День 348: АФК «Система» заинтересовалась покупкой завода Volkswagen в Калуге Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 6 февраля: доллар — 70,38 рубля, евро — 76,73 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 73,6 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 76,05 рубля, евро — по 82,20 рубля.
«Ситибанк» с 20 февраля вводит комиссию за хранение остатков на счетах после расторжения договора банковского обслуживания в размере 500 рублей. Изменения коснутся тарифов Citibank, CitiOne и Citigold. Если остаток по счету меньше размера комиссии, то она взимается в размере остатка.
Кто и как адаптируется
АФК «Система» ведёт переговоры о покупке у Volkswagen завода в Калуге, узнал «Ъ». В процессе также участвует казахская компания, которая имеет китайских акционеров, связанных с производством Volkswagen в КНР. По словам источников издания, производство планируют перезапустить, сохранив модели Volkswagen или «близкие к ним автомобили».
Количество бюджетных мест по ИТ-специальностям в 2023 году увеличится вдвое, заявил Михаил Мишустин на на форуме «Digital Almaty 2023: Цифровое партнерство в новой реальности».
Французская косметическая компания Yves Rocher выставила на продажу флагманский магазин в центре Москвы общей площадью 750 кв. м. Поиск покупателей осложняет тот факт, что сделку должна одобрить правительственная комиссия.
Какие есть проблемы и трудности
Дефицит видеокарт Nvidia может затормозить проекты «Яндекса» по развитию искусственного интеллекта и беспилотников, пишут «Ведомости». В середине января 2023 года вопрос обсуждался на совещании с участием правительства и других заинтересованных структур.
Контекст
В 2022-м после ухода Spotify, Apple Music и YouTube Music российский рынок музыкального стриминга сократился на 30-50% год к году до 7 млрд рублей, подсчитали для «Ъ» аналитики InterMedia. Несмотря на то, что отечественные сервисы отчитываются о росте аудитории, значительная часть новых клиентов пользуется бесплатными пробными периодами.
Операторы в 2022 году сократили объемы установки новых базовых станций на 60%, подсчитали в Telecom Daily. Сильнее всего сказался дефицит зарубежного оборудования — запасы шли на ремонт действующих сетей, а новые почти не разворачивались. При этом скорость передачи снизилась незначительно, благодаря сокращению объемов трафика, предполагают эксперты.
Интерес россиян к открытию ПВЗ маркетплейсов по итогам 2022 года вырос на 6%. В 2021 году этот показатель составил 11%. Аналитики связывают снижение интереса с насыщением сегмента и общим снижением деловой активности в стране.
Операторы систем электронного документооборота отчитались о росте выручки и пользовательской базы на 26-35% в 2022 году. Среди основных причин они называют новые требования по передаче маркировок продуктов и рост цен на бумагу после начала «спецоперации».
Производство лифтов в России по итогам 2022 года снизилось на 30% год к году до 21,6 тысяч штук, следует из данных Росстата. Эскалаторов за год было выпущено всего девять — на 65% меньше, чем в 2021-м. К докризисным показателям отрасль может вернуться не раньше 2024 года, считают эксперты.
Объемы поставок вина в Россию в 2022 году увеличились 10% по сравнению с 2021-м, несмотря на проблемы с логистикой, следует из данных ФТС.
Новости предыдущего дня, 5 февраля — здесь.
Скупаем заводы за бесценок.... Это я уже видел в 90е... Ничего не получилось дельного, несите другую стратегию 🤣
Снесут завод, построят жильё, или ТЦ. Это мы хорошо умеем.
В смысле не получилось? Посмотри, сколько обычных, в общем-то, ребят с окраин, превратилось в олигархов. Это успех же.
Системе много не нужно, ей нужно всё. Новый уровень: авто, близкие к Volkswagen. Уровнем, цветом, названием?
Т.е Volkswagen ушёл из России, чтобы не похерить репутацию. И тот же Volkswagen будет давать Системе машино-комплекты, ПО и т.д насрав на свою репутацию, и возможно поиметь в будущем проблемы с санкциями, под которые могут попасть "партнеры" ?
Я ничего не перепутал, Система так видит этот бизнес?
Мишустин удвоит бюджетные места для обучения на ИТ. Было 10 на ВУЗ, станет 20.
Даже продажу магазина правкомиссия должна одобрить, а Yves Rocher ищет покупателя.
Российский стриминг-рынок стал скорее стрёмным.
Базовых станций меньше (новых), тарифы выше, привыкаем.
Сегмент ПВЗ близок к насыщению — почти достигнут уровень по 2 штуки на подъезд.
Вот что стимулирует "безбумагу" и СЭД — дорогая бумага. Нет худа без добра.
Девять (?!) эскалаторов осилила страна за год. Ммм... Нет ли ошибки?
Несмотря ни на какие препоны, вина поставляется всё больше. Ну да оно и понятно.
Хорошего дня 🤘🏻
Не так - он сделает х30 мест в каком-нить говновузе, а в нормальных сократит и получится х2 "в среднем" 🤣
Так вот что тормозит ИИ Яндекса — дефицит видюх!
Вадим, нужно больше комментариев от "бога комментариев" )
"...запасы шли на ремонт действующих сетей"
Отечественный телеком поддерживает тренд, который задала Росавиация - каннибализация.
Успешно жрём самолёты и базовые станции, традиции с 2022 года.
эм, из чего ты сделал такие выводы?
они не снимают действующие станции для ремонта других, они берут своим запасы для ремонта вышедших из строя. эти запасы были как для ремонта и обслуги, так и для развития (постройки новых сетей). но в итоге пришлось ужаться.
но к каннибализму (как в Росавиации) это не имеет никакого отношения.
"Дефицит видеокарт Nvidia может затормозить проекты «Яндекс» по развитию искусственного интеллекта и беспилотников"
А потому что нужно переходить на отечественные разработки, а не потакать недружественным странам, покупая у них продукцию, которая способна растлить русского человека. Импортозамещение - это не пустые слова.
Вот пусть Яндекс использует отечественную видеокарту "Радуга". И пусть она на базе AMD Radeon, и пусть название может у некоторых власть имущих ассоциироваться с ЛГБТ... но в остальном она наша.
Че покурил? Поделись!
Сразу видно менеджера от б-га))
В целом контекст очень позитивный, все функционирует и даже наращивает поставки, не зря уже в этом году прогнозируют рост экономики 💪🏻
https://youtu.be/XMtKi9PJZr4
зато производство социальных лифтов возросло на порядки - из зэков (массовых убийц, насильников, киллеров) в Герои это прям сильно
Стриминговые сервисы это вообще моя боль, очень трудно жить без Deezer, хорошо, что есть Звук, но там очень маленькая фонотека и так была, а стала ещё меньше, немного спасает BandCamp, но он работает только с ВПН, на крайний случай бесплатный индийский Spotify, но у него большие проблемы с качеством звука, особенно с бесплатной версии.
Позанудствую: Bandcamp - не стриминговый сервис.
И дополню: он открывается и без ВПН (сам сайт и проигрывание треков/песен), не работают только обложки, фоновые изображения и аватарки пользователей, т.к. РКН заблокировал поддомен, на котором Bandcamp хранит изображения
Не знаю даже, какой ответ хочу услышать, но таки тысяч или таки девять?
Свободная ниша?
“Away from keyboard” System
Главное рабочие места и поддержка производимого авто. По этому я буду рад, если получится.Количество бюджетных мест по ИТ-специальностям в 2023 году увеличится вдвое, заявил Михаил Мишустин на на форуме «Digital Almaty 2023: Цифровое партнерство в новой реальности».
Уж лучше старая модель европейца, чем новая модель китайца.
Хоть что-то научило наших небожителей смотреть на развитие IT. Я думал там необучаемые.Дефицит видеокарт Nvidia может затормозить проекты «Яндекса» по развитию искусственного интеллекта и беспилотников, пишут «Ведомости». В середине января 2023 года вопрос обсуждался на совещании с участием правительства и других заинтересованных структур.
Хватит майнить на рабочих местах >_<
А если серьезно, то переносите обучение зарубеж и там пытайтесь покупать. Что делать.
День 348. Что за летоисчисление?
от начала наступления российско-фашистских войск в Европе
По аналогии с survival играми, сколько дней удалось протянуть живым
От начала великого перенаселения айтишников
А на капремонт скидывайтесь по расписанию, но лифт мы вам не поменяем?
Зависит от решения жильцов. У нас в прошлом году жильцы в основном проголосовали против. Лифту 35 лет в этом году исполнится
"значительная часть новых клиентов пользуется бесплатными пробными периодами."