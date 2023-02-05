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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 4-6 февраля: доллар — 70,38 рубля, евро — 76,73 рубля.

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Курсы на Forex на 20:20 мск 3 февраля: доллар — 70,63 рубля, евро — 76,94 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 73,3 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 76,27 рубля, евро — по 82,65 рубля.

Контекст

5 февраля вступили в силу потолок цен на торговлю нефтепродуктами из России, введенные Евросоюзом, G7 и Австралией, а также эмбарго на их поставки в ЕС.

РБК разбирался, как запрет отразится на переработке и экспорте нефти в России. Forbes — как он скажется на курсе рубля.