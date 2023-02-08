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Финансы
Крайний паук например

День 350: максимальный размер субсидий для производителей электроники предложили увеличить до 1,5 млрд рублей Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8 февраля: доллар — 70,89 рубля, евро — 75,90 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:36 мск: доллар — 71,29 рубля, евро — 76,39 рубля.

Курсы на Forex на 07:36 мск: доллар — 72,22 рубля, евро — 77,5 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 73,6 рублей.

Российские банки в январе 2023 года снизили объемы кредитования граждан, следует из данных Frank RG. Выдано было 0,8 трлн рублей, против 1,4 трлн рублей в декабре и 909,4 млрд рублей в январе 2022-го.

Кто и как адаптируется

Минпромторг предложил увеличить максимальный размер субсидий для разработчиков и производителей электроники с 350 млн рублей до 1,5 млрд рублей. Им также могут разрешить пересматривать сроки производства в случае невозможности обеспечить выпуск компонентов на зарубежных фабриках.

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Какие есть проблемы и трудности

Замена двигателей SaM146 в самолёте Sukhoi Superjet 100 с на отечественные ПД-8 сопоставима с остаточной стоимостью самого судна, заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Авиакомпании хотят, чтобы в России научились делать капитальный ремонт SaM146.

Контекст

За девять месяцев 2022 года на российском алкогольном рынке появилось 36 новых брендов виски, 20 брендов джина и 13 марок ликёров, пишет «Ъ» со ссылкой на подсчёты NielsenIQ. Отечественные производители активно расширяют ассортимент на фоне сокращения импорта.

Доля свободных площадей на московском рынке гибких офисов к концу 2022 года составила 35%, передают «Ведомости». Эксперты и участники рынка связывают это с уходом иностранных брендов и сокращением площадей местными компаниями.

Российский рынок краудлендинга (коллективное привлечение средств через инвестплатформы) в 2022 году вырос на 35% до 11,6 млрд рублей, сообщают «Ведомости». Основными его участниками выступают предприятия малого и среднего бизнеса, которым необходимо быстрое и краткосрочное пополнение оборотных средств.

Новости предыдущего дня, 7 февраля — здесь.

#новость

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57 комментариев
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 GOS 30

Такс, записываем - биологическая деятельность у границ - угроза нац. безопасности, биологическая угроза внутри границ - ничего страшного, штраф 40 тысяч и свободны

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Солнечный коктейль

ну вот пусть этим говном с вирусами и отражают военно-биологическую деятельность)

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12 комментариев
Куртуазный маньерист

Тренировка граждан в рамках мероприятий по гражданской обороне. После такой дряни, не одна американская зараза не возьмёт воркутинца.

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4 комментария
Вадим Д.

Производитель "отечественной" электроники, не можешь вовремя "выпустить" компоненты на зарубежных фабриках? Не беда! Пересмотри сроки и получи субсидию в 1,5 млрд ₽!
Не делайте, лучше ремонтируйте — умоляют авиакомпании ОАК.
36 подмосковных брендов виски, томские джины и рязанские ликёры — славные были 9 месяцев 2022-го!
Гибкие офисы освобождаются. Жёсткие, видимо, все заняты.

Хорошего дня 🤘🏻

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Солнечный коктейль

С открытием, ОАК.

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Вадим Д.

А они в ответ авиакомпаниям: прикиньте, в ремонт не умеем, мы — созидатели ☝🏻

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Инженер-душнила
С открытием, ОАК.

еще на шаг ближе к порталу в ад

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СССР 2.0

У нас есть уникальный шанс возродить советскую электронную промышленность. Российские смартфоны, планшеты и ноутбуки это никакая не фантастика, а реальность завтрашнего дня. Мы вернулись.

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Александр Привалов

Пожалуйста, перестаньте называть "Волк и яйца" смартфоном

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2 комментария
Массовый яд

Выездные визы тоже будут? Соскучились..

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4 комментария
Тесла-канадец

При покупке российского айфона рюкзак для переноски бесплатно.

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Alex Nosov

Вот только электроника эпохи древней совдепии нам и светит. Смартфоны размером с книгу, планшеты с чемодан и ноутбук-рюкзак.

Совдеповская электроника никуда не делась. Пару лет назад работал с заводом, который занимается электроникой для оборонки - собирают всякие штуки флоту. Так там все как в любом древнем устройстве советского изготовления. Однослойные платы из красно-коричневого и рыжего текстолита. Провода большинство рыже-серо-грязного цвета. Огромные компоненты (даже есть те самые "гранаты" из детства - огромные конденсаторы в алюминиевом корпусе). Любую из распаиваемых ими плат можно на современных компонентах повторить и уменьшить в разы. Но, что самое интересное, это все оказалось не запасами с советских времен, это реально выпускается на еще действующих предприятиях. Как разработали в 60-80х годах большинство нынешних корыт для флота, так ничего в них не меняется. Никакой оптимизации электроники, все делается по той древней документации.

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1 комментарий
Вадим Д.

Вы, извините, какого хрена вернулись?! У вас принудительное лечение с отбыванием ещё 482 года по плану. Вернитесь в палату и не отвлекайте никого.

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Солнечный коктейль

Меня одну смущает, что второй день у нас всё так же обычно "в связи с невозможностью", что ежедневно, "планируется", "могут разрешить", но второй день говорят о том, как стало сладостнее пить? Люди должны в состояние изменённого сознания уйти? Как тогда, с Роялями 2-х цветов?
То винища ввезли в 20 раз больше, то можжевеловых сортов 50 новых видов?

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Александр Привалов

Чем вам "Два рояля" не угодили-то?(

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Слегка Придурковатый

Хоть какая-то радость - и то хорошо.

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Слегка Придурковатый

"20 брендов джина"

Больше половины я уже попробовал. Правда ничего такого прям охуенного не припомню, за исключением конкретного варианта одной марки, который, впрочем, появился ещё в 2020-м году.

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Солнечный коктейль

Не припомню - в твоём случае это потому, что "ничо особенного" или потому что
?

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1 комментарий
Крохотный вентилятор

За чей счёт банкет?

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Солнечный коктейль
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Ale K

краудлендинг - какое мерзкое слово

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Солнечный коктейль

Ну а как назвать?
Скиньтесь онлайн, люди добрые, на мой бизнес-процесс?
Есть ещё краудревординг.
Всем, кому интересно:
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Краудфандинг. FAQ для юриста о народном…
Что поможет сделать краудфандинг привлекательным в РФ
www.pgplaw.ru
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9 комментариев
Вадим Д.

Банки снизили кредитование. Чёй-то? Видимо, оптимизма и веры в светлое будущее немного в людях.

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Дмитрий Косатиков

Подняли свой процент и снизили объёмы скорее

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