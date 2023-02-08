День 350: максимальный размер субсидий для производителей электроники предложили увеличить до 1,5 млрд рублей Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 8 февраля: доллар — 70,89 рубля, евро — 75,90 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 73,6 рублей.
Российские банки в январе 2023 года снизили объемы кредитования граждан, следует из данных Frank RG. Выдано было 0,8 трлн рублей, против 1,4 трлн рублей в декабре и 909,4 млрд рублей в январе 2022-го.
Кто и как адаптируется
Минпромторг предложил увеличить максимальный размер субсидий для разработчиков и производителей электроники с 350 млн рублей до 1,5 млрд рублей. Им также могут разрешить пересматривать сроки производства в случае невозможности обеспечить выпуск компонентов на зарубежных фабриках.
Какие есть проблемы и трудности
Замена двигателей SaM146 в самолёте Sukhoi Superjet 100 с на отечественные ПД-8 сопоставима с остаточной стоимостью самого судна, заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Авиакомпании хотят, чтобы в России научились делать капитальный ремонт SaM146.
Контекст
За девять месяцев 2022 года на российском алкогольном рынке появилось 36 новых брендов виски, 20 брендов джина и 13 марок ликёров, пишет «Ъ» со ссылкой на подсчёты NielsenIQ. Отечественные производители активно расширяют ассортимент на фоне сокращения импорта.
Доля свободных площадей на московском рынке гибких офисов к концу 2022 года составила 35%, передают «Ведомости». Эксперты и участники рынка связывают это с уходом иностранных брендов и сокращением площадей местными компаниями.
Российский рынок краудлендинга (коллективное привлечение средств через инвестплатформы) в 2022 году вырос на 35% до 11,6 млрд рублей, сообщают «Ведомости». Основными его участниками выступают предприятия малого и среднего бизнеса, которым необходимо быстрое и краткосрочное пополнение оборотных средств.
Новости предыдущего дня, 7 февраля — здесь.
Такс, записываем - биологическая деятельность у границ - угроза нац. безопасности, биологическая угроза внутри границ - ничего страшного, штраф 40 тысяч и свободны
ну вот пусть этим говном с вирусами и отражают военно-биологическую деятельность)
Тренировка граждан в рамках мероприятий по гражданской обороне. После такой дряни, не одна американская зараза не возьмёт воркутинца.
Производитель "отечественной" электроники, не можешь вовремя "выпустить" компоненты на зарубежных фабриках? Не беда! Пересмотри сроки и получи субсидию в 1,5 млрд ₽!
Не делайте, лучше ремонтируйте — умоляют авиакомпании ОАК.
36 подмосковных брендов виски, томские джины и рязанские ликёры — славные были 9 месяцев 2022-го!
Гибкие офисы освобождаются. Жёсткие, видимо, все заняты.
Хорошего дня 🤘🏻
С открытием, ОАК.
А они в ответ авиакомпаниям: прикиньте, в ремонт не умеем, мы — созидатели ☝🏻
еще на шаг ближе к порталу в ад
У нас есть уникальный шанс возродить советскую электронную промышленность. Российские смартфоны, планшеты и ноутбуки это никакая не фантастика, а реальность завтрашнего дня. Мы вернулись.
Пожалуйста, перестаньте называть "Волк и яйца" смартфоном
Выездные визы тоже будут? Соскучились..
При покупке российского айфона рюкзак для переноски бесплатно.
Вот только электроника эпохи древней совдепии нам и светит. Смартфоны размером с книгу, планшеты с чемодан и ноутбук-рюкзак.
Совдеповская электроника никуда не делась. Пару лет назад работал с заводом, который занимается электроникой для оборонки - собирают всякие штуки флоту. Так там все как в любом древнем устройстве советского изготовления. Однослойные платы из красно-коричневого и рыжего текстолита. Провода большинство рыже-серо-грязного цвета. Огромные компоненты (даже есть те самые "гранаты" из детства - огромные конденсаторы в алюминиевом корпусе). Любую из распаиваемых ими плат можно на современных компонентах повторить и уменьшить в разы. Но, что самое интересное, это все оказалось не запасами с советских времен, это реально выпускается на еще действующих предприятиях. Как разработали в 60-80х годах большинство нынешних корыт для флота, так ничего в них не меняется. Никакой оптимизации электроники, все делается по той древней документации.
Вы, извините, какого хрена вернулись?! У вас принудительное лечение с отбыванием ещё 482 года по плану. Вернитесь в палату и не отвлекайте никого.
Меня одну смущает, что второй день у нас всё так же обычно "в связи с невозможностью", что ежедневно, "планируется", "могут разрешить", но второй день говорят о том, как стало сладостнее пить? Люди должны в состояние изменённого сознания уйти? Как тогда, с Роялями 2-х цветов?
То винища ввезли в 20 раз больше, то можжевеловых сортов 50 новых видов?
Чем вам "Два рояля" не угодили-то?(
Хоть какая-то радость - и то хорошо.
"20 брендов джина"
Больше половины я уже попробовал. Правда ничего такого прям охуенного не припомню, за исключением конкретного варианта одной марки, который, впрочем, появился ещё в 2020-м году.
Не припомню - в твоём случае это потому, что "ничо особенного" или потому что
?
За чей счёт банкет?
краудлендинг - какое мерзкое слово
Ну а как назвать?
Скиньтесь онлайн, люди добрые, на мой бизнес-процесс?
Есть ещё краудревординг.
Всем, кому интересно:
https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/articles-comments-interviews/kraudfanding-faq-dlya-yurista-o-narodnom-finansirovanii/
Банки снизили кредитование. Чёй-то? Видимо, оптимизма и веры в светлое будущее немного в людях.
Подняли свой процент и снизили объёмы скорее