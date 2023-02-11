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Финансы
Полина Лааксо

День 353: покупатель бывших российских магазинов Zara озвучит сроки открытия сети на неделе с 13 февраля Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: «РИА Новости»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 11-13 февраля: доллар — 72,79 рубля, евро — 78,05 рубля.

Курсы на Forex на 19:00 мск 10 февраля: доллар — 73,35 рубля, евро — 78,51 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 76,34 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 77,45 рубля, евро — по 83,01 рубля.

Кто и как адаптируется

Покупатель российских магазинов Zara испанской сети Inditex — ливанская Daher Group — планирует озвучить концепцию новых точек и назвать сроки открытия на неделе с 13 февраля 2023 года, рассказал замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Он также напомнил: компания ещё не получила одобрение правкомиссии на завершение сделку по выкупу активов.

Какие есть проблемы и трудности

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн сообщил о проблемах при работе с компаниями из России из-за американских санкций, пишет ТАСС. «Как мы можем [российским фирмам] платить? <...> Финансовое взаимодействие означает, что [мы идём] против санкций. А наша задача — защищать наши банки, центральный банк», — пояснил он, добавив, что Ирак сохраняет прочные отношения с Россией и будет обсуждать с ней следующие шаги.

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Аргентина начала «приостанавливать и отзывать» ВНЖ у россиян, которые получили его благодаря рождению ребенка в стране, но при этом не остались там жить, пишет Forbes со ссылкой на выступление национального директора миграционной службы страны Флоренсии Кариньяно в эфире телеканала C5N. Статистики по уже отозванным ВНЖ не приводят.

Контекст

В 2022 году о наличии ВНЖ или другого гражданства МВД уведомили более 50 тысяч россиян — это на 4,6% меньше, чем в 2021 году, сообщило издание РБК со ссылкой на представителя регулятора. Многие эти паспорта были получены в Израиле, Армении, Турции, Грузии, Германии и Украине.

В 2022 году спрос на золотые слитки в России рос быстрее, чем в других странах мира. Евро и доллары оказались в дефиците, поэтому и стал расти спрос на золото, говорят отраслевые эксперты.

В 2023 году в России может открыться около 400 новых фитнес-клубов, считают в Национальном фитнес-сообществе, а их общее количество к концу года может составить 8600 — на 5% больше, чем было в 2022-м. «Оживление» в сегменте участники рынка связывают с тем, что потребительская активность восстанавливается, а сами россияне перераспределяют бюджеты и, например, вместо поездок за границу инвестируют в здоровье.

«Аэрофлот» собирается продать 12 объектов недвижимости в Венгрии, Дании, Швеции, Норвегии, Бельгии и на Кипре, обратило внимание РБК. По словам последнего, авиакомпания избавляется от зарубежной собственности с 2014 года. Издание также напомнило, что в 2022 году она перевезла на 37% меньше человек по международном маршрутам, чем в 2021-м.

Национальный исследовательский институт развития коммуникаций озвучил список соседствующих с Россией стран, с которыми она сохраняет «дружественные» отношения, — отметив, что эти отношения не всегда зависят от политики. Первые пять мест заняли Беларусь, Киргизия, Узбекистан, Казахстан, Армения. Грузия и Молдавия считаются «относительно дружественными», пишет изучивший исследование «Ъ».

Новости предыдущего дня, 10 февраля — здесь.

#новость

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 Сергей

Первый. Вадик что-то подустал.

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hammerpreisen de

Электричество отрубали

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Вадим Д.

Да всё норм.

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Вадим Д.

Российско-иракская дружба под угрозой: дружба дружбой, деньги врозь.
Дареное забирают, Аргентина начала с ВНЖ.
РФ – страна золотых людей во всех смыслах. Очень любят золото простые россияне.
В этом году в РФ может открыться около 400 новых фитнес-клубов. А может столько же закрыться.
Аэрофлот продаёт зарубежную недвижимость и это не отечественные футболисты.
РФ поделила соседей на сорта: дружественные – Беларусь, Киргизия, Узбекистан, Казахстан, Армения. Грузия и Молдавия – относительно дружественные.

Хорошей субботы 🤘🏻

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Слегка Придурковатый

Что-то слишком много градаций стран. Должно быть только два вида: страна-пидор и страна-кореш.

Что ещё за "относительно дружественная"? Это типа как если тебе нож в псину не по рукоятку воткнут, а на два-три пальца?

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Муниципальный дым

У нас любят усложнять.
Давайте усложним вместе:
-5 Ох*евшие страны
-4 Подсвинки
-3 Недружественные
-2 Относительно недружественные
-1 Вроде нейтральные, но хз иногда
0 Нейтральные
1 Неплохие
2 Ровные ребята
3 Хорошие ребята
4 Дружественные
5 Ох*уенные страны

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hammerpreisen de

Где в градации пиздатые парни?

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Муниципальный дым

Предлагаю в шкале где-то 4.5

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hammerpreisen de

6

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hammerpreisen de

-6 страны со стадами голубизны

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hammerpreisen de

Хер на полшышечки

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Павел

Валюта готовится снова в космос?

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hammerpreisen de

Чего ради?

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iDark Ogr

а чего нет? по ценам импорта это явно не 73-78)

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hammerpreisen de

А причем тут цены импорта?

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DK

Опять слёзы по каким-то Зара, Шмара. Хотят халопы как в гейропе? 😡 ЗАПРЕТИТЬ открытие магазинов, если есть хотя бы намёк на европейскость! У нас есть Путин! И никакие европы нам не нужны! 🤍

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Монументальный Утконос

Аминь!

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Вадим Д.

Zara, февраль... Ничего хорошего у нас с Z и февралём не выходит.

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Февраль Камшотов

Чё тут про Февраль?

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Полина Лааксо
Автор

достать чернил — и плакать

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Слегка Придурковатый

Ультрас ФК Ростов пишет завещание перед походом на матч.

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hammerpreisen de

Грузия стала дружественней с 2008 или не очень?

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Куртуазный маньерист

Они решили не быть враждебными)

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Васисуалий Лоханкин

Покупайте лучше наличные баксы и евро. Ликвидно и весит меньше.
На кой хер вам эти золотые слитки, которые назад скорее всего в минус продашь.
Биток на крайняк.

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Ванюшка

Уже 353 дня великие экономисты, военные эксперты и аналитики продолжают безумно сложную, кропотливую работу, доказывая как в России вот-вот , вот еще чуть-чуть и все развалится. Люблю вас!

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Bacceti Sphodromantis

Я думал, это будет основной темой обращения 20.02.

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Funpepper

Нахуя нужны новости об уточнении даты другой новости которая будет о другой дате ?

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