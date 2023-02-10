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Финансы
Полина Лааксо

«Если нет прибыли, говори о выручке, нет выручки — о подписчиках, а если и их мало — скажи, что у тебя круто работать» Статьи редакции

Так рассуждают некоторые стартапы в попытке убедить инвесторов дать им денег.

652 просмотров
Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит» 2013 года, режиссёр — Мартин Скорсезе

Генеральный партнёр инвестиционной фирмы Andreessen Horowitz и основатель поставщика кибербез-решений Cisco Umbrella Дэвид Улевич опубликовал шпаргалку по видам данных, которые компании раскрывают инвесторам. Её автор — инвестфонд Lead Edge Capital.

Во введении Lead Edge Capital признался, что часто вынужден выслушивать презентации, в которых фирмы практически не говорят о деньгах, хотя до этого могли привлечь десятки миллионов долларов. Зато рассказывают о выигранных наградах и количестве скачиваний их приложений.

[Как шутил профессор Гарвардского университета], если факты на твоей стороне — бей противника ими. Если на твоей стороне закон — бей законом. Если у тебя ни того, ни другого — бей по столу.

Дэвид Улевич в комментариях к публикации

О чём говорит порядок, в котором стартап раскрывает данные

  • Если компания получила достойную наличную прибыль, она отчитывается по ней.
  • Если этого не удалось — приводит показатели скорректированной прибыли.
  • Если скорректированной прибылью гордиться не приходится, компания рассказывает о валовой прибыли.
  • Если валовая прибыль тоже подвела, она докладывает о выручке.
  • Если приличной выручки нет, в ход идут индикаторы скорректированной выручки — например, валовая стоимость проданных товаров (GMV).
  • Если GMV так себе, компания отчитывается о ежемесячной активной аудитории (MAU).
  • Если показатели MAU плохие — говорит о подписчиках.
  • Если подписчиков мало — рассказывает о числе скачиваний.
  • Если и загрузки — не предмет для гордости, то ссылается на статистику по просмотру страниц.
  • Ну а если даже просмотры никакие, компания докладывает, что вошла в рейтинг «Лучшие места для работы в городе n».

Пользователи Twitter продолжили этот список:

Daniel Li @danielxli

@davidu @LeadEdgeCapital If companies don't have "Best Place to Work in XYZ City," they report on combined years of experience

Если компания в рейтинг не вошла, она рассказывает, сколько у неё лет опыта на рынке
Michael Mullany @mmullany

@davidu @LeadEdgeCapital Corollory: the longer you have to wait for the metrics slide in a pitch, the worse the metrics will be.

Дополню: чем дальше в презентации слайд с конкретными показателями, тем хуже окажутся эти показатели
Lars "Land is a Big Deal" Doucet @larsiusprime
Ответ на публикацию @davidu

Reminds me of the "Iron law of corporate bragging"

Good results: "We sold through exactly 523.68 kabillion units of the ZeebleTron model X2 in North America ALONE. In June."

Bad results: "The ZeebleTron *family of products* shipped 100 kabillion units worldwide last year"

Вспомнился «железный закон корпоративного чехвальства». Если результаты хорошие: «Мы сбыли 523,68 квадриллиона партий модели ZeebleTron Х2 в одной только Северной Америке — в июне». Если плохие: «В прошлом году компания отправила 100 квадриллионов партий ZeebleTron *без указания моделей* в разные страны»

#отчётность #питчи

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4 комментария
Виталий Лановой

Заголовок слишком мудреный

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Инга Русланова

прочел длинный заголовок - считай, что можно вытереть пот и идти сразу на битву в каменты

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Сергей Мазур

А ты шаришь)

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Valentin Dombrovsky
If companies don't have "Best Place to Work in XYZ City," they report on combined years of experience

Тут речь о суммарном опыте сотрудников. Типа "Наши сотрудники суммарно работали 100 лет на рынке крипты (в компании 100 сотрудников, у них по году опыта работы)".

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