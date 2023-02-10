Мы приостановили обсуждение данного вопроса — много будет зависеть от позиции иностранных регуляторов по разблокировке замороженных ценных бумаг, принадлежащих нашим гражданам.

Мы позже примем решение о целесообразности возврата к обсуждению этого вопроса.