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День 352: Россия и Абхазия начали переговоры о создании в республике криптовалютного кластера Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Сухум, Абхазия

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 9 февраля: доллар — 72,89 рубля, евро — 78,32 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:36 мск: доллар — 73,26 рубля, евро — 78,61 рубля.

Курсы на Forex на 07:36 мск: доллар — 73,14 рубля, евро — 78,43 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 75,65 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 77,49 рубля, евро — по 83,36 рубля.

Кто и как адаптируется

Власти Абхазии и руководство Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна ведут переговоры о создании на территории республики IT-кластера для разработки цифровых решений. В планах — запуск блокчейн-системы для выпуска стейблкоинов и проведения трансграничных платежей. В Абхазии уже начали создавать законодательную базу для проекта.

Входящее в структуру Росатома НПО «Критические информационные системы» купило разработчика процессоров «Эльбрус» АО МЦСТ, говорят источники «Ъ». По их словам, сделка была «безденежной». На рынке электроники считают, что госкорпорация действует по поручению правительства, которое стремится сохранить важного разработчика, оказавшегося в сложной финансовой ситуации.

АНО «Институт развития интернета» направит дополнительное финансирование на разработку игры «Смута», которая в 2022 году уже получала грант в размере 260 млн рублей. Точный размер инвестиций не раскрывается, но отмечается, что он сопоставим с прошлым раундом финансирования.

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Инвесткомпания «Алор+» начала сбор заявок от держателей одного из выпусков евробондов VEON (с погашением 13 февраля). В одном из предложенных вариантов можно обменять евробонды на новые пятилетние рублевые облигации «Вымпелкома», в другом — их выкупят с дисконтом.

Какие есть проблемы и трудности

Руководство крупных российских компаний, госкорпораций и ведомств пытаются отучить пользователей пользоваться сервисами Google Drive и Google Docs, пишут «Ведомости». Для этого организации активно закупают специальные решения, которые позволяют ограничить доступ к выбранным ресурсам и создавать защищенные аналоги облачных хранилищ.

Темпы производства электроавтомобилей могут оказаться вдвое выше тех, что запланировало правительство, передают «Ведомости» со ссылкой на данные стратегической сессии по электротранспорту у первого вице-премьера Андрея Белоусова. При этом установка зарядных станций отстает от изначальных планов.

Минпромторг изъял 3 млрд рублей из программы грантов для локализации автомобильного производства, сообщает «Ъ». Средства перераспределят на нужды промышленности ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. При этом средства для господдержки автомобильной автомобильной отрасли были собраны с самих производителей за счёт утилизационного сбора.

Контекст

Генпрокуратура отчиталась о том, что в 2022 году долги государственных и муниципальных заказчиков перед бизнесом сократились почти вдвое — с 8,3 млрд рублей до 4,6 млрд рублей.

Общий объем сделок с качественными складскими площадями в России в 2023 году может сократиться на 8–9%, до 2,4 млн кв. м, год к году, прогнозирует NF Group. Фактор неопределенности, ставший причиной падения поглощения складской недвижимости в 2022 году на 43%, продолжит влиять на рынок, считают эксперты.

Новости предыдущего дня, 9 февраля — здесь.

#новость

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23 комментария
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 Вадим Д.

Абхазский криптовалютный кластер — три слова, которые не должны были встретиться никогда.

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Невкусно и грустно

Чем ответит Южная Осетия?

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Вадим Д.

Самонаводящимися пирогами?

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Невкусно и грустно

Как говорится, их боялись даже HIMARS ...

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Artur Kuramshin

Майнинг местных жителей несколько раз приводил к блэкауту по всей республике вроде)
А у руководства республики несколько крупных майнинг ферм

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Анатолий Б.

Народ пытается шутить, но видимо не в курсе, что там майнили крипту на всю катушку.
Учитывая статус Абхазии, лучше места в стратегическом плане не придумать.

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Активный турник

# Власти Абхазии и ассоциация криптоиндустрии и блокчейна РФ ведут переговоры о создании IT-кластера для разработки цифровых решений. и т.д.

А есть какая-нибудь таблетка, чтобы типа хуяк и откатиться к предыдущей точке, ну, где мы на олимпиаде побеждаем, где ведут переговоры о безвизе в Шенген, и все такое?
Ну типа сохранёнка какая-нибудь, не?

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Макс Фактор

Никто никогда не вернется в 2007 (с)

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Активный турник

Потому что мы нажали не ту кнопку, и вернулись в 1984?

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Александр Привалов

В 1884й...

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Artur Kuramshin

Wayback machine - там всё сохранилось, можете поностальгировать)

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Eli
А есть какая-нибудь таблетка, чтобы типа хуяк и откатиться к предыдущей точке, ну, где мы на олимпиаде побеждаем, где ведут переговоры о безвизе в Шенген, и все такое?

Зачем? Чтобы снова весь этот пиздец пережить? Давайте уж подождём пока плешивый сдохнет и будем жить нормально как раньше.

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GOS 30

криптовалютный кластер

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Андрей Вечерний

Кластеры ерунда, вот что нужно

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Sergey Folps
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Вадим Д.

Абхазия, криптовалюта, кластер — соберите предложение.
Критические инфосистемы купили даром, т.е. забрали разработчика Эльбрусов. Теперь они водят.

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GOS 30
промышленности ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

знаю там только в паре городов активную мусороперерабатывающую промышленность, но ее и так активно поддерживают, а что еще?

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Александр Привалов
сделка была «безденежной»

Первые три раза прочитал как "безнадежной"(

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Слегка Придурковатый

Этот «Институт развития интернета» - отличный отмывочно-откатный инструмент. Правительство в него постоянно миллиарды закидывает на всякую хрень, типа гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи.

Поэтому полмиллиарда на "Смуту" - это ещё по-божески.

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M-S-R

В РФ крипта под запретом. Кто нарушил закон?

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Мутный корабль
госкорпораций и ведомств пытаются отучить пользователей пользоваться сервисами Google Drive и Google Docs

Кто нибудь может сказать зачем они это делают?

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Покемон

Бесплатный цирк.

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Денис Ковальчук

С абхазией похоже будет также как с жд станциями 😂😂😂

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