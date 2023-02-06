Финансы
Тюремный пистолет

«Сбер» начал тестировать стикеры для бесконтактной оплаты покупок Статьи редакции

В тестах примут участие 100 тысяч человек.

  • Платёжный стикер SberPay — это вариант дебетовой «СберКарты» «Мир», сообщили в банке. За покупки будут начисляться бонусы «СберСпасибо», обслуживание бесплатное при тратах по карте от 5000 рублей в месяц.
  • Пользователи могут настроить PIN-код, установить лимит по тратам и ограничения по операциям, а также заблокировать стикер в приложении банка, если потеряли его.
  • Стикер крепится к задней панели смартфона, на нём нет информации о карте. Пользователи могут оплачивать покупки везде, где есть терминал для бесконтактных платежей. Также они могут снимать наличные в банкоматах с бесконтактной авторизацией.
  • Банк проведёт тесты с участием 100 тысяч клиентов, чтобы понять востребованность сервиса и, при необходимости, доработать технологию. Заказать стикер можно бесплатно в приложении «СберБанк Онлайн». Его доставят в офис банка или курьером. Курьерская доставка доступна в Москве и Санкт-Петербурге.
Источник: «Сбер»
  • Платёжные стикеры с декабря 2022 года есть у «Тинькофф», «Альфа-банк» анонсировал свой стикер в январе 2023-го. В начале февраля МТС тоже выпустила приложение для бесконтактной оплаты «МТС Pay» — с платёжным стикером для любых банков.

#новость #сбер

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78 комментариев
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 Ivan Petrov

Я правильно понимаю, это обрезанная пластиковая карта с клеевым слоем на обратной стороне?

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Злюк Бессон

Да, молодец

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7 комментариев
Строгий украинец

Мне смешно, что (только выиграли) Тинькофф раньше имел свою платёжку внутри приложения, но несколько лет назад всех заставил перейти на гуглпей. А теперь потаниноф троллит всех сбернаклейками из пещер.

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3 комментария
Анечка Чабарова

и выглядит это вообще небезопасно

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Злюк Бессон

Самым интересным из всех вариантов кажется предложение от МТС.

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Николай Куликов

МТС сделал как это должно быть. Сбер на андроиде это просто куколдизм телефона полный: дай ему разрешение звонить, иначе не будет работать; удали все другие Pay, иначе SberPay не будет работать.

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4 комментария
Александр

Учитывая, что в сбере это будет отдельный счет и отдельная карта к нему + с платным обслуживанием при невыполнении условий. Тинек же просто делает как доп карту к основному счету и МТС тоже удивил)

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5 комментариев
Вадя Кулаков

прослойка от МТС явно лишняя, пользоваться то всё равно картами других банков. А потом МТС по своему обыкновению включит 1% от операций, за оплату при помощи стикера. Проще сразу заказать от Альфы или на худой конец Сбера, но в Сбере спасибы вместо кэшбека

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ilia

Разве что тем, что там можно карты разных банков.
Вчера тут где-то читал что "бесплатно" у них, посмотрел сайт - бесплатно только первый месяц - "попробовать" - потом надо те же 700 отдать.

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2 комментария
Режиссер Максим

Сбер как обычно слоупочит, две недели как юзаю стикер от Альфы

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Сексорцист Милфхантерович

Выглядит всрато.

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Станислав Киселёв

Ну офигеть отставание, аж... сколько недель?))

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Владимир Дигл

Храбро, храбро 😄😄

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Сергей Кожаев

Скажите если чехол с магсейф сверху нацепить будет работать? Зарядка и стикер? Или они друг другу мешают?

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Vilent

Ого какие они здоровые. Я думал прилепить справа от камеры)

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Михаил Добролюбов

Это прорыв!
ждем посты о пропавшей наклейке и списанных деньгах

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Влад Эфиров

Да теперь телефон воровать ещё выгоднее

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Вишняковский

Стикер нужен для покупок, но какой смысл делать это Сберу, учитывая что у них унылейшая программа лояльности. Альфу или Тинек понять можно, но тут улыбнуло немного)

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Влад Эфиров

Никогда ещё яблочники не были так ущемлены

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Даниил Люсов

Андроидаводам никогда не понять, какого было круто юзать эплпэй, а не лагающий мир)

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5 комментариев
Николай Куликов

Попробуй поставить сбер на андроид без разрешения доступа к звонкам))

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3 комментария
Вадим Д.

И снова скажу: у многих есть карты 3-4 банков – все, бляха, разноцветные. При неуёмном стремлении заполучить эту "сверхтехнологию" люди будут как гирлянды новогодние ходить?

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Привычный микроскоп

Кубик Рубика можно будет собирать в метро

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Таир Бакиев

нет, они просто купят один красный стикер

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3 комментария
Артур Мороз

Directed by
Robert B Weide

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Neutron

наждачкой с карты стереть информацию и на двусторонний скотч к телефону)

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Иван Серик
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Сексорцист Милфхантерович

Технологии.

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Роллон Пешеход

Гигант корпоративного сектора Sberasaka вышел на тропу конкуренции с Alfatec и Tinkosi.

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ilia

Я чет не пойму, что, столько телефонов без nfc сейчас что стикеры стали задвигать?! Я думал, нас таких уже маловато)
Или нас к чему-то готовят?

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EyesLaser

Так у всех айфоны, там доступ к nfc не работает, а эпл пей в блоке

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1 комментарий
Pavel Cree

Очень высокое востребование платежных стикеров SberPay свидетельствует о том, что рынок готов к бесконтактным платежам. Сбербанк выходит вперед и предлагает клиентам удобный, надежный и эффективный способ покупок. Плюс возможность настроить лимиты, установить защиту и получать бонусы с «СберСпасибо», это просто замечательное решение. Обязательно принимайте участие в тестах и узнайте все преимущества стикеров SberPay!

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Сексорцист Милфхантерович

"Сбер ебать спасибо нахуй".

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djeidi009

Нельзя его бесплатно сейчас заказать. Написал в чат.

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Vengeance Aka

Хз я заказал

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4 комментария
Николай Куликов

А почему не разрешают снимать наличные используя NFC (SberPay)?

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Дмитрий Бахматов

В смысле не разрешают? Всегда в банкомате если и снимал то только через nfc. Более того, эти стикеры, это такие же nfc-метки

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Телевизионный пёс_анон

Альфа крутила сторону «А», я помню…

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VikGrig

Сбер, у меня ГОЛД 12 лет, счет лет 15 сберегательный.
Я не хочу новый счет и новую карту
Сделайте мне стикер к существующей карте !!!!!!!

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Ксения Евсюкова

Альфа пораньше подсуетился

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Alexey Dymov

Правильно ли я понимаю, что стикером можно без СМС оплачивать покупки до 1000 рублей, а дальше нет никакой магии по подтверждению платежа на телефоне, а надо ждать-вводить СМС и тд?
Соответственно, кроме тебя при потере им может до 1000 рублей пользоваться кто угодно, как и картой?

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