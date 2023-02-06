Сайты «Вкусвилла», DNS и «Афиши» с эквайрингом «Сбера» стали требовать скачать сертификаты Минцифры для платежей Статьи редакции
В банке утверждают, что дополнительные действия не нужны.
- На сайте онлайн-магазинов «Вкусвилл», DNS и в разделе покупки билетов на сайте «Афиши» появилась информация, что для оплаты надо скачать российский браузер или сертификат безопасности Минцифры, сообщило издание РБК. В сообщении указано, что новые правила действуют с 30 января.
- На сайте «Афиши» утверждается, что без этого оплата невозможна, на других — что могут возникнуть проблемы при оплате онлайн-заказа.
- В сообщении на сайте «Вкусвилла» говорится, что «зарубежные браузеры перестали получать» сертификаты безопасности для российских сайтов, поэтому «могут посчитать их подозрительными и запретить вход». Там же указаны варианты решения проблемы: TLS-сертификат Минцифры по умолчанию есть в браузере от VK «Атом» и «Яндекс.Браузере».
- При этом в «Сбере» прокомментировали, что клиенты, использующие его эквайринг, могут работать как на сертификатах Национального удостоверяющего центра Минцифры, так и на международных. «Объявления на сайтах партнёров — не рекомендация банка и создаются по их инициативе», — сказали изданию в компании. Банк не зафиксировал увеличения обращений клиентов из-за проблем с платежами на сайтах.
- После 24 февраля 2022 года иностранные центры, которые выдают сертификаты для защищённого соединения HTTPS, отказались работать с фирмами под санкциями — в том числе со «Сбером». Текущий сертификат банка от бельгийского центра GlobalSign истекает 15 февраля 2023 года.
- На российские сертификаты «Сбер» частично перешёл в сентябре 2022 года, переведя на них веб-версию «Сбербанк Онлайн». Из-за этого часть зарубежных браузеров блокирует к ней доступ.
- «Сбер» предупреждал, что для оплаты в интернет-магазинах через его эквайринг могут понадобиться сертификаты Минцифры ещё 15 декабря 2022 года. Тогда же банк начал размещать сообщение об этом на странице оплаты в интернет-магазинах и сервисах — сайтах «Детского мира», «Леруа Мерлен», «Связного», «Онлайн Трейд.ру» и «Делимобиля». Переход начался 30 января 2023 года.
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Уже с неделю, даже чуть больше, назад шлюз Сбера при попытке оплаты в FF не открывался, зато в хроме – полёт нормальный. Уточню, сбермаркет, всё с мобильного. FF – Focus.
FF вроде норм люди не пользуются, он же корявый и тормозной, гугле кхроме же быстрее.
Реклама там точно быстрее прогружается и файло на на локальном диске хешируется и отсылается гуглу тоже очень быстро)
Что касается корявый и тромозной, так вы наверное Сафари во всех его хром-скинах не юзали. Вот там пещерный век с точки зрения поддержки современных стандартов.
ФФ - вполне себе быстрый, и это единственный вариант хотя бы частично вынуть анальный зонд гугла.
Не шарю в сафари, я ж не еблан-макоёб.
На паре вкладок, может быть, хром и быстрее (и то сомнительно). Но если вы в сети делаете что-то посерьёзнее, на десятках вкладок разница в пользу лисы уже очевидна. Да и в хроме нет боковых вкладок, каменный век.
Ну наверное не сайты, а платежный шлюз Сбера?
Росреестр ругается на сертификат например. Но открывается, если забить на тревогу
Бывает. Ты-то и такой не осилишь.
«Объявления на сайтах партнёров — не рекомендация банка и создаются по их инициативе», — сказали изданию в компании. Банк не зафиксировал увеличения обращений клиентов из-за проблем с платежами на сайтах.
«Сбер» предупреждал, что для оплаты в интернет-магазинах через его эквайринг могут понадобиться сертификаты Минцифры ещё 15 декабря 2022 года. Тогда же банк начал размещать сообщение об этом на странице оплаты в интернет-магазинах и сервисах — сайтах «Детского мира», «Леруа Мерлен», «Связного», «Онлайн Трейд.ру» и «Делимобиля».
Подружка спрашивает, так чьи же объявление о том что надо установить сертификат товарища ефрейтора?