Структуры «Газпрома» претендуют на покупку «Мегафона» — The Bell Статьи редакции
В январе источники «Ъ» говорили об интересе к активу со стороны «Ростелекома».
- Об интересе компании к оператору слышали шесть источников The Bell на рынке. По словам одного из собеседников, покупателем может стать «Газпром-медиа». Другие детали возможной сделки издание не приводит.
- В конце января 2023 года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что переговоры о покупке «Мегафона» у USM Group ведёт «Ростелеком». Некоторые из них отмечали, что на актив якобы есть и другие претенденты, в том числе непрофильные инвесторы.
- «Мегафон» с более 74 млн абонентов — один из крупнейших в России операторов. Опрошенные «Ъ» аналитики оценивали компанию в 616-900 млрд рублей.
В «Газпром-медиа» не ответили на запрос The Bell, в «Газпроме» и USM отказались от комментариев. В «Мегафоне» тоже отказались от комментариев на запрос vc.ru.
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"Всё, пропал дом".
Был в 90-е такой очень популярный сериал - "Спрут". Адаптируя к современной реальности, можно назвать его "Сопрут".
в 80-е
Всем нужен Мегафон. Ростелеком тоже зарится.
Я сильно удивился, когда узнал, что они еле сводят концы с концами и у них много долгов.
Так у всех операторов примерно так. Золотые годы прошли у сотовых операторов.
Купить за госбабло что бы откешить и вывести бабло потом за бугор для своих.
Мало им видать рекордного оттока капитала
Смысл вывозить если их там заблокируют сразу. Все ровно наоборот - есть свободные деньги для инвестиций внутри страны, т к внешние инвестиции сильно ограничены и рискованны
Как просрать тонны бабла внутри страны? Дачи уже построены. Яхты куплены. Рестораны куплены. Частные самолеты с частными аэродромами куплены. Мерседесы, Феррари, Ламборджини куплены, вместе с гоночными треками и пилотами. Футбольные клубы куплены, вместе со стадионами, футболистами, тренерами и судьями. СМИ куплены, вместе с журналистами, главредами, телеведущими, режиссерами, операторами, осветителями и уборщицами. Всё уже куплено, куплено и еще раз куплено. И всё равно остаются тонны неосвоенного бабла. НУ КУДА ЕГО ДЕВАТЬ??
Майдана не будет а будет геранька в окно тоби хлопчик
А тебе не будет тройка по русскому за 5-й класс. Иди учись, сынку, иначе хана.
Неужели всё-таки заниматься инвестициями в развитие придется?)
Ну как в развитие? Ну некуда уже дальше развиваться. Говорю ж, всё уже куплено - дачи, самолеты, стадионы, ламборджини, всё есть. Предел, потолок.
В Вашей картине мира это ВСЁ, в их картине мира пирамида Маслоу с безграничным основанием.
Они даже не знают, что за Маслоу, а пирамида у них бывает только финансовая.
Завидуйте молча)
За газ и за связь в одной платёжке
Удобно, ещё и подписку на несколько газет и видеосервисов от которых пока прописка есть не отказаться
Лакомый актив
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С газом усё?