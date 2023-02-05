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Финансы
Реальный алмаз

День 347: вступили в силу эмбарго на импорт и потолок цен на российскую нефть Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 4-6 февраля: доллар — 70,38 рубля, евро — 76,73 рубля.

Курсы на Forex на 20:20 мск 3 февраля: доллар — 70,63 рубля, евро — 76,94 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 73,3 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 76,27 рубля, евро — по 82,65 рубля.

Контекст

5 февраля вступили в силу потолок цен на торговлю нефтепродуктами из России, введенные Евросоюзом, G7 и Австралией, а также эмбарго на их поставки в ЕС.

РБК разбирался, как запрет отразится на переработке и экспорте нефти в России. Forbes — как он скажется на курсе рубля.

Новости предыдущего дня, 4 февраля — здесь.

#новость

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9 комментариев
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 неформат

ха вот это совсем лень по выходным писать называется

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Вадим Д.

Вчера зато публикаций было столько, сколько ни разу ещё по субботам не видел.

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Пабы старой Руси

Но дайджест тоже был маленьким. Одну новость только "обсуждали"

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Передний пёс_анон

Дайджест по воскресеньям)

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Пабы старой Руси

Да? Мне казалось, что за любой фиксированный период может быть

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Передний пёс_анон

«Цель понятна наших геополитических оппонентов и противников — ограничить доходы российского бюджета, но мы не теряем ничего от этого потолка. Потерь для российского ТЭКа и для экономики бюджета нет — никаких потерь нет, потому что мы по этим ценам и продаем». Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/04/02/2023/63dbe6d69a79477ac5a41d99?from=newsfeed

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Вадим Д.

Он, родимая, целый медный таз подвезли.

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Вадим Д.

Потолки, цены, РФ, нефтепродукты — свяжите в новость дня.

Хорошего воскресенья 🤘🏻

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Илья

Это все выглядит так странно. РФ теперь поставляет нефть в Индию, или в Сингапур, смешивает ее с другой, и продает ее той же Европе но уже дороже, с учетом логистики

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