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Сухум, Абхазия

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 9 февраля: доллар — 72,89 рубля, евро — 78,32 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:36 мск: доллар — 73,26 рубля, евро — 78,61 рубля.

Курсы на Forex на 07:36 мск: доллар — 73,14 рубля, евро — 78,43 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 75,65 рублей.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 77,49 рубля, евро — по 83,36 рубля.

Кто и как адаптируется

Власти Абхазии и руководство Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна ведут переговоры о создании на территории республики IT-кластера для разработки цифровых решений. В планах — запуск блокчейн-системы для выпуска стейблкоинов и проведения трансграничных платежей. В Абхазии уже начали создавать законодательную базу для проекта.

Входящее в структуру Росатома НПО «Критические информационные системы» купило разработчика процессоров «Эльбрус» АО МЦСТ, говорят источники «Ъ». По их словам, сделка была «безденежной». На рынке электроники считают, что госкорпорация действует по поручению правительства, которое стремится сохранить важного разработчика, оказавшегося в сложной финансовой ситуации.

АНО «Институт развития интернета» направит дополнительное финансирование на разработку игры «Смута», которая в 2022 году уже получала грант в размере 260 млн рублей. Точный размер инвестиций не раскрывается, но отмечается, что он сопоставим с прошлым раундом финансирования.

Инвесткомпания «Алор+» начала сбор заявок от держателей одного из выпусков евробондов VEON (с погашением 13 февраля). В одном из предложенных вариантов можно обменять евробонды на новые пятилетние рублевые облигации «Вымпелкома», в другом — их выкупят с дисконтом.

Какие есть проблемы и трудности

Руководство крупных российских компаний, госкорпораций и ведомств пытаются отучить пользователей пользоваться сервисами Google Drive и Google Docs, пишут «Ведомости». Для этого организации активно закупают специальные решения, которые позволяют ограничить доступ к выбранным ресурсам и создавать защищенные аналоги облачных хранилищ.

Темпы производства электроавтомобилей могут оказаться вдвое выше тех, что запланировало правительство, передают «Ведомости» со ссылкой на данные стратегической сессии по электротранспорту у первого вице-премьера Андрея Белоусова. При этом установка зарядных станций отстает от изначальных планов.

Минпромторг изъял 3 млрд рублей из программы грантов для локализации автомобильного производства, сообщает «Ъ». Средства перераспределят на нужды промышленности ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. При этом средства для господдержки автомобильной автомобильной отрасли были собраны с самих производителей за счёт утилизационного сбора.

Контекст

Генпрокуратура отчиталась о том, что в 2022 году долги государственных и муниципальных заказчиков перед бизнесом сократились почти вдвое — с 8,3 млрд рублей до 4,6 млрд рублей.

Общий объем сделок с качественными складскими площадями в России в 2023 году может сократиться на 8–9%, до 2,4 млн кв. м, год к году, прогнозирует NF Group. Фактор неопределенности, ставший причиной падения поглощения складской недвижимости в 2022 году на 43%, продолжит влиять на рынок, считают эксперты.