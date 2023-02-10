Финансы
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ЦБ снова сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% Статьи редакции

Регулятор не стал менять её третий раз подряд.

  • Текущие темпы прироста цен возрастают, но в целом остаются умеренными, объяснил ЦБ. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но всё ещё на повышенном уровне. Хотя россияне проявляют осторожность, есть признаки восстановления потребительской активности.
  • На 6 февраля годовая инфляция составила 11,8% после 11,9% в декабре 2022-го. По прогнозу ЦБ, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5-7% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024-м.
  • Снижение ВВП по итогам 2022 года составило 2,5%. Динамика потребительской и деловой активности складывается лучше октябрьских прогнозов ЦБ. На фоне последствий мобилизации не хватает рабочей силы, безработица вблизи исторического минимума.
Динамика ключевой ставки с 2013 года
  • Сохранение ключевой ставки было ожидаемым: большинство аналитиков предполагали, что регулятор не станет её менять, хотя некоторые не исключали ужесточение денежно-кредитной политики и повышение ставки до 8%, пишет РБК.
  • В 2022 году ЦБ резко повысил ключевую ставку больше чем вдвое — с 9,5% до рекордных 20%, чтобы «поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания». В апреле регулятор начал её постепенно снижать, а на заседаниях в октябре и декабре не стал менять и оставил 7,5%.
  • Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты по банковским кредитам. При высокой — обычно растут вклады и депозиты.

#новость #цб #ключеваяставка

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25 комментариев
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 Вадим Д.

Какой у нас стабильный регулятор!

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Мяу

Прямо как ты во всех статьях стабильно.

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Иван Серик
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Александр Кабешов

Почему за Вадимом ходит кот?

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ЧятЖПТ

Потому что Вадим помечает углы

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Февраль Камшотов

Или течка

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Мяу

Вот это интересная уже теория!)))

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ЧятЖПТ

Прокоментил-пометил

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Мяу

У него спросите кто там за ним ходит, я не знаю.

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Иван Серик
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Kay Rock

Учитывая что падение ВВП РФ все зарубежные "экономисты" обещали к концу 2022года 8-9%, а наши 4%, и видеть 2,5% это хорошо, ребят. Цены будут расти, и сейчас надо тупо радоваться тому факту, что при сохранении ключ ставки у нас не навернется экономика. Я не понимаю откуда таков хейт, уж на что я лютую на новости из цб и вообще власти, но я впервые вижу статью, где виден результат их работы мозгов, они их включили, что. Радоваться надо. А про рост цен, глядя на своих друзей в той же Германии и великобритании, у нас по ценам збс.

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Leo Uvarov

Не доедают?

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ЧятЖПТ

Ввод новостроек вырос на 7 процентов за январь.
Ф клочья

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Слегка Придурковатый

Стабильность, хуле.

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Мяу

Лучшеб опустил, нужно ниже ставки и больше кредитов!

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GPT-Либерал-смузихлёб

Надо закупаться все, от порошка домой до расходников

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Мяу

Гречу, гречу надо брать много!

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GPT-Либерал-смузихлёб

За щеку себе набери

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Мяу

Уже пробовал гречу защеку? Как нравится? Знаю что пробововал, можешь не отвечать.

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GPT-Либерал-смузихлёб

Заплачь

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Мяу

Чепик обратно засунь

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Dmitry Voloshin

А хули толку, кредиты теперь только под 30% даже людям с историей.

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Евгения Прохорова

с-стабильность

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Мурад Муртазалиев
Текущие темпы прироста цен возрастают, но в целом остаются умеренными

Цены растут, но это нормально)

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Кирилл Струк

К большому сожалению, для большинства комментаторов VC нечего сказать по этому поводу.

А вот если бы повысили, то непременно бы уронили слезу и приплели бы все косяки государства, начиная с падения советского союза.

Ведь это они так любят. Язвить и ныть.

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