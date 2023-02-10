Финансы
Маша Цепелева

ЦБ перестал обсуждать создание фонда для компенсации инвесторам с замороженными активами Статьи редакции

В декабре власти Бельгии и Люксембурга разрешили разблокировать часть замороженных активов российских инвесторов.

  • О приостановке обсуждений рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по ключевой ставке. Её процитировал РБК.

Мы приостановили обсуждение данного вопроса — много будет зависеть от позиции иностранных регуляторов по разблокировке замороженных ценных бумаг, принадлежащих нашим гражданам.

Мы позже примем решение о целесообразности возврата к обсуждению этого вопроса.

Эльвира Набиуллина

  • Регулятор продолжает подавать заявки в органы ЕС, чтобы разблокировать активы российских инвесторов, «но ответов пока нет», добавила глава Банка России.

  • ЦБ впервые рассказал об идее создать фонд для компенсаций в сентябре 2022 года. По плану, в него бы пошли доходы от инвестирования замороженных в России средств «недружественных» нерезидентов.
  • В марте 2022 года два международных депозитария Euroclear и Clearstream заблокировали счета НРД, а 3 июня ЕС ввёл санкции против него.
  • 20 декабря Минфин Люксембурга выдал лицензию на разблокировку части замороженных активов Национального расчётного депозитария (НРД) в Clearstream, которая действует до 7 января. А через два дня такую же лицензию выдал Минфин Бельгии для разблокировки активов в Euroclear.

#новость

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30 комментариев
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Мутный корабль

В Пизду всех!

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Martin Prestone

красиво, это далай лама сказал?

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Волоцкой Дмитрий

Сунь цзы

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Вадим Д.

Хорош, по домам, "инвесторы".

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Юрий Болотов

сойдёт, и никто против не будет)

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Иван Серик
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ilia

У нас же на бирже всегда была куча зарубежных, западных инвесторов (не частных) - их деньги же тоже зависли в наших бумагах, насколько я понимаю, вопрос тупо обмена "их замороженное на наше там замороженное" ЦБ вообще не рассматривает никак?

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Февраль Камшотов

Вот же написано

ЦБ впервые рассказал об идее создать фонд для компенсаций в сентябре 2022 года. По плану, в него бы пошли доходы от инвестирования замороженных в России средств «недружественных» нерезидентов

Видимо, либо морозить нечего, либо механизмов нет

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ilia

пардон, пропустил именно этот абзац на ходу

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Михаил

Самый логичный вариант. Но за прошедший год это даже не обсуждалось. Видимо наебулина и ко уже приняли решение спиздить эти деньги через вечную заморозку, как 8 лет назад украли пенсионные накопления россиян. В результате чего, деньги россиян так же будут заморожены там на вечно. А нам будут дальше рассказывать сказки, что цб и ко ни причем во всех виновата европа!!11

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RKA

По какому курсу менять?

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Михаил Попов

На дату блокировки

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ЧятЖПТ

Еврогеи сегодня признались что не могут найти 85 процентов активов РФ из тех что заморозили.

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Zachemonitashatpushku

̶н̶у̶ ̶п̶у̶с̶т̶ь̶ ̶п̶а̶с̶с̶и̶в̶о̶в̶ ̶и̶щ̶у̶т̶ ̶х̶п̶э̶а̶х̶а̶х̶а̶ ̶
Простите, мне стыдно

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Михаил Попов

Так это другое совсем

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Февраль Камшотов

Есть подозрения, что перестали обсуждать, потому что особо механизмов нет повлиять на средства резидентов недружественных стран в России

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Алексей А.

Ну как это нет, все их средства ж тут , в акциях Газпрома и прочих.

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Rha

Хотелось бы чтобы все разблокировали. 5к висят замороженных. Обидно.

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Юрий Болотов

может со временем и разморозят, кто знает)

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Иван Серик

Разморозить-то разморозят, но не вернут!

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Denis Buslaev

а вот это уже максимально печально(

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Станислав Киселёв

Скорее всего через полгодика-годик после конца СВО по-тихому, без громких заявлений и заголовков в новостях, разморозят.

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Ale K

Через сколько )

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Михаил Цветков

5к в какой валюте?

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Denis Buslaev

в патриотической))

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Михаил Цветков

Понял) у меня около 1000$ также зависли. Понимаю что надолго, поэтому забил. Лет через дцать вспомню)

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Rokia Acirbal

ну остается вам только ждать

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Zachemonitashatpushku

Успел продать всё после лекции деда, но зачем-то оставил etf от finex. Типа, не хотел играть в паникёра. Ну вот их и заморозили. 15% портфеля где-то

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M-S-R

Скажем дружно - нахуй нужно

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умный человек

Слава яйцам

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