День 349: власти начали обсуждать проблему резких колебаний курса рубля Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 7 февраля: доллар — 70,59 рубля, евро — 76,03 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 73,65 рублей.
В правительстве начали обсуждать проблему высокой волатильности рубля, узнали «Ведомости». Предложение выработать инструмент сглаживания резких колебаний национальной валюты прозвучало на совещании у президента с членами правительства по экономическим вопросам. Механизм может быть только один, говорят эксперты, — зеркальные интервенции ЦБ при всплесках покупок или продаж валюты на рынке.
Кто и как адаптируется
Власти увеличили лимит программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса с 50 млрд рублей до 100 млрд рублей. Помимо предприятий обработки, логистики и гостиниц получить льготные кредиты сможет бизнес в таких сферах, как наука, архитектура и инженерно-технические испытания.
Посещаемость региональных торговых центров начала восстанавливаться в январе 2023 года, узнал «Ъ». В Санкт-Петербурге этот показатель вырос на 8% год к году, в Московской области — на 0,7%. Но шансов вернуть трафик в ТЦ на уровень до пандемии эксперты не видят, отмечая возросшую конкуренцию с онлайн-ритейлом и ограниченный интерес потребителей к заменившим международные бренды арендаторам.
Контекст
Уход игровых студий с российского рынка привёл к сокращению вакансий для разработчиков игр, следует из аналитики HeadHunter. В 2022 году на hh.ru было опубликовано 1568 вакансий, в 2021-м их было 1817. При этом предлагаемая зарплата разработчиков игр в 2022 году выросла на 8% по сравнению с 2021-м – со 106 000 до 115 000 рублей в месяц.
Лидером по закупкам наружной рекламы в 2022 году впервые стала ИТ-компания — «Яндекс», пишет «Ъ». В топ-10 также вошли «Авито» и VK. Технологические компании наращивали инвестиции в наружную рекламу на фоне стремления забрать долю рынка ушедших иностранных конкурентов, а другие рекламодатели перераспределяли на этот канал часть бюджетов из заблокированных западных социальных сетей
Крупные розничные банки раскрыли объем кешбэка за 2022 год – Сбербанк, ВТБ, «Тинькофф банк» и «Совкомбанк» выплатили клиентам 150 млрд рублей, передают «Ведомости». А клиенты стали чаще тратить его на категории, связанные со строительством и развлечениями.
Ассортимент иностранных пивных брендов начал восстанавливаться после сокращения в первой половине 2022 года, пишет «Ъ». В декабре 2022 года среднее число импортных позиций а торговых сетях выросло с 18 до 22. Этому способствовало решение проблем дистрибуторов с оплатой, логистикой и расширение портфелей брендов.
Новости предыдущего дня, 6 февраля — здесь.
Вот это зарплата
Ниже прожиточного минимума 🤔🤷♂️
Много или мало?
средне
Скорее всего просто бонусы не учтены. И это прям на руки, уже за вычетом налога)
Зато это выгоднее чем прожиточный минимум если брать по России прожиточный минимум то он составляет 11 653 руб. А так 115 000р ÷ на 12 месяцев = 9 583,33333
Уже отправляете резюме? (-:
Опечатка.. «Свокомбанк»
Спасибо что сказали, я уже отредактировал
Правительство заметило, что ₽ штормит, стремительные какие.
Ещё 50 лярдов на кредитование архитектурно-научного бизнеса.
Люди возвращаются в ТЦ, но не так, чтобы "как раньше".
Геймстудии ушли, а с ними и вакансии.
ИТ-компания Яндекс скупила так много наружки, что стала лидером по этому делу.
Банки отдали 150 млрд ₽, а люди развлекаются строительством.
Импортное пиво помалу возвращается.
Хорошего дня 🤘🏻
Не прошло и года...
Ага, с 2014-го-то (-:
"Рубль сидит на трубе. Труба шатается" — аксиома Ашота 🤷♂️
Ну, главное, что с пивасиком все хорошо, сделать нац.валютой и сразу все поправим.
Не-е уже есть же! Столичная курс за 0,5л.
Рубль б...я труба шатал!
Ах! Да вы что, уже начали думать
"Ассортимент иностранных пивных брендов начал восстанавливаться"
Один четыре восемь восемь -
Пить пиво никогда не бросим
Слава КиБу! Слава Бристолю! Слава локальным алкомагазинам! Алкоголю животворящему слава!
"В правительстве начали обсуждать проблему высокой волатильности рубля, узнали «Ведомости»."
Надеюсь выделили на обсуждение проблемы 100500трлн.$ до 2030года?
"Механизм может быть только один, говорят эксперты, — зеркальные интервенции ЦБ при всплесках покупок или продаж валюты на рынке."
Да ну? А выберут другой! Запретят курсы публиковать да и всё...
"При этом предлагаемая зарплата разработчиков игр в 2022 г. выросла на 8% по сравнению с 2021 г. – со 106 000 до 115 000 руб. в год."
Них...я себе зарплаты...вот это мера поддержки IT...
Возвращайтесь говорили они...
Прошел год с начала инфляционного урагана, а правительство только рубль заметило. Какое оно у нас стойкое и непробиваемое, не правительство, а броненосец. С таким и в разведку не страшно ходить, ветром не сдует, и бревна не страшны
Учитесь все, весь мир будет дрожать от колебаний рубля, а нам все ни по чем.. браво хоть что-то у нас свершилось лучше чем везде
Круть, может это поможет стартапам.Посещаемость региональных торговых центров начала восстанавливаться в январе 2023 года, узнал «Ъ».В Санкт-Петербурге этот показатель вырос на 8% год к году, в Московской области — на 0,7. Но шансов вернуть трафик в ТЦ на уровень до пандемии эксперты не видят, отмечая возросшую конкуренцию с онлайн-ритейлом и ограниченный интерес потребителей к заменившим международные бренды арендаторам.
Щито поделать, новое время. Ходить уже лень, ТЦ не кажется неким местом где можно потусить на выходных. Люди за время пандемии поняли, что все ништяки можно получить и так, дома. Или недалеко от дома, ведь ПВЗ открываются как грибы.Крупные розничные банки раскрыли объем кэшбэка за 2022 год – Сбербанк, ВТБ, «Тинькофф банк» и «Совкомбанк» выплатили клиентам 150 млрд рублей, передают «Ведомости». А клиенты стали чаще тратить его на категории, связанные со строительством и развлечениями.
Как я ранее и говорил, возвращаемся в мирное русло. Начинают делать ремонт, строят дачи, тратят на развлечение. Хорошо.
Кстати, на тему "только выиграли", без шуток если. Мне раньше чтобы в Uniqlo попасть, надо было на машине 300км туда и столько же обратно проехать, а теперь курьер с ламоды возит прямо до порога в мой посёлок. Неплохо.
ТЦ нужно перепрофилировать в пространства для общения, главным образом, молодёжи. Им негде общаться вживую... Ну вот, придут - посмотрят фильм и разойдутся... А нужно такое место, чтобы можно было тусить с незнакомыми людьми и общаться... Например, как мне видится, кинозал должен быть не очень большим и в форме амфитеатра, полукругом, в середине стол... После просмотра сеанса, чтобы можно было обсудить фильм, пообщаться, посидеть за общим большим столом. Конечно должен быть кто-то ведущим, кто-то, кто сможет начать обсуждение, убрать смущение и неловкость, возраст должен быть тоже молодым... Ведущий может и не участвовать в обсуждении, только немного задать тон общению и перейти в другой кинозал, к окончанию другого сеанса... Это я привела пример.. Нужны такие пространства, где молодёжь могла бы общаться... Мастер классы и игровые клубы не дают такого общения... Можно организовать кафе с огромным длинным столом, где ведущий будет шутить, ненавязчиво всех знакомить, предлагать темы для обсуждения, делать перерывы, давать пообщаться самим... Какие-то конкурсы, фанты тянуть, в мафию играть, общаться, смеяться... Мне так видится новый формат ТЦ..
Увы нет...периодически у нас в мухосрансках что-то подобное пытались открывать но быстро прогорали...нет спроса...не интересно почему-то...
В жилую недвижимость для малоимущих и бездомных надо переделывать, нет жилья - ТРЦ к твоим услугам, не дадут ментально пасть