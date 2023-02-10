«Если нет прибыли, говори о выручке, нет выручки — о подписчиках, а если и их мало — скажи, что у тебя круто работать» Статьи редакции
Так рассуждают некоторые стартапы в попытке убедить инвесторов дать им денег.
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Генеральный партнёр инвестиционной фирмы Andreessen Horowitz и основатель поставщика кибербез-решений Cisco Umbrella Дэвид Улевич опубликовал шпаргалку по видам данных, которые компании раскрывают инвесторам. Её автор — инвестфонд Lead Edge Capital.
Во введении Lead Edge Capital признался, что часто вынужден выслушивать презентации, в которых фирмы практически не говорят о деньгах, хотя до этого могли привлечь десятки миллионов долларов. Зато рассказывают о выигранных наградах и количестве скачиваний их приложений.
О чём говорит порядок, в котором стартап раскрывает данные
- Если компания получила достойную наличную прибыль, она отчитывается по ней.
- Если этого не удалось — приводит показатели скорректированной прибыли.
- Если скорректированной прибылью гордиться не приходится, компания рассказывает о валовой прибыли.
- Если валовая прибыль тоже подвела, она докладывает о выручке.
- Если приличной выручки нет, в ход идут индикаторы скорректированной выручки — например, валовая стоимость проданных товаров (GMV).
- Если GMV так себе, компания отчитывается о ежемесячной активной аудитории (MAU).
- Если показатели MAU плохие — говорит о подписчиках.
- Если подписчиков мало — рассказывает о числе скачиваний.
- Если и загрузки — не предмет для гордости, то ссылается на статистику по просмотру страниц.
- Ну а если даже просмотры никакие, компания докладывает, что вошла в рейтинг «Лучшие места для работы в городе n».
Пользователи Twitter продолжили этот список:
Заголовок слишком мудреный
прочел длинный заголовок - считай, что можно вытереть пот и идти сразу на битву в каменты
А ты шаришь)
Тут речь о суммарном опыте сотрудников. Типа "Наши сотрудники суммарно работали 100 лет на рынке крипты (в компании 100 сотрудников, у них по году опыта работы)".