Google вложил $300-400 млн в ИИ-стартап Anthropic, основанный выходцами из OpenAI — СМИ Статьи редакции
Он также разработал чат-бота — но тот пока находится в закрытом тестировании.
- Google Cloud, облачное подразделение Google, и стартап Anthropic, специализирующийся на разработке решений в области ИИ, объявили о сотрудничестве. Согласно ему, Anthropic выберет Google Cloud как наиболее предпочтительного поставщика облачных услуг.
- Как пишет со ссылкой на источники FT, Google инвестировала в Anthropic в обмен на долю в 10%. Сделка также подразумевает, что стартап будет арендовать мощности у Google Cloud.
- Источники Bloomberg утверждают, что сумма инвестиций составила $400 млн — она подразумевает передачу доли, но не покупку облачных услуг у Google.
- Anthropic основал в 2021 году Дарио Амодей, бывший директор по исследованиям в OpenAI, вместе с другими ушедшими из компании сотрудниками. Стартап разработал чат-бота Claude, который с января 2023 года находится в закрытом тестировании. Всего, по данным Crunchbase, с момента основания Anthropic привлёк $1 млрд (с учётом инвестиций Google).
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Побьёт ли чат-бот Антропика чат-бота ChatGPT? И MS куда больше инвестирует в OpenAI.
Здесь играет роль на тоннаж бабла, а подход к алгоритмике.
Тоннаж бабла позволяет купить услуги большего количества команд, что увеличивает шанс на правильный подход к алгоритму.
Гора вскоре родит мышь😅
на сэкономленные деньги от уволенных
вот вы прямо с языка у меня сняли. наверняка при таком "слиянии" произошла "оптимизация" кадрового состава
Кто бы мог подумать, что у большой корпорации нет души и они только деньги считают…
Ты просто не был в IT кампусах
воу серьезная сумма
да для них это расходники
Уход от налогов, очевидно же. Через покупку стартапа знакомых.
Интересно, судебные иски будут? На кону огромный рынок, куча бабла и будущее компаний.
А статей развернутых о самом OpenAI, как и с кого начинался еще нет?