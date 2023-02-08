Биржевой курс евро превысил 77 рублей, курс доллара — 72 рубля Статьи редакции
С начала торгов валюты подорожали больше, чем на рубль.
- Аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин также отметил, что на рубль всё сильнее давит «непростая ситуация с балансом госбюджета». Об этом может свидетельствовать новость об обсуждении с крупным бизнесом «добровольных взносов в бюджет». Минфин предварительно оценил дефицит бюджета России в январе в 1,76 трлн рублей.
- Глава отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин полагает, что в краткосрочной перспективе доллар может стоить 72-73 рубля.
1586 просмотров
Представители сект "Па 30 к лету" и "Мы всех пебедили" , вы где?
Фраза уровня «ну и где доллар па двести либиралы»
Самая мякотка будет, когда подтянутся свидетели секты святого бетона, который только растет :)
Чо-т юаневые интервенции ЦБ никого особо не возбуждают, я погляжу. Рублю они как мертвому припарка. Впрочем, почему «как»...
Потому что Юань нахрен никому не нужен.
Это даже клоун в телевизоре этого не изменит.
Я еще один фон могу добавить, скоро 24 февраля.
24 февраля, РФ вступила в борьбу с мировым злом
Бля, уже 72 рубля
Все хуже и хуже и вот не понятно собирается ли он стабилизироваться
На 50 000 руб в 1995 можно было купить чуть больше 9$ .
Потом 3 нуля убрали, но это не помогло.
Сейчас на 50 руб можно купить 0.70$ .
Крепкий рубль, и тихая гавань.
"обсуждение добровольного взноса в бюджет" - это такой своеобразный экономический прорыв?
Скоро 20% заработной платы облигациями государственного займа с купоном на 2030 год будут выдавать.
Надо за гречкой пиздовать....
да какая гречка, надо двух слойную туалетную бумагу покупать))
Реальный курс минимум 120. 72 это ещё сильно занижен
Продам вам по 100. Соглашайтесь!
не удивлюсь если он опять также скаканет
Куда он занижен? Люди покупают и продают спокойно по текущему курсу бумажные доллары внутри рф и за ее пределами, выйдите из своего бункера и оглянитесь)
Таня, что новости уже кончились? )
Недаром сегодня отмечается День военного топографа в России.
То зе муууун
Вот пидорас
$, € или Фетисов?
рублик несчастный вот вот окочурится
окочурился уже давно, уже загнивает
бегите покупать скорей.
К концу года будет 75-80, все фундаментальные показатели не на стороне рубля
К концу года? К концу квартала скорее всего.
Рубль покосплеил немного самую стабильную валюту в миру как говорил геостратег, вот и хватит.