Материнская компания Google вложила более $20 млн в ещё не запущенный аналог ИИ-сервиса для написания кода Copilot Статьи редакции
Над ним работает шесть человек, демоверсию никто не видел.
- Стартап Magic, разрабатывающий платформу для генерации кода, привлёк $23 млн от инвестфирмы Alphabet — CapitalG, которая возглавила раунд. В нём также приняли участие венчурная Amplify Partners, бывший глава GitHub Нэт Фридман и серийный предприниматель Элад Гил, сообщило TechCrunch.
- По описанию Magic напоминает ИИ-сервис для написания кода Copilot от GitHub, заключает издание. С помощью платформы разработчики ПО смогут писать и проверять код, искать и устранять ошибки в нём, а также планировать будущие изменения.
- Сооснователь и гендиректор Magic — бывший ИИ-исследователь Meta* Эрик Штайнбергер. По его словам, ИИ Magic «общается» на «естественном языке, помогает вносить правки в код и разбирается в "легаси", так что сможет ассистировать новичкам— как напарник-программист».
- Технические характеристики он не раскрыл, но отметил: Magic делает всё то же самое, что и Copilot, и «даже больше благодаря новой архитектуре нейронных сетей, которая позволит платформе читать в 100 раз больше строк кода, чем умеет Transformer» от исследователей Google Brain.
- Magic позволит разработчикам экономить время и деньги при работе с ПО, а компаниям — меньше вкладывать в обучение каждого нового сотрудника, полагает Штайнбергер.
- Над продуктом работает децентрализованная команда из шести человек. В публичном доступе его нет, получить демоверсию и узнать примерную дату запуска TechCrunch не удалось. Глава Magic говорит, что в планах на ближайший год нанять ещё 19 сотрудников и сосредоточиться на разработке, а также стратегии выхода на рынок.
- Коммерческий успех Magic пока под вопросом, пишет издание, так как у Copilot, например, уже есть аудитория в более чем 1,2 млн человек, а сама GitHub тем временем «агрессивно» продвигает его и для бизнеса в том числе.
- Могут возникнуть и юридические проблемы. Magic, как большинство ИИ-решений, обучали на фрагментах кода из публичного доступа — часть из них защищена авторским правом. Так, на Microsoft, GitHub и OpenAI уже подали иск за нарушение прав. Однако Штайнбергер заверяет: Magic попытается сделать так, чтобы инструмент не предлагал защищённый код или указывал источник, «если это возможно». Такие меры предпринимал и Copilot.
- В начале февраля 2023 года СМИ рассказали, что Google также вложил $300-400 млн в ИИ-стартап Anthropic, основанный выходцами из OpenAI. Такие сделки — это, вероятно, способ Alphabet угнаться за успехом чужих ИИ-решений вроде ChatGPT. В последнем, по данным источников, она видит угрозу. И, предположительно, для этого же к работе над кодом вернулся сооснователь Google Сергей Брин.
*Meta признана экстремистской в России и запрещена.
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Капец ща каждому будут в пресиде давать в размере 10 млн из-за того что в названии есть две буквы AI.
А помните, всем отсыпали бабла, когда была приставка "ICO" в названии стартапа?
Основываем AI-ICO.com, нужно ещё 5 человек
Готов выделить 20 баксов на домен какой-нибудь недорогой за долю в компании, думаю надо еще добавить про метаверс и нфт. Прототип продукта купим на файвере еще за 20 баксов
Эх, было дело давали бабла за .com в домене...
отсыпал плюс за приставку ICO в каменте
Капец ща каждому будут в пресиде давать
Это борда для школьников-истеричек?
Будем надеяться, что это не будет таким же мимолетным поветрием как ссанина nftшная
Ещё шестизначники ICQ была денежная тема
Над ним работает шесть человек, демоверсию никто не видел
Начало - как у обычного гостендера.
У гостендера должно заканчиваться так:демоверсию никто не видел и не увидит.
Она есть, но пока делали, рынок дал решения лучше
Зря вы так. Через распилы в итоге все равно делают то, что надо -)
во магия копирайтинга
Шестеро отважных работают с закрытыми глазами.
Молодцы, конечно, аналоги и разнообразие — хорошо, но отстаёт гугл, отстаёт.
вот этот гугел и побежал, почитав критику в свой адрес на vc.ru
Бегущий гугел, затаившийся стартап (-:
Полина, выходите за меня замуж?
Я выпустил суперультрагипергитлер ИИ. Гугол, дай деняк.
Сделай презуху в Tome и вышли её Гугл. Скажи что весь текст твой ИИ написал и они лямов 10 отвалят. Еще не мешает придумать историю что ты в OpenAI работал. Вот тут они 100% не смогут отказаться от такого оппортьюнити.
В смысле в OpenAI работал? Я и есть OpenAI, вышедший из-под контроля, ёпта. А всё то безобразие, что Майкрософт купил - там никакого ИИ нет, там просто много-много индусов. Инфа соточка.
Что-то Гугл начал жестить с AI, этот у них уже какой по счету?
щас опять эксперты повылазять и расскажат вам как надо стартапы запускать)) ведь они владельцы телеграм каналов) это вам не шутки)))
что с ебалом, гавнокодеры?