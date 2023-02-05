День 347: вступили в силу эмбарго на импорт и потолок цен на российскую нефть Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 4-6 февраля: доллар — 70,38 рубля, евро — 76,73 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 73,3 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 76,27 рубля, евро — по 82,65 рубля.
Контекст
5 февраля вступили в силу потолок цен на торговлю нефтепродуктами из России, введенные Евросоюзом, G7 и Австралией, а также эмбарго на их поставки в ЕС.
РБК разбирался, как запрет отразится на переработке и экспорте нефти в России. Forbes — как он скажется на курсе рубля.
Новости предыдущего дня, 4 февраля — здесь.
ха вот это совсем лень по выходным писать называется
Вчера зато публикаций было столько, сколько ни разу ещё по субботам не видел.
Но дайджест тоже был маленьким. Одну новость только "обсуждали"
Дайджест по воскресеньям)
Да? Мне казалось, что за любой фиксированный период может быть
«Цель понятна наших геополитических оппонентов и противников — ограничить доходы российского бюджета, но мы не теряем ничего от этого потолка. Потерь для российского ТЭКа и для экономики бюджета нет — никаких потерь нет, потому что мы по этим ценам и продаем». Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/04/02/2023/63dbe6d69a79477ac5a41d99?from=newsfeed
Он, родимая, целый медный таз подвезли.
Потолки, цены, РФ, нефтепродукты — свяжите в новость дня.
Хорошего воскресенья 🤘🏻
Это все выглядит так странно. РФ теперь поставляет нефть в Индию, или в Сингапур, смешивает ее с другой, и продает ее той же Европе но уже дороже, с учетом логистики