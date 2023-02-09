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Финансы
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День 351: ИТ-льготы предложили распространить на музыкальную индустрию Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 9 февраля: доллар — 71,57 рубля, евро — 76,83 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:36 мск: доллар — 72,73 рубля, евро — 78,06 рубля.

Курсы на Forex на 07:36 мск: доллар — 73,05 рубля, евро — 78,27 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 74,82 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 76,97 рубля, евро — по 82,58 рубля.

Кто и как адаптируется

Минэкономразвития предложило распространить на музыкальную индустрию те же налоговые льготы, что и на ИТ-сектор, узнали «Ведомости». В частности, музыкантов могут освободить от НДС за продажу исключительных прав на произведения, снизить для них налог на прибыль и тарифы по социальным взносам. Инициатива направлена на стимулирование производства отечественных музыкальных продуктов после кризисных 2020 и 2022 годов, следует из дорожной карты министерства.

Российские мобильные операторы рассматривают возможность использования сетевого оборудования индийских, израильских и турецких производителей, пишет «Ъ». У такой техники есть ограничения по совместимости с действующими в России сетями, но операторы говорят, что производители готовы инвестировать в доработку продуктов. Эксперты считают, что санкции не позволят развернуть полномасштабное сотрудничество и реализовать комплексные решения.

Минэкономики, правительство Москвы, Роспатент и ЦБ запускают пилотный проект по кредитованию под залог интеллектуальной собственности в рамках государственной концепции технологического развития. Главными препятствиями такого кредитования ЦБ называет отсутствие устоявшейся практики оценки нематериальных активов и потенциальные проблемы с ликвидностью таких залогов. В ходе пилотного проекта риски банков на себя возьмут столичные власти.

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Минфин предложил Турции и ОАЭ начать переговоры по изменению соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН), сообщают «Ведомости». Текущее налоговое соглашение с Турцией предусматривает ставку 10% на дивиденды, проценты и роялти. Соглашение с ОАЭ предполагает льготную ставку в 0% по пассивным доходам только для правительства, центрального банка и связанных с ними инвестиционных организаций. Подготовку перечня дружественных стран для пересмотра СИДН Минфин начал осенью 2022 года.

Чешская PPF Group ведёт переговоры о продаже «Невского центра» в Санкт-Петербурге. Имя потенциального покупателя не раскрывается, но по словам собеседников «Ведомостей», сделка уже получила одобрение правительственной комиссии.

ФАС одобрила покупку «Татнефтью» трёх компаний, принадлежащих финской шинной компании Nokian Tyres, пишет «Ъ». Соглашение о продаже российского бизнеса Nokian было подписано в октябре 2022 года, и как сообщала финская шинная компания, ожидаемая цена сделки должна была составить около €400 млн.

Какие есть проблемы и трудности

Московский бизнесмен Андрей Баранов пытается оспорить сделку по продаже сети строительных гипермаркетов OBI, пишет «Ъ». Он намерен через суд получить 40% в компании, которой в августе 2022 года были проданы магазины. О деталях спора не сообщается.

Из-за остановки поставок в Россию транспондеров и антенн для проезда по платным дорогам, цены на такие устройства могут вырасти, предположила Счётная палата. Запасы транспондеров европейского производства заканчиваются, а отечественные аналоги стоят дороже импортных. В «Автодоре» говорят, что дефицита не будет, а цена составит не более 6 тысяч рублей.

Контекст

Самыми быстрорастущими сегментами онлайн-образования в России в 2022 году оказались эзотерика и психология, пишет «Ъ» со ссылкой на исследование GetCourse. Оборот этих направлений вырос на 15% и 7% соответственно, а у курсов, связанных с обучением новым профессиям, наоборот — упал.

Спрос на разработчиков мобильных приложений для iOS и Android на российском рынке по итогам 2022 года сократился примерно на 20%, сообщает «Ъ» со ссылкой на данные hh.ru. При этом в полтора раза выросло число вакансий для разработчиков софта по ОС «Аврора». Эксперты связывают это с переходом госсектора на отечественные решения.

Росстат оценил снижение реальных располагаемых доходов населения в 2022 году в 1%.

Новости предыдущего дня, 8 февраля — здесь.

#новость

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60 комментариев
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 Вадим Д.

И долго музыка играла, и долго фраер танцевал. Музыке — ИТ-льготы!
Новые кредиты под залог, но нужны: интеллект, собственность и оценка всего этого.
Правкомиссия втихаря одобряет продажу Невского центра.
ФАС тоже всё нравится: и Татнефть, и Nokian.
Один московский бизнесмен хочет много и даже спорит, но всё втихую.
Транспондеры не могут, а точно подорожают — за о отечественное надо платить больше.
Эзотерика — новое слово онлайн-образования О_о
Разрабы под iOS не нужны (логично), а под Аврору — необходимы.

Хорошего дня 🤘🏻

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M-S-R

Спасибо. Оригинал нет нужды читать!

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2 комментария
Максим Корнеев

эзотерика-новое слово инфоцыганства

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Иван Серик
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1 комментарий
Иван Серик
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Слегка Придурковатый

"Самыми быстрорастущими сегментами онлайн-образования в России в 2022 году оказались эзотерика и психология"

То есть у нас уже эзотерика входит в сегмент "онлайн-образования"? Прости, Юра, мы всё проебали.

P.S. Сниму порчу онлайн. Пронумероложу любые числа от 14 до 88. Научу использовать осознанное мышление. Дорого. Мамонтам скидки.

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kit

Ну вот это знаешь типа во всем виноват ретроградный меркурий, нужно повышать свою осознанность и так далее))

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2 комментария
Сергей Коновалов

https://youtu.be/uQbz3BP6dYc

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Цифровые комплексы

Интересно, на каких музыкантов направлена инициатива минЭка? Что-то мне подсказывает, что новых Рахманиновых и Прокофьевых мы не увидим в ближайшее время.

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Paul Brezcuu

На тех кто пишет музыку всяким лепсам и газмановым, а те потом дают концерты для вояк) государство РФ никогда ничего не делало для людей или культуры, а только в своих интересах. Здесь также преследуются свои интересы

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Hnorr

Газманов и Любэ

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4 комментария
Сергей Поляков

Реальные доходы населения снизились на 1%? 😃

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Roman Kotov

Доходы снизились, а расходы растут как бамбук

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4 комментария
Александр Привалов

Да они и были 1%(((

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Доктор Богомол Тобогган

Больше на погрешность измерений похоже

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Вадим Д.

Опсосы хотят индийско-турецкое оборудование: не работает в наших сетях, зато есть!

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Удивленный звук

А что случилось с Китай нам поможет ?

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3 комментария
Игорь Мазаев

Нужно сделать так: если в здании есть компьютер или рядом банкомат, то компания — ИТ ☝️😌

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Алексей Тихонов

Музыканты в ДубаЯх отдыхают, новые авто фотают и им льготы. Устали поди.

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Дмитрий Косатиков

Транспондер за 6 тысяч, чтобы ездить по платным дорогам?

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Инженер-душнила
В частности, музыкантов могут освободить от НДС за продажу исключительных прав на произведения, снизить для них налог на прибыль и тарифы по социальным взносам.

список музыкантов на льготы подготовит Олег Газманов как я понимаю

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Учащийся спрей
бизнесмен Андрей Баранов пытается оспорить сделку по продаже сети строительных гипермаркетов OBI

Настырный

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Слегка Придурковатый

Упёртый. Смотрит на сделку по продаже как баран на новые ворота.

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1 комментарий
Морозов Алексей

Понять ИТ-льготы могу но вот льготы для музыкантов нет

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Учащийся спрей

То есть запасов "Газманова" тебе достаточно?

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Слегка Придурковатый

Патриотизм нужно поддерживать, чо тут понимать.

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Инженер-душнила

а по-моему тут все очевидно. прикормка ублюдков

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Станислав Назаров

По-моему культура в РФ в большем упадке, чем IT. И если кому и нужны льготы, то музыкантам, кино делам и прочим творческим.

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1 комментарий
Владлен Лернер

Какой смысл от it льгот с ведением АУСН ? Есть те кто перешел в январе, поделитесь опытом.

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kit
Самыми быстрорастущими сегментами онлайн-образования в России в 2022 году оказались эзотерика и психология

Вроде и хорошо, что народ начинает копаться в психологии, а вроде и странный показатель

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Слегка Придурковатый

Что хорошего в том, чтобы копаться в лженаучном говне?

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1 комментарий
Цифровые комплексы

Согласен, пора бы уже в психиатрии

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1 комментарий
Император Нолимоций
Самыми быстрорастущими сегментами онлайн-образования в России в 2022 году оказались эзотерика и психология, пишет «Ъ» со ссылкой на исследование GetCourse. Оборот этих направлений вырос на 15% и 7% соответственно, а у курсов, связанных с обучением новым профессиям, наоборот — упал.

Ну всё понятно, бл^дь... П^здец какой-то. Прям реально расстроился.

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Александр Привалов

Просто ваш духовный двойник не в зоне астрала, встаньте в позу денежного зайца и три раза нечётко произнесите желаемое.

С уважением, доктор эзотерических наук, профессор Зойдберг

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2 комментария
hammerpreisen de

Да пох и почему пох это два важнейших вопроса

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hammerpreisen de

На радужных музыкантов распространите

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hammerpreisen de

Написал в военкомат, что я тоже в каком то смысле музыкант, жду ответа

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GOS 30

🧐

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