Disney уволит 7000 сотрудников и сократит расходы на $5,5 млрд Статьи редакции
Глава компании Боб Айгер объявил о масштабной реструктуризации бизнеса.
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- Объявление о будущих сокращениях 7000 человек и реорганизации бизнеса Айгер сделал в рамках отчёта за четвёртый квартал 2022 года, пишет Bloomberg. По состоянию на 1 октября в компании работало 220 тысяч человек — увольнения затронут 3,2% штата.
- Сокращение расходов на производство фильмов и телешоу, которое, по словам Айгера, в последние годы стало «чрезвычайно дорогим» из-за конкуренции, составит $3 млрд. Ещё $2,5 млрд планируют сэкономить на других направлениях, не связанных с контентом. Айгер сообщил инвесторам, что сохранить удалось уже около $1 млрд.
- План также включает реорганизацию бизнеса Disney. Компания будет разделена на три подразделения. В первое — развлекательное — войдут телевизионное, кинематографическое и стриминговое направления. Во второе — спортивные сети ESPN. В третье — тематические парки, круизные лайнеры и потребительские товары.
Показатели за первый квартал 2023 финансового года, который завершился 31 декабря
- Выручка Disney в четвёртом квартале 2022 года выросла на 7,8% до $23,5 млрд. Прибыль составила $0,99 на акцию.
- Количество подписчиков Disney+ сократилось на 1% до 161,8 млн человек, а убытки от стримингового бизнеса выросли вдвое и составили $1,05 млрд.
- Выручка от кабельного вещания упала на 5% до $7,29 млрд, а операционная прибыль сократилась до $1,26 млрд — на 16%.
- Выручка тематических парков с учетом продажи мерча увеличилась на 21% до $8,73 млрд, а операционная прибыль составила $3,05 млрд, увеличившись на 25%.
- 12 ноября 2022 года Disney заявила сотрудникам о планах пересмотреть расходы на фоне сокращений в индустрии кино и телевидения. Тогда компания не уточнила, какие меры планирует предпринять и скольких работников могут затронуть сокращения.
- 21 ноября 2022 года Боб Айгер вернулся на должность генерального директора Disney, которую покинул в 2020 году. СМИ писали, что Айгера решили вернуть на фоне проблем в Disney и падения выручки в последние кварталы.
Может теперь станет меньше бессмысленных фильмов и сериалов с повесткой. И начнут снимать стоящие картины.
Нет.
В одном из интервью пресс-служба Disney также сообщила « Мы тоже как Google и Amazon не отстаём от модных тенденций сокращения персонала.
мода на увольнения... класс, так и пахнет прогрессом
Ого, серьёзно. И это не техногигант, раздувший в ковидные годы штат.
Хотя с фильмами, да, бюджеты огромные.
Ну Дисней тоже своего рода техногигант…
Это только начало. Скоро ИИ заменит большую часть штата сотрудников.
Наивный такой, это утверждение слышно последние 70 лет, что то пока не заменило
Станки заменили ручной труд. А станки уже заменили ЧПУ. Так что это уже давно.
Ой, поверьте, не заменили, токари фрезеровщики и прочие расточники как работали, так и работают, другое дело что ЧПУ заняли свою нишу в обработке, например, металлов, это да.
Они занялись рутиной, где нет необходимости хоть в малейшем умственном процессе. Заложили четкий алгоритм и вот он клепает именно по нему.
О да, заменили. Теперь на смену 1 человеку пришло 1 оператор станка, 1 отладчик/наладчик, 1 инженер, 1 программист ЧПУ, 1 электрик. И выполняют они шаблонную работу. Тот же оператор станка оценивает исходный материал, который попадает в станок. Чуть форму дай другую и привет. Болванку не воспримет, а результат получится совершенно иной и если эту адскую машину не остановить, она наклепает тонну говна. Конечно можно установить тонну датчиков на него, но необходимо нанять ещё программистов, установщиков, заключить подряды.Слава сливу славил. Слава сливой славился.
Все эти роботизации на нынешних технологиях смогут выполнять узкую функцию.
Скорми эато gpt4. Пусть перефразирует)))))
Потому, что на поддержание ИИ требуется больше трудозатрат, чем на условного сценариста. )))
1 чувак со своими видением фильма и бумажкой с ручкой, против десятка разработчиков, десятка ревьюеров, тестировщиков, админов(или как ща модно девопсов).
И о, да. Через какое-то время его алгоритм иссякнет и потребуется условный gpt4,5,6
Это все из-за афро Русалочки.
rutracker когда на биржу выйдет?
он и так на бирже, постоянный рост)
Прочитал список бизнесов и понял, что в сериале Наследники компания прям похожа на Дисней.
вся эта ентертайнмент - социо - метаюниверс - длс - лгбт залупа представляет собой огромный пузырь которому скоро пизда.
вангую банкротства крупнейших игроков в ближайшие пару лет.
народу просто это реально остопиздело, в тренды выходит совершенно другой лайфстайл, без сотни новых сериалов каждый год, без мультиков и супергероев и тысяч платных длс.
я уже молчу про метавселенные.
фокус перемещается на обычную спокойную жизнь в реальном мире. с реальными ценностями. диджитализации пизда. расходимся.
норм шуе
Оставили небось только трансов и гомосексуалов
У Диснея в последнее время практически одни провалы. Даже Марвель не спасает.
перебарщивают они с толератностью
Проблема не в этом, а в том, что они пихают повестку ради галочки, без продумывания сюжетных линий этих вставок. Либо искажают уже имеющийся контент в пользу повестки.
Есть много фильмов и сериалов, где повестка смотрится годно, потому как и актер хорошо играет и роль прописана нормально.
Сейчас же, либо бэзэмоциональное лгбт, либо коверканье первоисточника.
и они туда же ...😞
На всех сказалось...
Помянем
Странно, что на стриминге у них почти 162 миллиона подписок и все равно убыток в 1 млрд долларов.
Не понял куда деньги подевались у Диснея😀
грустно все это, слишком много увольнений за прошедшее время
Тоже небось решили запустить бесконечные мультики сгенерированные нейросетками. Живой персонал будет в парке Дисней калитку к аттракционам открывать и паровозики водить
Банкротство диснея не за горами
ну это вряд ли
Не может быть такого, что у потребителей, так сказать, «инклюзивного» контента меньше денег, чтобы нести их Disney? Или они слишком привередливы и недовольны тем, как Disney учитывает их права и интересы, а все прочие недовольны тем, что Disney их вообще учитывает и хотели бы видеть более, скажем так, привычную «Русалочку», например? Just saying.
ой, а что такое, что случилось? форс повесточки наверное как то на выручку повлиял, не?