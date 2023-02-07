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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 7 февраля: доллар — 70,59 рубля, евро — 76,03 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:36 мск: доллар — 71,05 рубля, евро — 76,31 рубля.

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Курсы на Forex на 07:36 мск: доллар — 72,33 рубля, евро — 77,59 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 73,65 рублей.

В правительстве начали обсуждать проблему высокой волатильности рубля, узнали «Ведомости». Предложение выработать инструмент сглаживания резких колебаний национальной валюты прозвучало на совещании у президента с членами правительства по экономическим вопросам. Механизм может быть только один, говорят эксперты, — зеркальные интервенции ЦБ при всплесках покупок или продаж валюты на рынке.

Кто и как адаптируется

Власти увеличили лимит программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса с 50 млрд рублей до 100 млрд рублей. Помимо предприятий обработки, логистики и гостиниц получить льготные кредиты сможет бизнес в таких сферах, как наука, архитектура и инженерно-технические испытания.

Посещаемость региональных торговых центров начала восстанавливаться в январе 2023 года, узнал «Ъ». В Санкт-Петербурге этот показатель вырос на 8% год к году, в Московской области — на 0,7%. Но шансов вернуть трафик в ТЦ на уровень до пандемии эксперты не видят, отмечая возросшую конкуренцию с онлайн-ритейлом и ограниченный интерес потребителей к заменившим международные бренды арендаторам.

Контекст

Уход игровых студий с российского рынка привёл к сокращению вакансий для разработчиков игр, следует из аналитики HeadHunter. В 2022 году на hh.ru было опубликовано 1568 вакансий, в 2021-м их было 1817. При этом предлагаемая зарплата разработчиков игр в 2022 году выросла на 8% по сравнению с 2021-м – со 106 000 до 115 000 рублей в месяц.

Лидером по закупкам наружной рекламы в 2022 году впервые стала ИТ-компания — «Яндекс», пишет «Ъ». В топ-10 также вошли «Авито» и VK. Технологические компании наращивали инвестиции в наружную рекламу на фоне стремления забрать долю рынка ушедших иностранных конкурентов, а другие рекламодатели перераспределяли на этот канал часть бюджетов из заблокированных западных социальных сетей

Крупные розничные банки раскрыли объем кешбэка за 2022 год – Сбербанк, ВТБ, «Тинькофф банк» и «Совкомбанк» выплатили клиентам 150 млрд рублей, передают «Ведомости». А клиенты стали чаще тратить его на категории, связанные со строительством и развлечениями.

Ассортимент иностранных пивных брендов начал восстанавливаться после сокращения в первой половине 2022 года, пишет «Ъ». В декабре 2022 года среднее число импортных позиций а торговых сетях выросло с 18 до 22. Этому способствовало решение проблем дистрибуторов с оплатой, логистикой и расширение портфелей брендов.