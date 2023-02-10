Так рассуждают некоторые стартапы в попытке убедить инвесторов дать им денег.

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Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит» 2013 года, режиссёр — Мартин Скорсезе

Генеральный партнёр инвестиционной фирмы Andreessen Horowitz и основатель поставщика кибербез-решений Cisco Umbrella Дэвид Улевич опубликовал шпаргалку по видам данных, которые компании раскрывают инвесторам. Её автор — инвестфонд Lead Edge Capital.

Во введении Lead Edge Capital признался, что часто вынужден выслушивать презентации, в которых фирмы практически не говорят о деньгах, хотя до этого могли привлечь десятки миллионов долларов. Зато рассказывают о выигранных наградах и количестве скачиваний их приложений.

[Как шутил профессор Гарвардского университета], если факты на твоей стороне — бей противника ими. Если на твоей стороне закон — бей законом. Если у тебя ни того, ни другого — бей по столу. Дэвид Улевич в комментариях к публикации

О чём говорит порядок, в котором стартап раскрывает данные

Если компания получила достойную наличную прибыль, она отчитывается по ней.

Если этого не удалось — приводит показатели скорректированной прибыли.

Если скорректированной прибылью гордиться не приходится, компания рассказывает о валовой прибыли.

Если валовая прибыль тоже подвела, она докладывает о выручке.

Если приличной выручки нет, в ход идут индикаторы скорректированной выручки — например, валовая стоимость проданных товаров (GMV).

Если GMV так себе, компания отчитывается о ежемесячной активной аудитории (MAU).

Если показатели MAU плохие — говорит о подписчиках.

Если подписчиков мало — рассказывает о числе скачиваний.

Если и загрузки — не предмет для гордости, то ссылается на статистику по просмотру страниц.

Ну а если даже просмотры никакие, компания докладывает, что вошла в рейтинг «Лучшие места для работы в городе n».

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Пользователи Twitter продолжили этот список:

Daniel Li @danielxli @davidu @LeadEdgeCapital If companies don't have "Best Place to Work in XYZ City," they report on combined years of experience Если компания в рейтинг не вошла, она рассказывает, сколько у неё лет опыта на рынке

Michael Mullany @mmullany @davidu @LeadEdgeCapital Corollory: the longer you have to wait for the metrics slide in a pitch, the worse the metrics will be. Дополню: чем дальше в презентации слайд с конкретными показателями, тем хуже окажутся эти показатели