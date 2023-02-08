«МТС Банк» получил банковскую лицензию в ОАЭ — Financial Times Статьи редакции
Это первый за несколько лет иностранный банк, получивший лицензию для работы с частными клиентами в стране, утверждают источники газеты.
- ЦБ Объединённых Арабских Эмиратов выдал лицензию «МТС Банку», сообщила газета Financial Times со ссылкой на близкие к ведомству источники. Решение «удовлетворит растущий спрос на финансовые услуги со стороны российских экспатриантов», добавили они.
- Официально «МТС Банк» и Центральный банк ОАЭ отказались от комментариев. Лицензия облегчит доступ к банковским счетам для россиян и откроет новый канал для потока денег в страну, прокомментировал изданию источник, близкий к банку.
- О планах российской компании открыть филиал в Дубае рассказывали в декабре 2022 года источники «Ъ».
- В октябре того же года источники Bloomberg сообщили, что некоторые из крупнейших частных банков в ОАЭ, связанных с США, Великобританией и ЕС, стали чаще проверять клиентов из России.
- В 2020 году офис в Абу-Даби открыл «Сбер», но банк не мог работать с розничными клиентами. В апреле 2022 года он попал под блокирующие санкции США, а позже объявил, что закроет подразделение в ОАЭ в начале 2023 года из-за «серьёзных ограничений».
372 просмотров
Теперь лицензище просто!
Ну довольно круто. Хотя:первый за несколько лет иностранный банк, получивший лицензию
может быть не потому, что не давали, а никто не приходил? (-: Сомнительно, но вероятность не нулевая.
Не приходил в финансовую столицу арабского мира?
так, в теории в МТС банке можно будет карту visa/mc заказать работающую за рубежом и на иностранных сайтах?
В российском - нет. В дубайском - скорее всего, да
вопрос скорее в том реализуют ли доставку в российский офис)
Не думаю, что они хотят подставляться под обход санкций
реализуют
сможешь в Дубай слетать и доставить оттуда карту