ЦБ снова сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% Статьи редакции
Регулятор не стал менять её третий раз подряд.
- Текущие темпы прироста цен возрастают, но в целом остаются умеренными, объяснил ЦБ. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но всё ещё на повышенном уровне. Хотя россияне проявляют осторожность, есть признаки восстановления потребительской активности.
- На 6 февраля годовая инфляция составила 11,8% после 11,9% в декабре 2022-го. По прогнозу ЦБ, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5-7% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024-м.
- Снижение ВВП по итогам 2022 года составило 2,5%. Динамика потребительской и деловой активности складывается лучше октябрьских прогнозов ЦБ. На фоне последствий мобилизации не хватает рабочей силы, безработица вблизи исторического минимума.
- Сохранение ключевой ставки было ожидаемым: большинство аналитиков предполагали, что регулятор не станет её менять, хотя некоторые не исключали ужесточение денежно-кредитной политики и повышение ставки до 8%, пишет РБК.
- В 2022 году ЦБ резко повысил ключевую ставку больше чем вдвое — с 9,5% до рекордных 20%, чтобы «поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания». В апреле регулятор начал её постепенно снижать, а на заседаниях в октябре и декабре не стал менять и оставил 7,5%.
- Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты по банковским кредитам. При высокой — обычно растут вклады и депозиты.
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Какой у нас стабильный регулятор!
Прямо как ты во всех статьях стабильно.
Почему за Вадимом ходит кот?
Потому что Вадим помечает углы
Или течка
Вот это интересная уже теория!)))
Прокоментил-пометил
У него спросите кто там за ним ходит, я не знаю.
Учитывая что падение ВВП РФ все зарубежные "экономисты" обещали к концу 2022года 8-9%, а наши 4%, и видеть 2,5% это хорошо, ребят. Цены будут расти, и сейчас надо тупо радоваться тому факту, что при сохранении ключ ставки у нас не навернется экономика. Я не понимаю откуда таков хейт, уж на что я лютую на новости из цб и вообще власти, но я впервые вижу статью, где виден результат их работы мозгов, они их включили, что. Радоваться надо. А про рост цен, глядя на своих друзей в той же Германии и великобритании, у нас по ценам збс.
Не доедают?
Ввод новостроек вырос на 7 процентов за январь.
Ф клочья
Стабильность, хуле.
Лучшеб опустил, нужно ниже ставки и больше кредитов!
Надо закупаться все, от порошка домой до расходников
Гречу, гречу надо брать много!
За щеку себе набери
Уже пробовал гречу защеку? Как нравится? Знаю что пробововал, можешь не отвечать.
Заплачь
Чепик обратно засунь
А хули толку, кредиты теперь только под 30% даже людям с историей.
с-стабильность
Цены растут, но это нормально)
К большому сожалению, для большинства комментаторов VC нечего сказать по этому поводу.
А вот если бы повысили, то непременно бы уронили слезу и приплели бы все косяки государства, начиная с падения советского союза.
Ведь это они так любят. Язвить и ныть.