Финансы
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Клиенты сняли $26 млрд, но столько не было — пришлось купить по высокому курсу: глава ВТБ — о причинах убытков в 2022-м Статьи редакции

Банку мог помочь ЦБ, но у того оказались заморожены резервы, заявил Костин.

  • В 2022-м ВТБ не раскрывал свои финансовые результаты, только признавал, что год был убыточным. Аналитики «Альфа-банка» оценивали убыток в 500 млрд рублей.
  • Глава ВТБ Андрей Костин объяснил, что убытки связаны в основном с санкциями и поведением клиентов в первые дни после начала «спецоперации», пишет «Интерфакс». С 24 февраля по 10 марта 2022 года клиенты успели снять со счетов около $26 млрд. После ЦБ запретил снимать больше $10 тысяч наличными.

Главное, на чём мы получили убытки — в период с 24 февраля по 10 марта, до тех пор пока не были приняты решения об ограничении свободной выдачи населению средств в валюте, у нас со счетов было снято $26 млрд. И поскольку у нас таких средств не имелось, мы вынуждены были пойти на рынок и покупать их, а если вы посмотрите средневзвешенную цену за этот период или курс, он был свыше 101 рубля за доллар.

Андрей Костин, глава ВТБ
  • Именно разница между действовавшим на тот период курсом доллара в 101 рубль и текущим в 70 рублей стала основной причиной убытков для банка, отметил Костин.
  • Он добавил, что у ВТБ было соглашение с ЦБ, который должен был помочь в предоставлении долларовой ликвидности: «Но, к сожалению, сам наш Центробанк попал под санкции, что уж совсем было форс-мажором». 27 февраля США и ЕС заявили о заморозке части активов ЦБ — около $300 млрд, это примерно половина всех золотовалютных резервов.
  • Костин также заявил, что 2023 год начался для ВТБ с прибыли. Однако по итогам года она вряд ли достигнет результатов 2021-го — но будет сопоставима, то есть «такое же количество нулей». В 2021-м прибыль банка составила 327 млрд рублей — она стала для него рекордной.

#новость #втб

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30 комментариев
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Преступный американец

Душещипательно. Сейчас расплачусь. И ЦБ не помог. И все сам сам. И банковская деятельтельность это не про риски в РФ, обычно отдувались всегда клиенты. Собственно, и тут также стали отдуваться через лимиты. Одно хорошо, что Наилюшка не бедствует.

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Вадим Д.

Практически золотые $26 млрд. Как рады те, кто успел тогда.

А уж как рад ВТБ и остальные банки, что «были приняты решения об ограничении свободной выдачи населению средств в валюте».

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Михаил Желтухин

Раз банк получил такие убытки, то топ-менеджерам должны были сильно порезать зп и премии, ведь очевидно, что в 2022 они не справились. Порезали?

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Ale K

Безусловно, у кого то даже забрали часть заработанного

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Михаил Желтухин
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Юрий Буркин

а вот это было очень обидно

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Степан Фадеев

Ну так не гонял бы самолёт со своей подружкой, может и убыток был поменьше

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Alex Lee

Это другое. И вообще это экстремизм такое писать.

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Генетический завод
столько не было — пришлось купить по высокому курсу

А чё так?

На яхты ушли? Понимаю ((

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Илья Васильев

Похоже, что реально в курсе о начале СВО были несколько человек, если даже глава ЦБ, такие банкиры как Костин и другие не успели толком подготовиться.

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Kot Wild

Да ему пох. , банк государственный, следовательно за все платим мы, он то убытки не понёс

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Илья Васильев

Уверен, что они там на мегабонусах сидят, так что им сильно в минус уходить вообще не хочется.

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Михаил Желтухин

Это сколько же клиентов у втб. ЦБ ликвидность баксовую не наливал разве?

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Александр Кудин

Сша успели заморозить 300+ ярдов $, но Россия это не почувствовала да и все уже забыли

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Martin Prestone

ну вообще это 1/6 от всего ввп на 2022

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Бублик static void

Смотря как и по какому курсу считать, но да: от 1/7 до 1/6. С другой стороны люди почти столько же вывели зарубеж в прошлом году.

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Торт Скряба

А почему тогда акции сегодня скаканули?

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Алексей Долонгис

пытаются в косплей крота, но никак

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Alexander

Курс российских санкций на Лондонской бирже неожиданно показал бычий рост вопреки действовавшему ранее медвежьему тренду. Аналитики связывают это с сезонными колебаниями политической нестабильности.

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Николай Куликов

Как скачивать комментарии?

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Hnorr

Справа у комментария стрелочка download. Вроде ж очевидно всё

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Kot Wild

Санкции нам на пользу

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Антон Фень

АХАХАХАХАХАХАХАХ. Так вот зачем ЦБ продал Открытие ему. Ну теперь 2+2 сходится отлично

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Sergei Timofeyev

Клиенты виноваты. Понятно :)

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Andrei Bolfa

Вот почему мне ВТБ мои баксики не отдает - закончились

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Придумайте Сами

В каком смысле сняли? ВТБ обмен валюты прекратил практически сразу. Или это была валюта кого надо валюта?

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Михаил Зеленин

Сняли наличными с долларовых счетов

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Придумайте Сами

Во-первых, они их уже не выдавали к тому моменту, когда курс перевалил за 100. Во-вторых, как они могли их выдать, если купить они в тот момент могли лишь безнал, так как нала ни в одном банке не было.

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Black7

А почему не было? Куда делись?

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mrazziyanin)

только выиграли получается

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