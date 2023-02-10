«Авито» купил сервис по подбору квартир в новостройках Roomberry Статьи редакции
Он помогает находить информацию от застройщиков в разных городах России.
- Сервис частных объявлений купил 100% ООО «Румбери», пишет «Интерфакс». Проект станет частью «Авито Недвижимости». Сумма сделки не раскрываются. Основатели Михаил Хайкин (владел 60,48%) и Валентин Бочков (владела 39,52%) продолжат работу в компании.
- Roomberry помогает находить квартиры в новостройках от застройщиков, узнавать информацию о ценах, планировках, социальной инфраструктуре и транспортной доступности.
- Как сообщает «Авито Недвижимость», в сервисе можно найти информацию о 456 новостройках от 118 застройщиков в Москве и Московской области, о 271 зданиях от 99 застройщиков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На сайте также представлены и другие города России.
- По данным «Контур Фокуса» выручка ООО «Румбери» за 2021 год составила 116,1 млн рублей, чистая прибыль — 6,6 млн рублей.
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Ну вот. Будет скупать новостройки и продавать, но уже дороже.
Авито молодцы 😎
Авито пидоры.
Суммируя: молодцы пидоры с Авито.
квартирные перекупы
Ждем пост от Хайкина, как он снимал хату в Москва-Сити, а потом ему прилетел иск от Авито
Санкт-Петербург в настройках поиска не выбрать, сайт выглядит полумертвым
В Авито экспертв нет им на бумажке отчет показали, те зашли - ссылка работает... надо брать
Что не так? Всегда так делаю.
Помянем. Говнопомойка купила еще говна (сайт глючный, база неполная, цены неактуальные). Накой, спрашивется?! Довели бы лучше помойку до ума...
это однозначно скам
ощущение, что речь об откатах
Откуда там 116 мультов выручки? Каждый застройщик по 250к за рекламу проекта занес?))
но это же копейки. Половина одного балкона с каждого.
🕯️🫡
Да здравствует реклама изо всех щелей!!
Очередной GigAnt
Ещё такой вариант: Авидоры
(Авито + Пидоры)
Авитасты.
Словарь синонимов русского языка, спрашивайте на авито.
Скоро авито выкупит всех🙈