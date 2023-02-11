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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 11-13 февраля: доллар — 72,79 рубля, евро — 78,05 рубля.

Курсы на Forex на 19:00 мск 10 февраля: доллар — 73,35 рубля, евро — 78,51 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 76,34 рубля.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 77,45 рубля, евро — по 83,01 рубля.

Кто и как адаптируется

Покупатель российских магазинов Zara испанской сети Inditex — ливанская Daher Group — планирует озвучить концепцию новых точек и назвать сроки открытия на неделе с 13 февраля 2023 года, рассказал замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Он также напомнил: компания ещё не получила одобрение правкомиссии на завершение сделку по выкупу активов.

Какие есть проблемы и трудности

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн сообщил о проблемах при работе с компаниями из России из-за американских санкций, пишет ТАСС. «Как мы можем [российским фирмам] платить? <...> Финансовое взаимодействие означает, что [мы идём] против санкций. А наша задача — защищать наши банки, центральный банк», — пояснил он, добавив, что Ирак сохраняет прочные отношения с Россией и будет обсуждать с ней следующие шаги.

Аргентина начала «приостанавливать и отзывать» ВНЖ у россиян, которые получили его благодаря рождению ребенка в стране, но при этом не остались там жить, пишет Forbes со ссылкой на выступление национального директора миграционной службы страны Флоренсии Кариньяно в эфире телеканала C5N. Статистики по уже отозванным ВНЖ не приводят.

Контекст

В 2022 году о наличии ВНЖ или другого гражданства МВД уведомили более 50 тысяч россиян — это на 4,6% меньше, чем в 2021 году, сообщило издание РБК со ссылкой на представителя регулятора. Многие эти паспорта были получены в Израиле, Армении, Турции, Грузии, Германии и Украине.

В 2022 году спрос на золотые слитки в России рос быстрее, чем в других странах мира. Евро и доллары оказались в дефиците, поэтому и стал расти спрос на золото, говорят отраслевые эксперты.

В 2023 году в России может открыться около 400 новых фитнес-клубов, считают в Национальном фитнес-сообществе, а их общее количество к концу года может составить 8600 — на 5% больше, чем было в 2022-м. «Оживление» в сегменте участники рынка связывают с тем, что потребительская активность восстанавливается, а сами россияне перераспределяют бюджеты и, например, вместо поездок за границу инвестируют в здоровье.

«Аэрофлот» собирается продать 12 объектов недвижимости в Венгрии, Дании, Швеции, Норвегии, Бельгии и на Кипре, обратило внимание РБК. По словам последнего, авиакомпания избавляется от зарубежной собственности с 2014 года. Издание также напомнило, что в 2022 году она перевезла на 37% меньше человек по международном маршрутам, чем в 2021-м.

Национальный исследовательский институт развития коммуникаций озвучил список соседствующих с Россией стран, с которыми она сохраняет «дружественные» отношения, — отметив, что эти отношения не всегда зависят от политики. Первые пять мест заняли Беларусь, Киргизия, Узбекистан, Казахстан, Армения. Грузия и Молдавия считаются «относительно дружественными», пишет изучивший исследование «Ъ».