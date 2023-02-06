Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":600494,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":600494,"gtm":null} 2792 просмотров

Фото «Ъ»

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 6 февраля: доллар — 70,38 рубля, евро — 76,73 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:36 мск: доллар — 70,74 рубля, евро — 76,4 рубля.

Курсы на Forex на 07:36 мск: доллар — 74,94 рубля, евро — 80,85 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 73,6 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 76,05 рубля, евро — по 82,20 рубля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

«Ситибанк» с 20 февраля вводит комиссию за хранение остатков на счетах после расторжения договора банковского обслуживания в размере 500 рублей. Изменения коснутся тарифов Citibank, CitiOne и Citigold. Если остаток по счету меньше размера комиссии, то она взимается в размере остатка.

Кто и как адаптируется

АФК «Система» ведёт переговоры о покупке у Volkswagen завода в Калуге, узнал «Ъ». В процессе также участвует казахская компания, которая имеет китайских акционеров, связанных с производством Volkswagen в КНР. По словам источников издания, производство планируют перезапустить, сохранив модели Volkswagen или «близкие к ним автомобили».

Количество бюджетных мест по ИТ-специальностям в 2023 году увеличится вдвое, заявил Михаил Мишустин на на форуме «Digital Almaty 2023: Цифровое партнерство в новой реальности».

Французская косметическая компания Yves Rocher выставила на продажу флагманский магазин в центре Москвы общей площадью 750 кв. м. Поиск покупателей осложняет тот факт, что сделку должна одобрить правительственная комиссия.

Какие есть проблемы и трудности

Дефицит видеокарт Nvidia может затормозить проекты «Яндекса» по развитию искусственного интеллекта и беспилотников, пишут «Ведомости». В середине января 2023 года вопрос обсуждался на совещании с участием правительства и других заинтересованных структур.

Контекст

В 2022-м после ухода Spotify, Apple Music и YouTube Music российский рынок музыкального стриминга сократился на 30-50% год к году до 7 млрд рублей, подсчитали для «Ъ» аналитики InterMedia. Несмотря на то, что отечественные сервисы отчитываются о росте аудитории, значительная часть новых клиентов пользуется бесплатными пробными периодами.

Операторы в 2022 году сократили объемы установки новых базовых станций на 60%, подсчитали в Telecom Daily. Сильнее всего сказался дефицит зарубежного оборудования — запасы шли на ремонт действующих сетей, а новые почти не разворачивались. При этом скорость передачи снизилась незначительно, благодаря сокращению объемов трафика, предполагают эксперты.

Интерес россиян к открытию ПВЗ маркетплейсов по итогам 2022 года вырос на 6%. В 2021 году этот показатель составил 11%. Аналитики связывают снижение интереса с насыщением сегмента и общим снижением деловой активности в стране.

Операторы систем электронного документооборота отчитались о росте выручки и пользовательской базы на 26-35% в 2022 году. Среди основных причин они называют новые требования по передаче маркировок продуктов и рост цен на бумагу после начала «спецоперации».

Производство лифтов в России по итогам 2022 года снизилось на 30% год к году до 21,6 тысяч штук, следует из данных Росстата. Эскалаторов за год было выпущено всего девять — на 65% меньше, чем в 2021-м. К докризисным показателям отрасль может вернуться не раньше 2024 года, считают эксперты.

Объемы поставок вина в Россию в 2022 году увеличились 10% по сравнению с 2021-м, несмотря на проблемы с логистикой, следует из данных ФТС.