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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 11-13 февраля: доллар — 72,79 рубля, евро — 78,05 рубля.

Курсы на Forex на 19:00 мск 10 февраля: доллар — 73,35 рубля, евро — 78,51 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 76,06 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 77,45 рубля, евро — по 83,01 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Чешский курорт Карловы Вары находится под угрозой закрытия, пишет РБК со ссылкой на издание Aktuálně. Причина кризисной ситуации — отток туристов из России. За первые три квартала перед Рождеством 2019 года россияне провели в местных отелях 300 тысяч ночей, а в 2022-м — всего 10 тысяч.

Контекст

Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что страна хотела бы «сохранить сотрудничество» с Россией, потому что российская экономика, по её словам, — это одна из «определяющих экономик мира», пишет ТАСС со ссылкой на издание Portfolio.

Россия и Саудовская Аравия намерены в будущем увеличить товарооборот до $5 млрд. К ноябрю 2022 года годовой объём, для сравнения, составил $1,6 млрд.

Объём товарооборота между Россией и Тунисом тем временем за девять месяцев 2022 года вырос более чем на 60% — до $692 млн.

Цены на жильё на вторичном рынке в крупных городах России постепенно стагнируют, заявили опрошенные «Ъ» участники рынка. Они полагают, что «период эмоциональных сделок» с больших скидками позади, а спрос на недвижимость тем временем медленно, но увеличивается.

В Минпромторге считают, что окончательный уход Uniqlo из России не скажется на потребителях (Uniqlo приостановила работу в стране 10 марта 2022-го). По словам замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова, российские компании в силах «прекрасно заместить» продукцию японской сети товарами, что «лучше по качеству, дизайну и стилю».