Главное, на чём мы получили убытки — в период с 24 февраля по 10 марта, до тех пор пока не были приняты решения об ограничении свободной выдачи населению средств в валюте, у нас со счетов было снято $26 млрд. И поскольку у нас таких средств не имелось, мы вынуждены были пойти на рынок и покупать их, а если вы посмотрите средневзвешенную цену за этот период или курс, он был свыше 101 рубля за доллар.