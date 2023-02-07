Клиенты сняли $26 млрд, но столько не было — пришлось купить по высокому курсу: глава ВТБ — о причинах убытков в 2022-м Статьи редакции
Банку мог помочь ЦБ, но у того оказались заморожены резервы, заявил Костин.
- В 2022-м ВТБ не раскрывал свои финансовые результаты, только признавал, что год был убыточным. Аналитики «Альфа-банка» оценивали убыток в 500 млрд рублей.
- Глава ВТБ Андрей Костин объяснил, что убытки связаны в основном с санкциями и поведением клиентов в первые дни после начала «спецоперации», пишет «Интерфакс». С 24 февраля по 10 марта 2022 года клиенты успели снять со счетов около $26 млрд. После ЦБ запретил снимать больше $10 тысяч наличными.
- Именно разница между действовавшим на тот период курсом доллара в 101 рубль и текущим в 70 рублей стала основной причиной убытков для банка, отметил Костин.
- Он добавил, что у ВТБ было соглашение с ЦБ, который должен был помочь в предоставлении долларовой ликвидности: «Но, к сожалению, сам наш Центробанк попал под санкции, что уж совсем было форс-мажором». 27 февраля США и ЕС заявили о заморозке части активов ЦБ — около $300 млрд, это примерно половина всех золотовалютных резервов.
- Костин также заявил, что 2023 год начался для ВТБ с прибыли. Однако по итогам года она вряд ли достигнет результатов 2021-го — но будет сопоставима, то есть «такое же количество нулей». В 2021-м прибыль банка составила 327 млрд рублей — она стала для него рекордной.
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Душещипательно. Сейчас расплачусь. И ЦБ не помог. И все сам сам. И банковская деятельтельность это не про риски в РФ, обычно отдувались всегда клиенты. Собственно, и тут также стали отдуваться через лимиты. Одно хорошо, что Наилюшка не бедствует.
Практически золотые $26 млрд. Как рады те, кто успел тогда.
А уж как рад ВТБ и остальные банки, что «были приняты решения об ограничении свободной выдачи населению средств в валюте».
Раз банк получил такие убытки, то топ-менеджерам должны были сильно порезать зп и премии, ведь очевидно, что в 2022 они не справились. Порезали?
Безусловно, у кого то даже забрали часть заработанного
а вот это было очень обидно
Ну так не гонял бы самолёт со своей подружкой, может и убыток был поменьше
Это другое. И вообще это экстремизм такое писать.
А чё так?
На яхты ушли? Понимаю ((
Похоже, что реально в курсе о начале СВО были несколько человек, если даже глава ЦБ, такие банкиры как Костин и другие не успели толком подготовиться.
Да ему пох. , банк государственный, следовательно за все платим мы, он то убытки не понёс
Уверен, что они там на мегабонусах сидят, так что им сильно в минус уходить вообще не хочется.
Это сколько же клиентов у втб. ЦБ ликвидность баксовую не наливал разве?
Сша успели заморозить 300+ ярдов $, но Россия это не почувствовала да и все уже забыли
ну вообще это 1/6 от всего ввп на 2022
Смотря как и по какому курсу считать, но да: от 1/7 до 1/6. С другой стороны люди почти столько же вывели зарубеж в прошлом году.
А почему тогда акции сегодня скаканули?
пытаются в косплей крота, но никак
Курс российских санкций на Лондонской бирже неожиданно показал бычий рост вопреки действовавшему ранее медвежьему тренду. Аналитики связывают это с сезонными колебаниями политической нестабильности.
Как скачивать комментарии?
Справа у комментария стрелочка download. Вроде ж очевидно всё
Санкции нам на пользу
АХАХАХАХАХАХАХАХ. Так вот зачем ЦБ продал Открытие ему. Ну теперь 2+2 сходится отлично
Клиенты виноваты. Понятно :)
Вот почему мне ВТБ мои баксики не отдает - закончились
В каком смысле сняли? ВТБ обмен валюты прекратил практически сразу. Или это была валюта кого надо валюта?
Сняли наличными с долларовых счетов
Во-первых, они их уже не выдавали к тому моменту, когда курс перевалил за 100. Во-вторых, как они могли их выдать, если купить они в тот момент могли лишь безнал, так как нала ни в одном банке не было.
А почему не было? Куда делись?
только выиграли получается