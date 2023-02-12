День 354: чешские спа-отели лишились туристов из России, Россия и Саудовская Аравия хотят нарастить товарооборот Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 11-13 февраля: доллар — 72,79 рубля, евро — 78,05 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 76,06 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 77,45 рубля, евро — по 83,01 рубля.
Какие есть проблемы и трудности
Чешский курорт Карловы Вары находится под угрозой закрытия, пишет РБК со ссылкой на издание Aktuálně. Причина кризисной ситуации — отток туристов из России. За первые три квартала перед Рождеством 2019 года россияне провели в местных отелях 300 тысяч ночей, а в 2022-м — всего 10 тысяч.
Контекст
Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что страна хотела бы «сохранить сотрудничество» с Россией, потому что российская экономика, по её словам, — это одна из «определяющих экономик мира», пишет ТАСС со ссылкой на издание Portfolio.
Россия и Саудовская Аравия намерены в будущем увеличить товарооборот до $5 млрд. К ноябрю 2022 года годовой объём, для сравнения, составил $1,6 млрд.
Объём товарооборота между Россией и Тунисом тем временем за девять месяцев 2022 года вырос более чем на 60% — до $692 млн.
Цены на жильё на вторичном рынке в крупных городах России постепенно стагнируют, заявили опрошенные «Ъ» участники рынка. Они полагают, что «период эмоциональных сделок» с больших скидками позади, а спрос на недвижимость тем временем медленно, но увеличивается.
В Минпромторге считают, что окончательный уход Uniqlo из России не скажется на потребителях (Uniqlo приостановила работу в стране 10 марта 2022-го). По словам замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова, российские компании в силах «прекрасно заместить» продукцию японской сети товарами, что «лучше по качеству, дизайну и стилю».
Новости предыдущего дня, 11 февраля — здесь.
Карл у Клары украл кораллы, а под угрозой закрытия Карловы Вары.
Президент Венгрии очень хочет, но осторожненько так.
Россия – Тунис, пхай-пхай! Дружба, товарооборот, 60%!
Коротко: недвижка будет дорожать, про скидки можно забывать.
В Минпромторге считают, что заместить что угодно – плёвое дело. Вон, уже "почти всё заместили же". Параллельно.
Отличного дня 🤘🏻
Пусть бомжа мирового там отмоют, который все по миру побирается, может на человека похож будет. И снова сфотографируют в модный журнал!
Гопник ноет, что жертва оказалась не терпилой, а дала больно по зубам в ответ. Прекрасное зрелище.
протёр глаза 2 раза, не помогло. Прошу пояснительную бригаду.
Как так вышло, что во время, когда вся Европа отменяет россиян, можно услышать такое от президента европейской страны?
Наверное, у президента есть мозги
Какие мозги? С фашисткой Германией тоже было выгодно сотрудничать
Т.е. причина нападения Германии и второй мировой войны в том, что с ним кто-то сотрудничал? Так и запишем!
Да
Их премьер Виктор Орбан из правых, и периодически признаётся в симпатии к России, так что ничего удивительного.
Ходят слухи, что Орбану по итогам СВО обещали 'отдать' Закарпатье.
Умный дядя, раз согласился. Остальным ничего не достанется.
Кошмар и ужас! Из стада овец.. простите, из эльфов кто-то пытается покритиковать общее направление! Как так можно? Ведь в свободной Европе все идут строем в одном порыве, а тут... ДРУГОЕ мнение... Непорядок!
Тяжело наверное, автор, и вроде побежал за хозяевами, а тут такое... :(
вот и я удивился, как так посмели не следовать тренду :)) Загуглил про Орбана, теперь все стало логичным
Мой дарагой. "Ходят слухи", что ещё мои соколы, через вновь созданную РПЦ, работали через Венгрию. Работать при мне и после меня умели, поэтому заодно собирали ком-про-мат на этих полезных... А, не буду....
Кто открыл дверь из палаты? Какое то нашествие
Как раньше было хорошо: блять, эти дол&оебы среди нас!
И сейчас: блять, мы среди этих долбое&ов...
p.s видимо ключ спи&дили у санитаров ))
«Мы, конечно, не поддерживаем Россию. Но спа-индустрия сейчас не может выжить без россиян»
Чешская спа-индустрия RIP.
Там у михалкова было в собсвенности несколько спа отелей только. Не считая остальных состоятельных россиян. А так и хорошо, а то ценники там были неадекватные на отели. Теперь хоть можно будет сьездить по нормальной цене погулять по красивым местам, а спа отели эти это всеравно был развод россиян на бабки просто.
Вот тварина!!! Да как он смеет такое говорить!!! Мы же худшие на этой планете!!!
Он фанат товарища Пу идейный. Давно известный факт.
как у вас все просто. Странами управляют люди исходя из своего безумства. Один безумец напал просто так или чтоб рейтинг себе поднять. Второй поддержал, потому что хорошо относится к этому безумцу. Как удобно!)
Ага. Правильные версии всегда на поверхности, пока внятно не объяснили обратного.
Всякую хуйню на тему "не все так однозначно и тд" мы уже слушали.
Если есть простое объяснение событиям, которое покажет, что вы поступаете правильно, то можно его внятно донести до людей с доказательствами и все.
Ничего сложного.
А то ребята уже цели 52 раза поменяли, запутались сами.
И не странами, а страной. Не из безумства, а из своих личных мотивов и амбиций. На страну всем класть.
Вот и я о том же. По этому очень простые и правильные версии скармливают. Одним - это фашисты во всём виноваты, вторым - это безумный дед напал.
Так и живем.
А есть сложная версия про деда?
А то мне никто не скармливал, но я вот какой то причины, понитной мне, не самому глупому человеку не нашёл. Хотя слушал, искал слегка. Ну может я ошибаюсь, может и правда надо было. Но нет, не нашёл.
Политика и геополитика - это наука, это не то, что можно понять за один день, люди на это тратят как минимум 4-6 лет в ВУЗах.
Просто вы отметаете сразу все аргументы, считая их лживыми. Угроза НАТО, например, однополярный мир, гегемония США и прочее. Для вас это всё бредни с телевизор. А самое смешное, что большинство либерах даже не понимаю какую угрозу НАТО несут, постоянно про ракеты какие-то говорят, хотя и это тоже важно, но для ядерной державы)
Это нужно изучать всё, читать, интересоваться.
Какую угрозу несет НАТО?
Захватить наши ресурсы?
Вы гегемонию США как решили прервать? Откатив РФ ещё лет на 50 назад?
Точно такую же, какую угрозу несет Россия для США. Или Китай для США.Захватить наши ресурсы?
Конечная задача любой большой страны - стать единственным лидером, ведь тогда ты можешь диктовать свои условия. Именно по этому, нас вносят постоянно в списки угроз.
То есть отвечая на вопрос - угроза НАТО в том, что их задача уничтожить все наши интересы, и везде достигнуть своих интересов. Включая прямые, силовые вмешательства в политику.
Если только в качестве приятного бонуса.Вы гегемонию США как решили прервать? Откатив РФ ещё лет на 50 назад?
Таков путь. Получилось в Сирии, получится и тут.
Сейчас я вижу только одну угрозу и это отнюдь не НАТО, а обиженный на весь мир дед с ядерной кнопкой.
Ну, самая очевидная из "сложных" для восприятия версий - легкое недовольство тем, что уважаемые партнеры отвергли т.н. "предложения по безопасности в Европе", что по чудесному совпадению случилось буквально за пару месяцев до заварушки. Очевидно, что такой отказ не мог пройти бесследно и я уже тогда почуял, как запахло жареным (хотя, когда узнал о признании независимости республик, думал что этим все и ограничится).
Почему-то в публичном пространстве, правда, ни одна из сторон эту версию особо не вспоминает - видимо одним удобнее воевать с "фашистами", а другим - промолчать о том, что именно их решение стало одной из причин нынешних событий.
О, очередные цели сво подъехали.
А почему тогда вторглись в украину, а не в страны уважаемых партнеров?
А там пизды получить можно. Но как выяснилось и в Украине тоже.
Потому что за Украину не будет прямой войны с НАТО. А там - будет.
Но на той стороне тоже не дураки, по этому гайки до конца не жмут.
Какая-то крайне субъективная хуета. Есть миллион примеров, которые доказывают обратное.
Может и так. Но мне субъективно нравится) можно же просто и понятно объяснить.
ну так это нихуя не объясняет, а главное не дает возможности прогнозировать действия. Нет ничего проще объяснять любые действия безумством. Как сказала Шульман:«Все городские сумасшедшие оказались правы.."
Только вот может они не безумцы, а их картина мира просто более верная, что позволяет делать прогнозы и понимать действия государств?
Во первых не он а она, а во вторых это прихвостни Орбана который Путину жопу лижет.
Так почему они лижут ему жопу?
Почитайте про него в вики и станет понятно почему.
Я более чем интересовался его деятельностью. Мне интересна ваша интерпретация
Венгрия была союзницей нацистской Германии в свое время, Орбан мыссленно как бы частичка того наследия. Если коротко.
Так что, значит у него не кончатся деньги и он будет продолжать?
Ну теперь пусть туда урсулка с бидоном и с паном наркоманом ездят ))))
Вот Карловым Варам, действительно, не позавидуешь
Ну там реально длинные курсы брали в основном россияне - минимум 10 суток на "поправить здоровье". Европейцы заезжают в основном на выхи и все
Да это понятно.
Просто они теперь на самом деле в жопке оказываются - полностью сменить формат на что-то другое - это долго и дорого, а на какое время "отменили Россию" - тоже ни хера не понятно -)
Они в жопе всегда и были. А прилетело им из-за пакетов санкций или из-за очередной шизы лишнехромосомного - не так важно. Завоевывать рынки - сложно, дорого и муторно. Легче глупым россиянам впарить шлак.
Классический пример - какой-нибудь Боржоми или молдавские вина, которые, в зависимости от направления ветра в Кремле, то допускаются на рынок РФ, то объявляются ядом похлеще Новичка. С другой стороны, есть адекватные винодельни а-ля Пуркарь, которые сами послали нахуй российский рынок и шаг за шагом сложно, больно и долго занимают место на мировом рынке. (А могли бы бодяжить поило по 300 рублей для РФ, как их "коллеги" из Приднестровья)
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