ЦБ перестал обсуждать создание фонда для компенсации инвесторам с замороженными активами Статьи редакции
В декабре власти Бельгии и Люксембурга разрешили разблокировать часть замороженных активов российских инвесторов.
- О приостановке обсуждений рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по ключевой ставке. Её процитировал РБК.
Регулятор продолжает подавать заявки в органы ЕС, чтобы разблокировать активы российских инвесторов, «но ответов пока нет», добавила глава Банка России.
- ЦБ впервые рассказал об идее создать фонд для компенсаций в сентябре 2022 года. По плану, в него бы пошли доходы от инвестирования замороженных в России средств «недружественных» нерезидентов.
- В марте 2022 года два международных депозитария Euroclear и Clearstream заблокировали счета НРД, а 3 июня ЕС ввёл санкции против него.
- 20 декабря Минфин Люксембурга выдал лицензию на разблокировку части замороженных активов Национального расчётного депозитария (НРД) в Clearstream, которая действует до 7 января. А через два дня такую же лицензию выдал Минфин Бельгии для разблокировки активов в Euroclear.
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В Пизду всех!
красиво, это далай лама сказал?
Сунь цзы
Хорош, по домам, "инвесторы".
сойдёт, и никто против не будет)
У нас же на бирже всегда была куча зарубежных, западных инвесторов (не частных) - их деньги же тоже зависли в наших бумагах, насколько я понимаю, вопрос тупо обмена "их замороженное на наше там замороженное" ЦБ вообще не рассматривает никак?
Вот же написаноЦБ впервые рассказал об идее создать фонд для компенсаций в сентябре 2022 года. По плану, в него бы пошли доходы от инвестирования замороженных в России средств «недружественных» нерезидентов
Видимо, либо морозить нечего, либо механизмов нет
пардон, пропустил именно этот абзац на ходу
Самый логичный вариант. Но за прошедший год это даже не обсуждалось. Видимо наебулина и ко уже приняли решение спиздить эти деньги через вечную заморозку, как 8 лет назад украли пенсионные накопления россиян. В результате чего, деньги россиян так же будут заморожены там на вечно. А нам будут дальше рассказывать сказки, что цб и ко ни причем во всех виновата европа!!11
По какому курсу менять?
На дату блокировки
Еврогеи сегодня признались что не могут найти 85 процентов активов РФ из тех что заморозили.
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Простите, мне стыдно
Так это другое совсем
Есть подозрения, что перестали обсуждать, потому что особо механизмов нет повлиять на средства резидентов недружественных стран в России
Ну как это нет, все их средства ж тут , в акциях Газпрома и прочих.
Хотелось бы чтобы все разблокировали. 5к висят замороженных. Обидно.
может со временем и разморозят, кто знает)
Разморозить-то разморозят, но не вернут!
а вот это уже максимально печально(
Скорее всего через полгодика-годик после конца СВО по-тихому, без громких заявлений и заголовков в новостях, разморозят.
Через сколько )
5к в какой валюте?
в патриотической))
Понял) у меня около 1000$ также зависли. Понимаю что надолго, поэтому забил. Лет через дцать вспомню)
ну остается вам только ждать
Успел продать всё после лекции деда, но зачем-то оставил etf от finex. Типа, не хотел играть в паникёра. Ну вот их и заморозили. 15% портфеля где-то
Скажем дружно - нахуй нужно
Слава яйцам