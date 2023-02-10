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«Авито» купил сервис по подбору квартир в новостройках Roomberry Статьи редакции

Он помогает находить информацию от застройщиков в разных городах России.

  • Сервис частных объявлений купил 100% ООО «Румбери», пишет «Интерфакс». Проект станет частью «Авито Недвижимости». Сумма сделки не раскрываются. Основатели Михаил Хайкин (владел 60,48%) и Валентин Бочков (владела 39,52%) продолжат работу в компании.
  • Roomberry помогает находить квартиры в новостройках от застройщиков, узнавать информацию о ценах, планировках, социальной инфраструктуре и транспортной доступности.
  • Как сообщает «Авито Недвижимость», в сервисе можно найти информацию о 456 новостройках от 118 застройщиков в Москве и Московской области, о 271 зданиях от 99 застройщиков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На сайте также представлены и другие города России.
  • По данным «Контур Фокуса» выручка ООО «Румбери» за 2021 год составила 116,1 млн рублей, чистая прибыль — 6,6 млн рублей.

#новость #авито

1462 просмотров
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19 комментариев
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 Вадим Д.

Ну вот. Будет скупать новостройки и продавать, но уже дороже.

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Konstantin Gubaev

Авито молодцы 😎

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Слегка Придурковатый

Авито пидоры.

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Вадим Д.

Суммируя: молодцы пидоры с Авито.

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Влад Каничев

квартирные перекупы

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Савелий Бондаренко

Ждем пост от Хайкина, как он снимал хату в Москва-Сити, а потом ему прилетел иск от Авито

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Тазоплечевая Аномалия

Санкт-Петербург в настройках поиска не выбрать, сайт выглядит полумертвым

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Торт Скряба

В Авито экспертв нет им на бумажке отчет показали, те зашли - ссылка работает... надо брать

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Сергей Никитин

Что не так? Всегда так делаю.

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Dmitry

Помянем. Говнопомойка купила еще говна (сайт глючный, база неполная, цены неактуальные). Накой, спрашивется?! Довели бы лучше помойку до ума...

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Торт Скряба

это однозначно скам

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Торт Скряба

ощущение, что речь об откатах

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Невкусно и грустно

Откуда там 116 мультов выручки? Каждый застройщик по 250к за рекламу проекта занес?))

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Школьный огонь

но это же копейки. Половина одного балкона с каждого.

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Любовный хичхакер

🕯️🫡

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кринге

Да здравствует реклама изо всех щелей!!

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Торт Скряба

Очередной GigAnt

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Александр Рюмин

Ещё такой вариант: Авидоры
(Авито + Пидоры)
Авитасты.
Словарь синонимов русского языка, спрашивайте на авито.

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Андрей Галкин

Скоро авито выкупит всех🙈

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