омерике

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2 комментария
Юрий Хачецуков

А как насчет американских 0,33 и 0,25?

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1 комментарий
Мурад Муртазалиев
Вадим Верещагин: «Голливуд подарил нам просто сумасшедший шанс»

Или Вадим нас обманывает, или нас обманывают кинотеатры, которые загибаются

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Станислав Киселёв

Одно другому не мешает. Для одних может быть большой рост(эффект низкой базы), а для других - страшный недостаток посещаемости т.к. контента привлекающего им не хватает и комплексно продажи билетов резко упали. И оба будут при этом правы. Банально, если в компании где я работаю продажи на один товар увеличатся в сотню раз, а на остальные обвалится в несколько раз - компанию ждёт банкротство т.к. этот одиночный всплеск одного товара кассу необходимую не сделает.

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2 комментария
Сергей Перевозчиков

«Данон»-то конкретно проржавел

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Кирилл Нузалиев

Ну все, рашка, докатились. Очередной прорыв. Теперь ни молока нормального вам не видать, ни творога, ни сметанки. Потому что вы страна-бензоколонка. Ну квас останется, ахаха

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Слегка Придурковатый

Страна-квасоколонка.

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8 комментариев
Игорь Протасов

Но насчет кваса это не точно

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Джошуа

Насчёт кваса тоже всё неясно. Чуть больше 10 лет назад я выгружал материал с одной фуры, и там жутко пахло квасом, стали спрашивать у водилы откуда запах такой? Он сказал что в канистрах концентрат кваса из германии (страну не помню точно). Нету кваса настоящего, только из химической ерунды.

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1 комментарий
Олег Бринц

Как маркировка объема реализуемой молочной продукции влияет на его качество?..

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Nikolay Vavilov

Нытик думать не умеет, у нытика майндсет ватника - "все пропала"
Производство молока в России в 2022 году составило 32,6 млн тонн против 32,3 млн тонн в 2021 году.

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Роман Костенко

Может чего-то не понимаю, стоимость активов Кама 15млрд, долг перед открытием 21 млрд на развитие производства, т.е в том числе этих же активов

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Андрей Мельник

Ну а чего тут не понимать? Очередной распил видимо. Хотя, полмиллиарда баксов за Каму - это не так и много, с учётом того, что у них заказов сейчас более чем.

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1 комментарий
Юрий Б.
Вычислим объем, который будет занимать один килограмм молока: V = m / ro = 1 / 1030 = 0,00097 кубических метров или 0,97 кубических дециметров

Мы думали, что молоко в существующих упаковках по 950 мл это хуже, чем планируемые 970 мл. Станет лучше?

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Игорь Протасов

Может там упаковки по полкило :)

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1 комментарий
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