Отчёт Google: квартальная выручка выросла всего на 1%, а показатели ниже ожиданий аналитиков Статьи редакции
Компания заявила о важности ИИ и пообещала в скором времени представить версию поиска с функциями чат-бота.
- Выручка за четвёртый квартал выросла на 1% — до $76,05 млрд, за весь 2022 год — на 10%, до $282,84 млрд, говорится в финансовой отчётности Alphabet (материнская компания Google).
- Операционная прибыль за четвёртый квартал упала на 24%, до $18,16 млрд, за год — на 26%, до $74,84 млрд. Чистая прибыль за квартал — $13,6 млрд, за год — $59,97 млрд.
- Больше всего выручки Google принесла реклама — $59 млрд. Выручка от YouTube-рекламы — $7,9 млрд, на поиск пришлось $42,6 млрд.
- В январе компании пришлось уволить 12 тысяч сотрудников — из-за этого она планирует зафиксировать расходы от $1,9 млрд до $2,3 млрд. Эти затраты Alphabet отразит в отчётности за первый квартал 2023-го. Ещё $500 млн — расходы на сокращение офисных площадей.
- Также Google изменит структуру отчётности: так как ИИ имеет «решающее значение» по внедрению технологий компании, подразделение DeepMind с первого квартала 2023-го перенесут из сегмента Other Bets в категорию корпоративных расходов.
- На звонке с инвесторами гендиректор Google Сундар Пичаи заявил, что в «ближайшие месяцы» компания представит версию поиска с нейросетью LaMDA.
- Как отмечает CNBC, все показатели Google, как выручка, так и прибыль, оказались ниже ожиданий аналитиков — и это уже четвёртый квартал, когда компания отчитывается ниже прогнозов. А попытка привлечь внимание к ИИ связана с угрозой поисковому бизнесу Google со стороны чат-бота ChatGPT.
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Монополия привела к деградации компании, при их доходах они за это время особо ничего и не делали, продолжая стричь капусту.
Да есть какие то новшества, но ничего кардинального нового не старались сделать.
Яндекс кстати также за это расплачивается, пытаясь догнать маркетплейсы тщетно и убив свой поиск рекламой и навязыванием подписок и говносервисов
Или тот же Tik-Tok, пока все сидели на попе ровно и стригли бабло с рекламы, типа инсты, вк, тик ток просто разорвал их и продолжает набирать популярность.
Chat GPT я потестировал и это очень круто, да может немного ошибаться, но если перефразировать и уточнить, выдает потрясающие ответы. И конечно же обучение его не останавливается, туда можно столько всего прикрутить и он на несколько уровней и поколений умнее Алисы.
На звонке с инвесторами гендиректор Google Сундар Пичаи заявил, что в «ближайшие месяцы» компания представит версию поиска с нейросетью LaMDA. «После того, как Брин допишет код», - добавил Пичаи.
Гуглу пришла полная GPTa.
еще не полная, еще не все потеряно
Да, Google, давайте уже, выкатывайте нейросети, иначе следующие показатели могут быть очень "не очень".
Да начнется гонка нейросетей)
Mortal Kombat! Fight!
та они пыжатся, но гпт уже сильно впереди
Везде эти нейросети теперь..