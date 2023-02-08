Финансы
Честной Данила

Биржевой курс евро превысил 77 рублей, курс доллара — 72 рубля Статьи редакции

С начала торгов валюты подорожали больше, чем на рубль.

  • Днём 8 февраля 2023 года курс евро на Мосбирже превысил 77 рублей и на максимуме составлял 77,43 рубля. Курс доллара на максимуме был 72,23 рубля.
  • Росту курсов иностранных валют способствует информационный фон, считает аналитик «Россельхозбанка» Александр Фетисов.

Сюда можно отнести и данные о росте дефицита бюджета по предварительным итогам января, в том числе за счёт снижения нефтегазовых доходов, ожидания по дальнейшему снижению притока валютной выручки вследствие введения потолка цен на российские нефтепродукты, а также освобождение ряда экспортёров от обязательной продажи валютной выручки.

Александр Фетисов (цитата по «Прайму»)
  • Аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин также отметил, что на рубль всё сильнее давит «непростая ситуация с балансом госбюджета». Об этом может свидетельствовать новость об обсуждении с крупным бизнесом «добровольных взносов в бюджет». Минфин предварительно оценил дефицит бюджета России в январе в 1,76 трлн рублей.
  • Глава отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин полагает, что в краткосрочной перспективе доллар может стоить 72-73 рубля.

#новость #курсвалют

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57 комментариев
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 Kiss1nger

Представители сект "Па 30 к лету" и "Мы всех пебедили" , вы где?

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Pavel Cree

Фраза уровня «ну и где доллар па двести либиралы»

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12 комментариев
Император Нолимоций
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Невкусно и грустно

Самая мякотка будет, когда подтянутся свидетели секты святого бетона, который только растет :)

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2 комментария
Император Нолимоций

Чо-т юаневые интервенции ЦБ никого особо не возбуждают, я погляжу. Рублю они как мертвому припарка. Впрочем, почему «как»...

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Абстрактный дебаркадер

Потому что Юань нахрен никому не нужен.
Это даже клоун в телевизоре этого не изменит.

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4 комментария
Крохотный вентилятор
Росту курсов иностранных валют способствует информационный фон

Я еще один фон могу добавить, скоро 24 февраля.

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Абстрактный дебаркадер

24 февраля, РФ вступила в борьбу с мировым злом

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1 комментарий
Невкусно и грустно

Бля, уже 72 рубля

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Веский Довод

Все хуже и хуже и вот не понятно собирается ли он стабилизироваться

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4 комментария
Массовый яд

На 50 000 руб в 1995 можно было купить чуть больше 9$ .
Потом 3 нуля убрали, но это не помогло.
Сейчас на 50 руб можно купить 0.70$ .
Крепкий рубль, и тихая гавань.

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Garmonbon

"обсуждение добровольного взноса в бюджет" - это такой своеобразный экономический прорыв?

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Император Нолимоций

Скоро 20% заработной платы облигациями государственного займа с купоном на 2030 год будут выдавать.

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Kot Wild

Надо за гречкой пиздовать....

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Борис Латкин

да какая гречка, надо двух слойную туалетную бумагу покупать))

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Alex R

Реальный курс минимум 120. 72 это ещё сильно занижен

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Denis G

Продам вам по 100. Соглашайтесь!

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1 комментарий
Милая Мила

не удивлюсь если он опять также скаканет

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1 комментарий
Пончик с клубничным джемом

Куда он занижен? Люди покупают и продают спокойно по текущему курсу бумажные доллары внутри рф и за ее пределами, выйдите из своего бункера и оглянитесь)

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1 комментарий
Вася Пражкин
С начала торгов валюты подорожали больше, чем на рубль.

Таня, что новости уже кончились? )

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Вадим Д.

Недаром сегодня отмечается День военного топографа в России.

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Кигхриль Vselensky

То зе муууун

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GPT-Либерал-смузихлёб

Вот пидорас

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Вадим Д.

$, € или Фетисов?

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mrazziyanin)

рублик несчастный вот вот окочурится

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Лера Змеева

окочурился уже давно, уже загнивает

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1 комментарий
Ненавижу Лицемеров

бегите покупать скорей.

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Jetsa.ru новости о спорте

К концу года будет 75-80, все фундаментальные показатели не на стороне рубля

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Dimitri

К концу года? К концу квартала скорее всего.

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Dimitri

Рубль покосплеил немного самую стабильную валюту в миру как говорил геостратег, вот и хватит.

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