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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 3 февраля: доллар — 70,04 рубля, евро — 76,95 рубля.

Курсы на Мосбирже на 08:03 мск: доллар — 70,39 рубля, евро — 76,78 рубля.

Курсы на Forex на 08:15 мск: доллар — 70,26 рубля, евро — 76,68 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72,96 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 75,77 рубля, евро — по 82,54 рубля.

Кто и как адаптируется

Французская Danone предложила инвесторам от 75% своих активов с возможностью обратного выкупа, узнал «Коммерсантъ». Компания собирается сохранить долю и место в совете директоров российского подразделения. По данным источников газеты, в сделку войдут только российские марки Danone, в их числе — «Простоквашино», «Растишка», «Тёма».

Инвесткомпания из Армении Armbrok стала предлагать депозитарные расписки российских компаний, которые ранее торговались на западных биржах и входили в портфели глобальных банков и инвестфондов. Такой формат продажи позволяет крупным держателям, списавшим эти бумаги «в ноль» из-за санкций, заработать на них хоть что-то, а российским инвесторам — рискнуть и купить акции с большим дисконтом в расчете на перевод их в российскую инфраструктуру в будущем.

В России стали чаще появляться упаковки молока, на которых производители указывают вес в 1 кг. Эксперты считают это маркетинговым ходом, чтобы незаметно для покупателей уменьшить объем продукта в условиях подорожания сырья.

Какие есть проблемы и трудности

Сеть люксовой брендовой одежды Paul Smith объявила о прекращении работы в России.

Контекст

«Ъ» узнал сумму, за которую структуры Виктора Харитонина приобрели единственного производителя мелованного картона в России ООО «Кама» — она составила 36 млрд рублей. Из них 15 млрд рублей — стоимость активов предприятия, 21 млрд рублей — долг компании перед банком «Открытие», средства которого привлекались на развитие производства.

Российские дизайн-центры микроэлектроники в разы увеличили годовую выручку за счет ажиотажного спроса на отечественные компоненты, говорят в профильных ассоциациях и подтверждают участники рынка. Но направить средства на производство новых партий на зарубежных производствах они не могут из-за санкций.

Вадим Верещагин, гендиректор крупнейшего в России кинопрокатчика — компании «Централ партнершип» — в интервью «Ведомостям» рассказал о рекордах «Чебурашки», а также настоящем и будущем отечественной киноиндустрии.