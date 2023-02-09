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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 9 февраля: доллар — 71,57 рубля, евро — 76,83 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:36 мск: доллар — 72,73 рубля, евро — 78,06 рубля.

Курсы на Forex на 07:36 мск: доллар — 73,05 рубля, евро — 78,27 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 74,82 рублей.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 76,97 рубля, евро — по 82,58 рубля.

Кто и как адаптируется

Минэкономразвития предложило распространить на музыкальную индустрию те же налоговые льготы, что и на ИТ-сектор, узнали «Ведомости». В частности, музыкантов могут освободить от НДС за продажу исключительных прав на произведения, снизить для них налог на прибыль и тарифы по социальным взносам. Инициатива направлена на стимулирование производства отечественных музыкальных продуктов после кризисных 2020 и 2022 годов, следует из дорожной карты министерства.

Российские мобильные операторы рассматривают возможность использования сетевого оборудования индийских, израильских и турецких производителей, пишет «Ъ». У такой техники есть ограничения по совместимости с действующими в России сетями, но операторы говорят, что производители готовы инвестировать в доработку продуктов. Эксперты считают, что санкции не позволят развернуть полномасштабное сотрудничество и реализовать комплексные решения.

Минэкономики, правительство Москвы, Роспатент и ЦБ запускают пилотный проект по кредитованию под залог интеллектуальной собственности в рамках государственной концепции технологического развития. Главными препятствиями такого кредитования ЦБ называет отсутствие устоявшейся практики оценки нематериальных активов и потенциальные проблемы с ликвидностью таких залогов. В ходе пилотного проекта риски банков на себя возьмут столичные власти.

Минфин предложил Турции и ОАЭ начать переговоры по изменению соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН), сообщают «Ведомости». Текущее налоговое соглашение с Турцией предусматривает ставку 10% на дивиденды, проценты и роялти. Соглашение с ОАЭ предполагает льготную ставку в 0% по пассивным доходам только для правительства, центрального банка и связанных с ними инвестиционных организаций. Подготовку перечня дружественных стран для пересмотра СИДН Минфин начал осенью 2022 года.

Чешская PPF Group ведёт переговоры о продаже «Невского центра» в Санкт-Петербурге. Имя потенциального покупателя не раскрывается, но по словам собеседников «Ведомостей», сделка уже получила одобрение правительственной комиссии.

ФАС одобрила покупку «Татнефтью» трёх компаний, принадлежащих финской шинной компании Nokian Tyres, пишет «Ъ». Соглашение о продаже российского бизнеса Nokian было подписано в октябре 2022 года, и как сообщала финская шинная компания, ожидаемая цена сделки должна была составить около €400 млн.

Какие есть проблемы и трудности

Московский бизнесмен Андрей Баранов пытается оспорить сделку по продаже сети строительных гипермаркетов OBI, пишет «Ъ». Он намерен через суд получить 40% в компании, которой в августе 2022 года были проданы магазины. О деталях спора не сообщается.

Из-за остановки поставок в Россию транспондеров и антенн для проезда по платным дорогам, цены на такие устройства могут вырасти, предположила Счётная палата. Запасы транспондеров европейского производства заканчиваются, а отечественные аналоги стоят дороже импортных. В «Автодоре» говорят, что дефицита не будет, а цена составит не более 6 тысяч рублей.

Контекст

Самыми быстрорастущими сегментами онлайн-образования в России в 2022 году оказались эзотерика и психология, пишет «Ъ» со ссылкой на исследование GetCourse. Оборот этих направлений вырос на 15% и 7% соответственно, а у курсов, связанных с обучением новым профессиям, наоборот — упал.

Спрос на разработчиков мобильных приложений для iOS и Android на российском рынке по итогам 2022 года сократился примерно на 20%, сообщает «Ъ» со ссылкой на данные hh.ru. При этом в полтора раза выросло число вакансий для разработчиков софта по ОС «Аврора». Эксперты связывают это с переходом госсектора на отечественные решения.

Росстат оценил снижение реальных располагаемых доходов населения в 2022 году в 1%.