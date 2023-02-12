«Спа-индустрия не выживет без россиян»: курорт Карловы Вары столкнулся с проблемами из-за оттока россиян — Aktuálně Статьи редакции
Туристы из других стран приезжают туда на выходные, а россияне «лечились» в санаториях неделями.
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- Чешский курорт Карловы Вары «находится по угрозой закрытия» из-за оттока обеспеченных российских туристов, рассказало в начале февраля 2023 года чешское издание Aktuálně. Российские СМИ обратили на это внимание 12 февраля.
- По словам мэра города Андреи Пфеффер-Феркловой, спад начался ещё в 2014 году, но ситуацию усугубили сначала пандемия, а потом конфликт в Украине. Для сравнения: за первые три квартала 2019 года россияне провели в местных отелях 300 тысяч ночей, а за тот же период в 2022-м — всего 10 тысяч, отмечает глава информцентра Йозеф Длогош.
- Туристы из других стран по-прежнему приезжают в Карловы Вары, и в 2022 году, по некоторым данным, город поприветствовал рекордное количество иностранцев за всю историю, отмечает Aktuálně. Но немцы, итальянцы, испанцы и французы прибывают туда на «оздоровительные выходные», а россияне жили в местных санаториях «неделями».
- Пфеффер-Ферклова отмечает: проблема не столько в том, что курорт потерял «россиян», сколько в том, что он лишился «целевой клиентуры лечебного спа» как таковой. Центров с комплексными санаторно-курортными программами стало меньше, так как одну часть закрыли, а другую переоборудовали под нужды западных туристов.
- Длогош тем временем считает, что «на данный момент местная индустрия лечебного спа не выживет» именно без «россиян».
- По данным Aktuálně, до 24 февраля 2022 года гражданам России «принадлежало больше половины» исторического центра города. В 2023 же году многие объекты недвижимости — гостиницы, магазины, квартиры — выставлены на продажу.
- Например, отель Quisisana Palace, которым владела вдова бывшего мэра Москвы Лужкова Елена Батурина через местную Exklusive apartments, не работает. Превратился в «дом с привидениями» и старинный дом-отель «Феликс Завойский».
- Трудности испытывают также местные элитные магазины, что раньше полагались на «состоятельных россиян»: теперь они вынуждены проводить распродажи со скидками более чем 50%. «Многие точки закрылись, так как клиентов, которые покупали бы более дорогие товары, нет», — призналась сотрудница магазина люксовой одежды.
- В Карловых Варах надеются, что к услугам курорта присмотрятся жители США, Израиля и арабских стран — «те, кто привык инвестировать в своё здоровье», говорит Пфеффер-Ферклова. Но, по её словам, и этого будет недостаточно. «Придётся изменить подход — предложить туристам также более активный отдых», — заключила она.
А чего они ожидали? Спа-процедуры можно и в Турции найти, в том числе и на термальных курортах (Ялова, Гёнен и т.д.), не говоря уже о курортах Антальи. Туда не нужна виза, не надо ни перед кем извиняться за свое гражданство и кому-то что-то доказывать. Да и в других безвизовых странах можно найти спа на любой вкус.
Хотите туристов? Ну, значит, придётся упрощать правила въезда. Никто не будет планировать отпуск в стране, куда визу дают очень неохотно по политическим причинам.
Ветка открыта, каждый получил по 15 р.
Они хотели выслужиться перед хозяевами.
Да туда буквально закрыли въезд россиянам, если напрямую лететь))
А что случилось?
Байден им в штаны насрал.
Случилось что?
Зеленский им в штаны насрал.
Звучит как что-то плохое. Умрет направление бизнеса для российских чиновников, коррупционеров и олигархов, заточенное под их вертолетные деньги. Уменьшайте цену, увеличивайте качество и подтянутся другие европейцы.
Толсто. Ещё бы "импортозамещение" вставить в текст. 😄 Только выиграли.
Плюсую
А что случилось?
Путин им в штаны насрал.
Очередное сочинение на тему мир без россиян. пройдет лет 5 и и никто и не вспомнит.
Только выиграли
Грузия и Армения зато приобрели доролнительный россиянский колорит.
после 45-ого года у шкоды тоже наверно заказы подупали, но ничего, живут, развиваются
Шкоду давно поглатил VW, созданный Гитлером.
Отличная возможность развивать это направление у нас значит, пусть деньги крутятся внутри страны.
Почему то богатые россияне не спешат отдыхать в Крыму и Абхазии. Наверное, нужен рывок.
Крым обстреливают и грозят захватить. Абхазию закрыли от инвестиций местные.
Сочи и Подмосковье говорят дико цены задрали от наплыва отдыхающих.
Карловы Вары нуждаются в богатых больных россиянах? Ну... Тоже ресурс, в общем-то.
Перевод кривой. Речь о том, что загибается именно лечебное направление, связанное с бальнеологией.
привет! чешским не владею, смотрела по онлайн-переводу на английский и на русский параллельно, поэтому спорить не могу и не буду, но гляжу на рассуждения о том, что сейчас понимают под спа (https://www.dp.ru/a/2019/04/29/Kompleksnij_podhod_novij), и делаю вывод, что это вполне себе спа, нет? и полечили, и накормили, и облюбили со всех сторон. они же как раз говорят, что стало меньше центров, которые предлагают целый комплекс услуг
Скажем в Германии как раз проблема найти такой набор услуг, как в Карловых Варах. Там при отелях есть врач, берут базовые анализы медицинские, назначают лечение. Вот это всё к сожалению на спаде. В западных спа-отелях такого нет, остался только wellness
Тоже не поехал в этом году.
Поддерживают бункерного - едут отдыхать в Крым. Все же просто!
Судя по комментариям, Alexander Golubev обладает какой то сверх инсайдерской информацией о том, кто кому и куда насрал в штаны ))) вот не знаю только то что это связано, что он имеет личную проктологическую практику в Карловых Варах и у него конкретно подгорает или подтекает теперь из за недостатка клиентов, либо ему Chat GPT подсказывает как посты писать надо )))
Считайте это голосованием. Пока лидирует Байден с 11 плюсами. Минусов у всех поровну.
РИА купили VC ?