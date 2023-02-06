Финансы
Маша Цепелева

Сайты «Вкусвилла», DNS и «Афиши» с эквайрингом «Сбера» стали требовать скачать сертификаты Минцифры для платежей Статьи редакции

В банке утверждают, что дополнительные действия не нужны.

Скриншот с сайта afisha.ru
  • На сайте онлайн-магазинов «Вкусвилл», DNS и в разделе покупки билетов на сайте «Афиши» появилась информация, что для оплаты надо скачать российский браузер или сертификат безопасности Минцифры, сообщило издание РБК. В сообщении указано, что новые правила действуют с 30 января.
  • На сайте «Афиши» утверждается, что без этого оплата невозможна, на других — что могут возникнуть проблемы при оплате онлайн-заказа.
  • В сообщении на сайте «Вкусвилла» говорится, что «зарубежные браузеры перестали получать» сертификаты безопасности для российских сайтов, поэтому «могут посчитать их подозрительными и запретить вход». Там же указаны варианты решения проблемы: TLS-сертификат Минцифры по умолчанию есть в браузере от VK «Атом» и «Яндекс.Браузере».
  • При этом в «Сбере» прокомментировали, что клиенты, использующие его эквайринг, могут работать как на сертификатах Национального удостоверяющего центра Минцифры, так и на международных. «Объявления на сайтах партнёров — не рекомендация банка и создаются по их инициативе», — сказали изданию в компании. Банк не зафиксировал увеличения обращений клиентов из-за проблем с платежами на сайтах.
  • После 24 февраля 2022 года иностранные центры, которые выдают сертификаты для защищённого соединения HTTPS, отказались работать с фирмами под санкциями — в том числе со «Сбером». Текущий сертификат банка от бельгийского центра GlobalSign истекает 15 февраля 2023 года.
  • На российские сертификаты «Сбер» частично перешёл в сентябре 2022 года, переведя на них веб-версию «Сбербанк Онлайн». Из-за этого часть зарубежных браузеров блокирует к ней доступ.
  • «Сбер» предупреждал, что для оплаты в интернет-магазинах через его эквайринг могут понадобиться сертификаты Минцифры ещё 15 декабря 2022 года. Тогда же банк начал размещать сообщение об этом на странице оплаты в интернет-магазинах и сервисах — сайтах «Детского мира», «Леруа Мерлен», «Связного», «Онлайн Трейд.ру» и «Делимобиля». Переход начался 30 января 2023 года.

#новость #сбер

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9 комментариев
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 Вадим Д.

Уже с неделю, даже чуть больше, назад шлюз Сбера при попытке оплаты в FF не открывался, зато в хроме – полёт нормальный. Уточню, сбермаркет, всё с мобильного. FF – Focus.

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Сергей Микоянов

FF вроде норм люди не пользуются, он же корявый и тормозной, гугле кхроме же быстрее.

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Yuri Trenin

Реклама там точно быстрее прогружается и файло на на локальном диске хешируется и отсылается гуглу тоже очень быстро)

Что касается корявый и тромозной, так вы наверное Сафари во всех его хром-скинах не юзали. Вот там пещерный век с точки зрения поддержки современных стандартов.

ФФ - вполне себе быстрый, и это единственный вариант хотя бы частично вынуть анальный зонд гугла.

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Сергей Микоянов

Не шарю в сафари, я ж не еблан-макоёб.

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Андрей Шевчук

На паре вкладок, может быть, хром и быстрее (и то сомнительно). Но если вы в сети делаете что-то посерьёзнее, на десятках вкладок разница в пользу лисы уже очевидна. Да и в хроме нет боковых вкладок, каменный век.

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Neo

Ну наверное не сайты, а платежный шлюз Сбера?

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vvtwittep

Росреестр ругается на сертификат например. Но открывается, если забить на тревогу

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Сергей Микоянов

Бывает. Ты-то и такой не осилишь.

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Сергей Леопольдович

«Объявления на сайтах партнёров — не рекомендация банка и создаются по их инициативе», — сказали изданию в компании. Банк не зафиксировал увеличения обращений клиентов из-за проблем с платежами на сайтах.

«Сбер» предупреждал, что для оплаты в интернет-магазинах через его эквайринг могут понадобиться сертификаты Минцифры ещё 15 декабря 2022 года. Тогда же банк начал размещать сообщение об этом на странице оплаты в интернет-магазинах и сервисах — сайтах «Детского мира», «Леруа Мерлен», «Связного», «Онлайн Трейд.ру» и «Делимобиля».

Подружка спрашивает, так чьи же объявление о том что надо установить сертификат товарища ефрейтора?

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