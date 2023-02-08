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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8 февраля: доллар — 70,89 рубля, евро — 75,90 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:36 мск: доллар — 71,29 рубля, евро — 76,39 рубля.

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Курсы на Forex на 07:36 мск: доллар — 72,22 рубля, евро — 77,5 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 73,6 рублей.

Российские банки в январе 2023 года снизили объемы кредитования граждан, следует из данных Frank RG. Выдано было 0,8 трлн рублей, против 1,4 трлн рублей в декабре и 909,4 млрд рублей в январе 2022-го.

Кто и как адаптируется

Минпромторг предложил увеличить максимальный размер субсидий для разработчиков и производителей электроники с 350 млн рублей до 1,5 млрд рублей. Им также могут разрешить пересматривать сроки производства в случае невозможности обеспечить выпуск компонентов на зарубежных фабриках.

Какие есть проблемы и трудности

Замена двигателей SaM146 в самолёте Sukhoi Superjet 100 с на отечественные ПД-8 сопоставима с остаточной стоимостью самого судна, заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Авиакомпании хотят, чтобы в России научились делать капитальный ремонт SaM146.

Контекст

За девять месяцев 2022 года на российском алкогольном рынке появилось 36 новых брендов виски, 20 брендов джина и 13 марок ликёров, пишет «Ъ» со ссылкой на подсчёты NielsenIQ. Отечественные производители активно расширяют ассортимент на фоне сокращения импорта.

Доля свободных площадей на московском рынке гибких офисов к концу 2022 года составила 35%, передают «Ведомости». Эксперты и участники рынка связывают это с уходом иностранных брендов и сокращением площадей местными компаниями.

Российский рынок краудлендинга (коллективное привлечение средств через инвестплатформы) в 2022 году вырос на 35% до 11,6 млрд рублей, сообщают «Ведомости». Основными его участниками выступают предприятия малого и среднего бизнеса, которым необходимо быстрое и краткосрочное пополнение оборотных средств.