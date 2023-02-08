Сюда можно отнести и данные о росте дефицита бюджета по предварительным итогам января, в том числе за счёт снижения нефтегазовых доходов, ожидания по дальнейшему снижению притока валютной выручки вследствие введения потолка цен на российские нефтепродукты, а также освобождение ряда экспортёров от обязательной продажи валютной выручки.