«Яндекс» выкупит оставшуюся долю Uber в совместном предприятии — Forbes Статьи редакции
У компании было право выкупить 29% в СП за $1,8-2 млрд — но «спецоперация» снизила цену активов, говорят источники.
- «Яндекс» решил выкупить долю Uber в совместном предприятии MLU B.V., которое управляет «Яндекс.Такси», Yango и Uber в России и СНГ, рассказал Forbes источник, знакомый с ходом переговоров, и подтвердил источник в инвестиционном сообществе.
- В августе 2021 года «Яндекс» объявил, что выкупит доли Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке» и беспилотниках за $1 млрд и приобретёт 4,5% акций совместного предприятия. Сделку закрыли в декабре, доля «Яндекса» в СП выросла до 71%. По её условиям, «Яндекс» в течение двух лет может приобрести оставшуюся долю за $1,8-2 млрд.
- Но из-за геополитической обстановки «конъюнктура изменилась», объясняет источник Forbes, знакомый с ходом к переговоров. В марте 2022 года Uber заявил, что ускорит продажу доли, а также исключит своих руководителей из совета директоров совместного предприятия.
- Это противоречит правилу опциона, объясняет собеседник издания. Поэтому «случился новый заход на переговоры». В итоге «спецоперация» скорректировала стоимость доли, стоимость активов «просела». Цену источник не раскрыл. Второй источник Forbes говорит, что «Яндекс» в итоге заплатит сумму с «небольшой премией» к «альтернативному предложению».
- В декабре 2022 года «Агентство» со ссылкой на источники писало, что 29% в СП хотела выкупить Kismet Capital Group Ивана Таврина за $925 млн. Это сыграло на руку Uber, который хотел продать свою долю в СП как можно дороже, говорит источник. В итоге «Яндексу» «не оставили выбора». В «Яндекс.Такси» от комментариев отказались, так же поступил и Иван Таврин.
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Это значит что теперь в убер тоже будут такие же цены как в яд го ?
Они там и так такие же. По одному таксометру таксисты ездят
так то всегда разные рублей на 20-50 хз с чем связано, что то что другое яндекс, плюса никакого нет
1) выставлен потолок цен на продажу нефти
2) инвесторы считают рашу токсичным активом
3) репутация страны наихудшая за все существование страны
С-СТРАТЕГ
Ну объективно, Убер давно хотел избавиться от этого актива (ну или пассива, учитывая постоянные расходы и убыток)
После СВО многие отдавали совсем за копейки бизнеса в РФ. Тут хоть что-то заплатят
Ага, инвесторы которые уже давно за решеткой , отрейтинговались
яндекс кал