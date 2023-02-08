Финансы
Низкий хот-дог

РСПП предложил правительству увеличить налог на прибыль для бизнеса на 0,5% — The Bell Статьи редакции

Так союз ответил на предложение властей выплатить 200-250 млрд рублей в федеральный бюджет из-за его дефицита, говорят источники.

  • В конце 2022 года правительство всерьёз озаботилось растущим дефицитом российского бюджета, пишет The Bell. В январе 2023-го он составил 1,8 трлн рублей — в 14 раз больше, чем в январе 2022-го.
  • Как узнал The Bell, в середине декабря 2022-го правительство предложило Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) выделить в федеральную казну около 200 млрд рублей. Разговор при этом начинался с суммы в два раза больше. Автор идеи — глава Минфина Антон Силуанов, а закрытые встречи с бизнесом по этому поводу проводит вице-премьер Андрей Белоусов.
  • Как именно оформить выделение этой суммы, бизнес должен придумать сам. Но «обрадовать» Владимира Путина таким «подарком» предлагается уже на следующем съезде РСПП в начале весны. Сам союз от новых «обязательств» пытается отбиться, один из аргументов — дополнительные выплаты, которые бюджет и так рассчитывает получить от бизнеса по итогам спора о курсовых разницах.

Что за спор о курсовых разницах

  • Компании часто проводят операции в валюте — рассчитываются ею или привязывают к контрактам. При этом по российским законам отражать их в учёте надо в рублях, пересчитав по курсу ЦБ. Так как между оплатой товара или услуги и постановкой на учёт проходит какое-то время, из-за колебания курсов возникает так называемая курсовая разница — она может быть как отрицательной, так и положительной.
  • В марте 2022-го, когда курс был больше 100 рублей, РСПП предложил при расчёте налога на прибыль не учитывать прибыль, полученную при переоценке валютных активов. Власти пошли навстречу: компаниям разрешили с 2022-го по 2024 год не учитывать при уплате налога на прибыль положительную курсовую разницу, пока они не погасят кредит в валюте или закроют валютный депозит.
  • Но затем рубль начал укрепляться — в итоге «главной жертвой» этого стали бюджеты регионов. Реформа позволила компаниям сэкономить на налогах, а регионы лишились серьёзной статьи дохода. При этом компании выплачивают налоги авансом, поэтому по мере укрепления курса компании начали требовать от властей вернуть им «переплаченные доходы», говорила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
  • К концу 2022-го ситуация стала «угрожающей», пишет The Bell. В итоге в декабре Минфин и ФНС предложили бизнесу «задним числом» доплатить налог на прибыль за 2022 год с положительной курсовой разницы. По расчётам РСПП, в таком случае вся экономика вынуждена будет в 2023-м доплатить 1,8 трлн рублей налога на прибыль, из которых почти 270 млрд рублей пойдут в федеральный бюджет.

Что предлагает РСПП

  • В связи с доплатами на 1,8 трлн рублей, РСПП предлагает либо «забыть» о запрошенных в декабре 200-250 млрд рублей, либо увеличить в 2023 году ставку налога на прибыль для компаний с 20% на 0,5 п.п. и не заставлять бизнес выплачивать прибыль с курсовой разницы.
  • В итоге, как утверждают источники, дискуссия двигается в сторону повышения налога на прибыль.

#новость #налоги

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50 комментариев
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 Ilya Klincovskiy

интересно а из за чего в федеральном бюджете дефицит,из за бизнеса наверное

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Dimitri

Это уже даже не дефицит. Это ДЕФИЦИТИЩЕ… 2 триллиона дыра только за Январь. Такими темпами от ФНБ до лета нечего не останется.

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2023/02/06/961886-defitsit-byudzheta

Дефицит бюджета в январе приблизился к 2 трлн…
По сравнению с прошлым годом доходы снизились на 35%, а расходы выросли на 59%
www.vedomosti.ru
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Сидор

Ахахах.
Как в СССР - все повышения по просьбе трудящихся и исключительно в их интересах

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Kirill Kulagin

Это не повышение, это подарок! И главное ведь не сумма, а внимание !

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Seves

дефицит бюджета) а что такое? обещали же что доллар в бумагу превратиться, а Европа без газа замерзнет) а по факту пробили очередное дно по счету)))

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Oleg
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Роман

Получается 101%, у нас тут че, избирательный штаб едра?

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Дмитрий Самохин

А что случилось?
А где 25 млн. высоко квалифицированных рабочих мест? Это же масса налогов - трилионны

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Dimitri

Сейчас все будет. Главное не качать лодку и царя в 2024 переизбрать. Он все наладит…

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Дмитрий Самохин

Ясно

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Dimitri

Полезные санкции идут только на пользу говорили они. С колен сейчас встанем говорили они.

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Вадим Д.

Давно пора! Хорошо, что предприниматели сами обратились с требование повысить налог!
Если бы не сознательные и отзывчивые граждане – налоги вообще бы не собирали, а то и, вообще, чего доброго, всякое дозволили.

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Игорь Протасов

Что-то государство напоминает мужа алкоголика. Как деньги заканчиваются, начинает у жены выбивать

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СССР 2.0

Даже в случае увеличения налога на прибыль, в России всё равно останутся одни из самых низких налогов в мире. В той же Европе или США налоги значительно выше чем у нас.

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boobsmakemehappy

И количество разнообразных налогов больше, чем в США и Европе. Во всём мы первые!

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СССР 2.0

Давайте смотреть фактам в глаза: Россия выстояла под самыми мощными санкциями в истории человечества. Весь мир сейчас говорит: «Мы не знаем как русским это удалось, но они это сделали».

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Seves

ты клей нюхаешь или бенз?

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СССР 2.0

У нас хотя бы есть свой бензин и свой клей (благодаря отечественной нефтехимии), а вот будут ли они в Европе это ещё большой вопрос.

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Николай Грустный

Уверен? Просто на фоне разных новостей про дифициты отбеливателей для бумаги, упаковок для напитков и тд я бы не делал таких заявлений про клей

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Владлен Лернер

То что у тебя есть клей и ты его активно нюхаешь мы уже поняли 😆 Баланс глянь +15

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Techno George

+ 15 рублей. Это из-за вас тут дизлайки скрыли?

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Владислав Недзвецкий

Кстати да, видимо виси не хочет лишних проблем

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Roman Kotov

Когда папа стал меньше зарабатывать, это не значит что он меньше пить стал

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Kirill Kulagin

Хз что там весь мир говорит, а Минфин говорит вот что:
Доходы в январе сложились в размере 1,356 трлн рублей, что на 35% меньше объема поступления доходов годом ранее. При этом нефтегазовые доходы составили 426 млрд рублей, сократившись к январю 2022 года на 46%. Это, как отмечает Минфин, связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа. Ненефтегазовые доходы составили 931 млрд рублей, снизились на 28%, преимущественно за счет уменьшения поступлений внутреннего НДС и налога на прибыль.

Расходы бюджета в январе составили 3,117 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 59%.

Поступление внутреннего НДС в январе упало почти вдвое по сравнению с январем прошлого года - до 379 млрд рублей против 683 млрд рублей.

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Роман Величкин

Так это процесс растянутый во времени. Посмотрим через 5 лет.

«Мы не знаем как русским это удалось, но они это сделали».

Неправда, все уже поняли, что это из-за скачка цен на энергоносители.

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Ирина Голунова

Вот главное эту планку занять, а дальше народ пускай е*ется как хотит

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Dimitri

И почему то ВВП в ЕС и США намного выше чем в РФ. Видимо не только в налогах дело…

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Виктор Исаков

Давно общую систему считали?))

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Николай Грустный

О, а вот и мой любимый тип аргументов подъехал "а вот в Америке..."

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Andrey Uchaev

А на сколько выше в Европе или США?

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Энтони Лавджой

Войнушка дорого обходится

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Chef

вот и очередные кандидаты на санкции подъехали, все рспп кучей

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Инга Русланова

интересно, а эту дырень в бюджете обсуждают на первых каналах? виноват кто, Обама или Зеленский? не могу пока разобраться. жду пояснений от соловьева

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GPT-Либерал-смузихлёб

Скорей бы отменили усн и патенты

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Покемон

Вот тогда заживееееем!

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GPT-Либерал-смузихлёб

Прекрасная Россия будущего

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Roman Kotov

Увы форс-мажор никто не отменял, собрали меньше налогов, не наша проблема, значит нужно было следить чтобы налогонесущие платильщики из страны не сбегали,а то понаотпускали всякие Икеи и Майкрософты теперь жалуются на бюджет. Пусть пойдут на завод и платят налоги

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Allestor Klei

Увижу ли я в своей жизни, когда налогообложение и пошлины в РФ будет на уровне Грузии?

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Oleg

В Грузии высокие пошлины на ввоз импорта, особенно всякие продукты питания. В Батуми турецкое молоко и сыр в 2,5 раза дороже чем в Турции, которая в 20 минутах езды.

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Инженер-душнила

ну оппозиционер в тюрьме у нас уже есть. прям как в Грузии. хотя тут мы первые...это что же получается??? МЫ ПЕРВЫЕ!!!! УРАААА!!! ОТСОСИ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЗАПАД!

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Там Тамыч

И айти тоже на уровне Грузии
Или в эту сторону как в Грузии не хочется?

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Oleg

Мб, через 3-5 лет +/- сравняется, а через 10 в Грузии повыше будет) Банковские приложения за последние пару лет вполне юзабельный стали и сделали большой рывок, у них уже iban есть (в рф нет до сих пор, а это супер удобная штука, например для платежей по счетам), в этом году Грузия участницей sepa становится - будут деньги летать через большую часть стран континента за несколько минут и бесплатно, а там мб револют зайдет, который давно покруче тинька будет (пользуюсь и тем и другим)

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Там Тамыч

У экстрасенса
-Какое главное событие в моей жизни?
-Главное событие в вашей жизни еще впереди.С вас 50 долларов

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Oleg

Ну с точки зрения финтеха для бизнеса, Грузия уже впереди. Причем благодаря как раз государству, налоговой системе, либеральному финмониторингу и участию в глобальных системах (те же iban, sepa). Доставки еды Glovo, wolt - пусть и урезано, но уже работают. У них беда с ШПД - очень дорого (дороже чем в западной европе для физика, 100 мбит $37 - безумие), медленно и мало точек ввода в страну

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Alexey Dymov

Есть ощущение, что РСПП представляет не те интересы

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Alex Nosov

Это примерно как СПЧ, который регулярно предлагает новые ограничения этих самых ПЧ.

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Дмитрий Терехов

Если я правильно понял РСПП предлагает повысить налог на прибыль на 0.5% для ВСЕХ компаний вместо того что бы самостоятельно выплатить 200млрд?

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Февраль Камшотов

"По многочисленным просьбам трудящихся"

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Покемон

Предлогаю поднять нологи сразу на 1488%, чтобы цорю точно хвотило.

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Там Тамыч

Почему не помечате что the bell это иноагент?

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