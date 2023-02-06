«СПБ биржа» и Freedom Holding в Казахстане запустят биржу ITS — с длительными сессиями и 2000 инструментов Статьи редакции
Если регулятор одобрит запуск, она заработает в течение двух месяцев.
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- Биржа на базе Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) в Казахстане получила название ITS, рассказали «Ведомости» со ссылкой на источники в двух инвестиционных компаниях. Это подтвердил также представитель «СПБ биржи». Домен itsx.kz зарегистрировали ещё 31 мая 2022 года.
- На момент публикации крупнейшим акционером ITS с долей 80% плюс одна акция числится инвестиционный фонд Foundation for the Support and Development of International Financial Center, но его доля будет снижаться с привлечением брокеров в роли акционеров. Миноритариями выступили казахстанский Freedom Kazakhstan с долей 10%, а также «СПб Биржа» — с долей 10% минус одна акция.
- Запуск должен состояться в течение одного-двух месяцев и в основном зависит от казахстанского регулятора, который должен его согласовать, сообщил газете топ-менеджер крупного брокера. Все документы, нужные для лицензии Национального банка Казахстана, ITS уже собрала.
О торгах
- Авторы позиционируют проект как «многостороннюю торговую площадку» (MTF), которая обеспечит странам СНГ и EMEA доступ к мировым фондовым рынкам. Брокеры, банки и хедж-фонды смогут напрямую к ней подключиться и предоставить размещённые на ней инструменты своим розничным клиентам.
- Платформы типа MTF не поддерживают IPO, но в остальном работают как традиционные биржи, а также отличаются более мягким регулированием и более высокой скоростью транзакций, рассказал один из собеседников газеты.
- По словам председателя правления ITS Чингиза Канапьянова в интервью с казахстанским Forbes, биржа ITS предложит более 2000 инструментов с NYSE, NASDAQ, LSE, Xetra, Euronext и HKEX. Помимо прочего, будут доступы «голубые фишки» Amazon, Apple, Tesla, Microsoft, Netflix, AMD и Nvidia, расписки SAP, Manchester United, Ferrari, Toyota Motor и LG, а также китайские бумаги Alibaba, Xiaomi, Baidu, Tencent, Geely.
- Особенностью ITS станет «длительная» торговая сессия: это 16 часов в сутки пять дней в неделю — с 11:00 до 03:00 по времени Астаны. Это позволит инвесторам оперативно корректировать портфели, так как время работы ITS будет охватывать графики азиатских, европейских и американских площадок.
- Торги будут доступны также после основной сессии. Работать биржа будет с технологией Smart Order Routing и по принципу Best Execution, чтобы инвесторы могли заключать сделки по лучшим ценам мирового рынка.
О работе с российскими партнёрами
- ITS будет работать независимо от российских компаний: у неё свои юрлицо, пул ликвидности, участники торгов. Опрошенные газетой эксперты также отмечают, что наличие клиентов исключительно из России может грозить компании санкциями.
- По этой причине, по данным «Иволга капитал», площадка не планирует сразу открывать доступ российским брокерам. Последние тем временем не исключают, что в будущем подключатся к ITS, но точных прогнозов не дают, так как она ещё не запустилась.
- О том, что «СПБ Биржа» и брокеры хотят создать биржу в Казахстане, где россияне смогут торговать иностранными акциями, сообщали в июне 2022 года. Идею такого «инвестиционного хаба» поддержал и ЦБ — из-за возможности опосредовано привлекать иностранный капитал в Россию.
Удачи, российским клиентам они уже организовали «биржу» которая «позволит инвесторам оперативно корректировать портфели» (сидеть в обособление уже скоро как целый год).
Особенно придает оптимизма обещание «более мягкого регулирования». Куда уж мягче, если в рф они просто гребли лопатами комиссии и как выяснилось не за что не отвечали. Там благодаря «более мягкому регулированию» сразу будут списывать деньги со счетов без всяких «обособлений»? Или пойдут по стопам ftx, покупать на деньги клиентов яхты/дома и открывать для себя безлимитные кредитные линии
СПБ биржа же уже показала как работать с прослойками. Тут еще на один уровень больше.
От частной к глобальной заморозке))
Ну хз....
Что-то есть опасения, что после первых транзакций это прекрасное начинание зарубят на корню наши "западные партнёры"
брокер через брокера, прослойка через прослойку, которая брокер твоего брокера в офшорном офшоре)))как то так работаем)