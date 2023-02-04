Финансы
Страшный парфюмер

Google вложил $300-400 млн в ИИ-стартап Anthropic, основанный выходцами из OpenAI — СМИ Статьи редакции

Он также разработал чат-бота — но тот пока находится в закрытом тестировании.

  • Google Cloud, облачное подразделение Google, и стартап Anthropic, специализирующийся на разработке решений в области ИИ, объявили о сотрудничестве. Согласно ему, Anthropic выберет Google Cloud как наиболее предпочтительного поставщика облачных услуг.
  • Как пишет со ссылкой на источники FT, Google инвестировала в Anthropic в обмен на долю в 10%. Сделка также подразумевает, что стартап будет арендовать мощности у Google Cloud.
  • Источники Bloomberg утверждают, что сумма инвестиций составила $400 млн — она подразумевает передачу доли, но не покупку облачных услуг у Google.
  • Anthropic основал в 2021 году Дарио Амодей, бывший директор по исследованиям в OpenAI, вместе с другими ушедшими из компании сотрудниками. Стартап разработал чат-бота Claude, который с января 2023 года находится в закрытом тестировании. Всего, по данным Crunchbase, с момента основания Anthropic привлёк $1 млрд (с учётом инвестиций Google).

#новость #google

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13 комментариев
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 Вадим Д.

Побьёт ли чат-бот Антропика чат-бота ChatGPT? И MS куда больше инвестирует в OpenAI.

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Vasili Kubarev

Здесь играет роль на тоннаж бабла, а подход к алгоритмике.

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Mr Vuuu

Тоннаж бабла позволяет купить услуги большего количества команд, что увеличивает шанс на правильный подход к алгоритму.

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Двигаю

Гора вскоре родит мышь😅

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GPT-Либерал-смузихлёб

на сэкономленные деньги от уволенных

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Valya Koop

вот вы прямо с языка у меня сняли. наверняка при таком "слиянии" произошла "оптимизация" кадрового состава

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Бублик static void

Кто бы мог подумать, что у большой корпорации нет души и они только деньги считают…

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GPT-Либерал-смузихлёб

Ты просто не был в IT кампусах

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Una

воу серьезная сумма

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Зубр

да для них это расходники

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lalka here.kek

Уход от налогов, очевидно же. Через покупку стартапа знакомых.

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Копчик

Интересно, судебные иски будут? На кону огромный рынок, куча бабла и будущее компаний.

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ilia

А статей развернутых о самом OpenAI, как и с кого начинался еще нет?

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